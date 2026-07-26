Массовое ДТП из-за табуна лошадей произошло под Актау

На выезде из Актау три автомобиля попали в массовое ДТП после столкновения с табуном лошадей, оказавшимся на дороге, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла утром 26 июля 2026 года около 04:00 на выезде из Актау в сторону аэропорта, примерно в 800 метрах от поста, пишет Lada.

По словам участников происшествия, автомобиль Lexus и Toyota Camry столкнулись с табуном лошадей, свободно разгуливавшим по проезжей части. Следовавшая позади еще одна Toyota Camry не успела затормозить и врезалась в первую машину.

После ДТП водители вызвали полицию. Как утверждают участники аварии, прибывшие сотрудники оформили схему происшествия и уехали. Однако для установления владельца лошадей и принятия дальнейших мер, по их словам, никто так и не прибыл.

"Прибыли "гаишники", расчертили и уехали. Мы звоним в полицию, чтобы приехали сотрудники для установления личности владельца скота и предприняли меры безопасности. Постоянно звоним в 102, однако там нас "футболят": одни говорят, что это город, другие, что район, то кого-то ждут… Табун ходит по дорогам на вольном выпасе, без бирок и тавро. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Однако машины сильно повреждены. Мы требуем найти владельца скота для дальнейшего разбирательства", – рассказала одна из участниц ДТП Алмагуль Лепесбаева.

По словам водителей, они ожидали сотрудников полиции на месте происшествия более шести часов. На момент публикации владельца животных установить не удалось.

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