18 ноября 2026 года жители Балхаша заметили на улицах необычного "Призрачного гонщика". Впрочем, обошлось без голливудской драмы, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы опубликовали кадры произошедшего в социальных сетях. Так, видно, как по дороге мчится искрящийся Mercedes с открытым капотом.

Казахстанцы тут же живо отреагировали и в комментариях к видео оставили свои шуточные предположения.

Призрачный гонщик.

GTA 6.

Что тут происходит?

Так у него еще и капот открыт, как и куда он ехал?

GTA 6. Балхаш-сити.

Торопится, чтобы успеть к выходу GTA 6.

Балхашский дрифт.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области объяснили, что на самом деле произошло на видео, напоминающем сцену из супергеройского боевика.

Как оказалось, 18 ноября около 22:10 на пересечении улиц Абая и Мусина в Балхаше произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Mercedes-Benz, Toyota Camry и Changan CS75.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справившись с рулевым управлением из-за лопнувшего колеса, допустил столкновение с двумя другими автомобилями". Пресс-служба ДП Карагандинской области

К счастью, никто не пострадал.

Теперь стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.

Немного ранее мы рассказывали, что в Карагандинской области водитель насмерть сбила 14-летнюю школьницу и скрылась с места аварии. Все произошло в темное время суток. Очевидцы даже организовали за ней погоню, но у автоледи своя версия.