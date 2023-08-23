Как сейчас выглядит строящийся терминал аэропорта Алматы

Международный терминал аэропорта Алматы планируют открыть раньше заявленного срока – уже в июне 2024 года. Как сейчас выглядит здание внутри, показывает корреспондент Zakon.kz.

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой отметил, что новый терминал готов на 70%. Внутри уже установили эскалаторы и лифты. Кроме того, на фасад уже начали крепить витражные стекла.

Фото: Zakon.kz

Территория международного терминала составляет 55 тыс. квадратных метров.

Изначально здесь планировали установить 40 стоек регистрации, но из-за большого пассажиропотока их будет 50. Помимо этого, для удобства пассажиров появятся стойки для саморегистрации и drop-off стойки для сдачи багажа.

Фото: Zakon.kz

На паспортном контроле будет 20 кабинок для вылетающих пассажиров и 22 – для прилетающих. А для получения багажа установят четыре карусели.

Фото: Zakon.kz

Новый терминал одновременно сможет обслуживать семь узкофюзеляжных самолетов или же три узкофюзеляжных и два широкофюзеляжных самолета.

Фото: Zakon.kz

"Мы всегда подчеркиваем, что аэропорт – это то место, где всегда получают первые и последние впечатления о стране. Поэтому, как только построим этот терминал, пассажиры, прилетающие в Алматы, будут получать очень хорошие впечатления", – отметил глава аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой.

Фото: Zakon.kz

"Изначально открытие данного терминала планировалось на август 2024 года, но благодаря нашей стройкомпании у нас есть цель и надежда, что терминал откроется даже в июне 2024 года. Мы не обещаем, но надеемся, что до этого времени откроем наши двери", – уточнил Альп Эр Тунга Эрсой.

После того, как этот терминал откроют, начнется реконструкция действующего терминала под местные рейсы.

Фото: Zakon.kz

"В 2022 году мы обслужили 7 млн 200 тыс. пассажиров. На данный момент у нас 5 млн 900 тыс. пассажиров обслужено. В конце года мы ожидаем около 8 млн пассажиров. А после открытия нового терминала мы хотели бы, чтобы прирост пассажиропотока был около 10 млн", – заявил он.

Фото: Zakon.kz

Президент аэропорта также рассказал, как решат проблему с получением багажа. По его словам, в новом терминале багажная система будет работать в пять раз лучше. Соответственно, обрабатываемое количество багажных сумок в час будет больше.

"Здесь будет обрабатываться около 3500 багажных сумок в течение часа. В старом терминале будет такое же количество. В целом, около 7 тыс. багажных сумок будет обрабатываться одновременно", – добавил Альп Эр Тунга Эрсой.

Фото: Zakon.kz

Дизайн внутри здания будет современным, но в то же время совмещен с классикой. В новом терминале появятся игровые зоны – PlayStation, гольф-зона. Также будут бизнес-зоны для пассажиров, которые хотят поработать.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что старый и новый терминал соединят. Это позволит пассажирам беспрепятственно передвигаться между терминалами.

Фото: Zakon.kz

Ранее глава аэропорта Алматы рассказал, когда решится вопрос с пробками, а также когда откроют новый VIP-терминал.