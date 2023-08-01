Прямо в цель: как военнослужащая защищает честь Казахстана на чемпионатах по стрельбе

Ефрейтор Асем Орынбай многократный победитель и призер Кубков мира по стендовой стрельбе будет представлять Казахстан на чемпионате мира в Азербайджане и на финале Кубков мира в Катаре. О том, как она выбрала свою профессию и именно этот вид спорта, в материале Zakon.kz.

Стендовая стрельба – разновидность стрелкового спорта. Соревнования по стендовой стрельбе проводятся на открытых стрельбищах. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей 12-го калибра с использованием дробовых патронов (диаметр дробин не более 2,5 мм) по летящим мишеням-тарелочкам. При попадании даже нескольких дробин в тарелочку она разбивается.

Данный вид спорта активно развивается в Казахстане и судя по итогам мировых турниров имеет огромный потенциал. Казахстан может похвастаться не малым количеством спортсменов известных на мировом уровне. К примеру, мастер спорта международного класса - Асем Орынбай многократный победитель и призер Кубков мира и Чемпионатов Азии. Спортсменка находится на пятой позиции в мировом рейтинге.

Фото: из личного архива Асем Орынбай

На данный момент девушка готовится к чемпионату мира, который состоится в августе в столице Азербайджана, а также к главные старты сезона – Азиатским играм. Они запланированы на сентябрь и пройдут в китайском городе Ханчжоу.

"В секцию стендовой стрельбы меня привел мой отец. В этом году будет уже 14 лет, как я занимаюсь этим видом спорта. И если быть откровенно, то я не представляю себя без спортивного ружья", - рассказала ефрейтор Орынбай.

На счету Асем Орынбай немало побед. К примеру, в 2018 году она стала серебряным призером чемпионата Азии по стендовой стрельбе в Кувейте, в 2021 – бронзовым призером Кубка мира в Египте. Успехи Асем, заметило руководство спортивного клуба армии и предложило девушке поступить на воинскую службу по контракту. На данный момент ефрейтор Орынбай служит в Вооруженных силах на должности старшего специалиста отдела подготовки штатных команд Центрального спортивного клуба армии.

"Для меня быть военнослужащей это большая честь. Я горжусь тем, что ношу погоны. Но вместе с этим я чувствую большую ответственность. В армии нет поблажек для женщин. Мы наравне с мужчинами выполняем поставленные задачи. Да, не спорю, бывает очень тяжело. Но меня во всех начинаниях поддерживает моя семья, и благодаря этому я могу справиться с любыми трудностями", - поделилась Асем Орынбай.

В конце мая этого года в Алматинской области в стрелковом клубе имени Александра Асанова стартовал рейтинговый лицензионный Кубок мира по стендовой стрельбе. В соревновании принимали участие более 350 сильнейших спортсменов из 42 стран мира и азиатского контингента.

Фото: из личного архива Асем Орынбай

Кубок мира по стендовой стрельбе является рейтинговым турниром который позволяет поднять свой рейтинг по таблице ISSF и дает возможность получить лицензию по рейтингу на участие в XXXIII-летних Олимпийских Играх 2024 года во Франции.

"Эта победа играет для меня большую роль. Я приблизилась еще на один шаг к своей мечте - завоеванию путевки на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Впереди еще очень важное соревнование – чемпионат мира, который будет проходить в Баку. На нем тоже нужно будет стараться и побеждать", - сказала Асем Орынбай.

До этой блестящей победы Асем Орынбай стала чемпионкой рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе в командном зачете упражнения "skeet". В категории среди женщин она завоевала золотую медаль, опередив стрелков из команды США. Это мировое первенство прошло в Марокко в январе этого года.