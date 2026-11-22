В Астане 22-летний водитель без прав устроил ночной дрифт на улице Жумабаева и испортил асфальт. За серию грубых нарушений суд отправил лихача под арест на 20 суток, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции столицы. Как установили правоохранители, молодой человек за рулем BMW в ночное время крутил заносы прямо на проезжей части и выезжал на полосу встречного движения.

Опасные маневры не прошли бесследно – после заездов на дороге осталось поврежденное покрытие. При проверке также выяснилось, что у водителя вообще не было водительского удостоверения.

"Водитель привлечен к ответственности сразу по нескольким фактам: нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу, повреждение дорожного покрытия и управление автомобилем без права управления", – говорится в сообщении ДП.

Наказание понес и владелец иномарки – его привлекли к ответственности за передачу руля человеку без прав.

По решению суда лихача арестовали на 20 суток, а BMW отправили на коммунальную стоянку.

А в Кызылординской области девятилетний мальчик сел за руль минивэна и прокатился по улице. Поездка попала на видео.