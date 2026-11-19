"GTA 6 в Балхаш-сити": в полиции объяснили появление искрящегося Mercedes с открытым капотом
Очевидцы опубликовали кадры произошедшего в социальных сетях. Так, видно, как по дороге мчится искрящийся Mercedes с открытым капотом.
Казахстанцы тут же живо отреагировали и в комментариях к видео оставили свои шуточные предположения.
- Призрачный гонщик.
- GTA 6.
- Что тут происходит?
- Так у него еще и капот открыт, как и куда он ехал?
- GTA 6. Балхаш-сити.
- Торопится, чтобы успеть к выходу GTA 6.
- Балхашский дрифт.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области объяснили, что на самом деле произошло на видео, напоминающем сцену из супергеройского боевика.
Как оказалось, 18 ноября около 22:10 на пересечении улиц Абая и Мусина в Балхаше произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Mercedes-Benz, Toyota Camry и Changan CS75.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справившись с рулевым управлением из-за лопнувшего колеса, допустил столкновение с двумя другими автомобилями".Пресс-служба ДП Карагандинской области
К счастью, никто не пострадал.
Теперь стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.
Немного ранее мы рассказывали, что в Карагандинской области водитель насмерть сбила 14-летнюю школьницу и скрылась с места аварии. Все произошло в темное время суток. Очевидцы даже организовали за ней погоню, но у автоледи своя версия.