Шоп-тур: где покупают продукты и одежду жители Астаны

В Астане есть несколько крупных рынков, где обычно астанчане закупаются. В основном эти торговые точки сосредоточены на правобережье. Корреспондент Zakon.kz выяснил, чем они примечательны.

Один из популярных рынков правобережья у астанчан - это рынок Астаналык, расположенный по адресу ул. Сакена Сейфуллина, 47. Его еще называют "Артемом". Это крытый рынок с торговыми рядами и универсальными магазинами. Здесь покупатели могут найти продукцию и товары на любой вкус.

В самом здании шесть этажей. На каждом этаже расположены определенные виды товаров. Например, первый этаж полностью занят бутиками и лавками с продуктами.

Фото: Zakon.kz

Среднестатистическому покупателю есть из чего выбрать, потому что этот рынок отличается многообразием овощей и фруктов, специй, молочной продукции, а также широко представлена бакалея.

Фото: Zakon.kz

Но вот что касается мяса, то это не тот рынок, где его много. Мясной ассортимент состоит из конины и говядины. Есть несколько бутиков и прилавков с курицей. На этом по мясу выбор исчерпан.

Цены на говядину варьируются в районе от 2700 до 3200. Причем чтобы в ход шла не только мякоть, но и кости, чаще всего продавцы мясо продают с "довеском". В "довесок" входят те самые части с косточками. Без этого они продавать отказываются.

Фото: Zakon.kz

Других видов мяса типа баранины и свинины здесь нет.

На втором, третьем, четвертом этажах располагаются вещевые бутики, домашний текстиль, спортивные и детские товары, игрушки, посуда, бытовая химия, косметика и аптеки.

Фото: Zakon.kz

На последнем этаже, шестом, готовая мебель и представители мебельных фабрик. Они соседствуют с парикмахерскими и швейными ателье. Обитатели этого этажа подберут стол, стул или шкаф в квартиру, а также подошьют за полчаса шторы и сделают стрижку.

К слову, этот рынок манит сюда не только тех, кто хочет купить или же продать, но и криминальных личностей. Еще несколько лет назад это место было излюбленным у карманников. Сейчас бумажные деньги в кошельках уже редкость в карманах граждан. Остаются только сотовые телефоны, поэтому хочется верить, что рынки для воришек постепенно утрачивают свою привлекательность.

Фото: Zakon.kz

Также было и такое, когда полицейские находили в ходе оперативно-розыскных мероприятий в бутиках по продаже сотовых телефонов "Артема" краденные смартфоны.

Особенностью этого рынка является наличие собственного крытого паркинга, пристроенного к зданию, что удобно. Закупившись, покупатели могут сразу попасть к своим машинам. Пробки здесь если и бывают, то только с улицы из-за того, что дороги в старом городе не широкие и не были рассчитаны на такой прирост населения.

Фото: Zakon.kz

К тому же столичный рынок находится в одном из самых густонаселенных кварталов города и к нему близко прилегают жилые дома.

Следующий в списке базаров астанчан - это коммунальный крытый рынок "Шапагат" по пр. Богенбай батыра, 69.

Фото: Zakon.kz

Именно сюда большинство ездит за мясом. Здесь его много в отличие от первого рынка, есть из чего выбрать. Конина, говядина, баранина всех видов и любые части. Также имеются отсеки для свинины и курицы.

Фото: Zakon.kz

На этом рынке есть овощи, фрукты, бакалея, мясо, молочные продукты, но вещи здесь не продают.

Здание состоит из двух этажей. На втором этаже в основном бутики с бытовой химией, косметикой и швейные мастерские.

У комплекса есть также отведенная рядом со зданием территория, где размещены овощные лавки и бутики производителей местной продукции.

Фото: Zakon.kz

Несколько лет назад на этом рынке торговали еще и дачники, но сейчас их уже нет. Кстати, по Богенбая, недалеко от рынка разбит стихийный базарчик. Идет бойкая торговля овощами, канцтоварами и одеждой прямо с ящиков, стоящих на земле. На этом участке проспекта вся эта стихийная торговля существенно затрудняет движение пешеходов.

Этот столичный рынок не раз мелькал в СМИ. В 2018 году "Шапагат" признали уязвимым в террористическом отношении. А в 2021 году горела кровля и наружная облицовка рынка.

Фото: Zakon.kz

Также в городе есть целая улица - шоссе Алаш, на которой сосредоточены разнообразные рынки и торговые комплексы. Их очень много и продают тут все, начиная от продуктов и заканчивая строительными материалами. Считается, что здесь ассортимент побольше и цены демократичней, но из-за локации на окраине города сюда астанчане ездят в основном по особым поводам или на оптовый закуп.

По шоссе Алаш находится крупнейший вещевой Центральный рынок Астаны с одеждой на детей и взрослых, обувью, сумками, спортивными костюмами и товарами, постельными принадлежностями.

Фото: Zakon.kz

Сейчас здесь в преддверии нового учебного года обосновались продавцы школьной формы.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РК сообщали, что согласно Требованиям к обязательной школьной форме, утвержденным приказом, обязательная школьная форма организаций среднего образования должна соответствовать светскому характеру обучения.

На левобережье рынков или базаров нет, но много торговых центров. Для обеспечения продуктами жителей левого берега Астаны на постоянной основе летом и осенью акиматом проводятся ярмарки.

Также Zakon.kz в июле выяснял, какие рынки Алматы лучше, и где закупиться свежими ягодами, фруктами и овощами