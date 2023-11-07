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Жумангарин рассказал, где покупают продукты "нормальные" казахстанцы

Казахстан цены мука Фото: pixabay
Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве заявил, что цены на продукты ниже в супермаркетах и на рынке, где и закупаются казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Также он отметил, что повышения цены на хлеб не ожидается. Так как для удержания цены есть специальные резервы, продкорпорации, которые сейчас используются во всех регионах.

По муке ситуация немного отличается – есть резервы для ее удешевления, но и есть мука, на которую правительство цены не держит. Недавно как раз-таки рынок отреагировал на плохой урожай, и цена на муку повысилась.

"Причины были связаны не столько с подорожанием зерна, сколько с тем, что логистика начала немного подводить. Мы сейчас отрегулировали все эти вопросы. Еженедельно у нас работает координационный центр. В ручном режиме занимаемся поставками зерна в регионы. По муке ситуация стабильна".Серик Жумангарин

По его словам, два килограмма муки первого сорта сейчас стоит около 535 тенге. Эта цифра существенно отличается от цен в магазинах у дома. Серик Жумангарин же считает, что не нужно ориентироваться на цены в этих магазинах.

"Статистика говорит, что средняя стоимость муки не изменилась. То, что в магазинах у дома цена растет, средний человек там делает четыре покупки в неделю. Две покупки большие он делает в сетевых супермаркетах. В магазинах у дома он докупается. И там всегда продукция дороже. Там сиюминутные потребности – булка хлеба, пачка кефира. Нормальный человек едет в выходной, закупается на рынке или супермаркетах, где цены ниже. Поэтому ссылаться на магазин у дома, как на предмет статистического исследования, я бы не стал. Необходимо смотреть в совокупности. А в Казахстане совокупно нужно смотреть на данные Бюро нацстатистики. Единственный госорган, которому можно доверять. Оно говорит, что цены на муку стабильные, да разница возможна, но мы же не можем хозяину магазина у дома указывать на цены".Серик Жумангарин

Говоря о других продуктах, он отметил, что запасы продовольствия созданы. На это выделили более 100 млрд тенге из бюджета. 

"Овощи закупили, морковь, лук, капуста, картофель в необходимом количестве. Единственное, что нас беспокоит – повышение цен на яйца. За последние полгода яйца сильно в цене выросли. Постоянно слежу за растительным маслом, потому что у нас есть договоренности, что цена будет стабильной. Масло не растет, а падает в цене, масложировики – молодцы, выполняют свои обязательства. Приятно видеть это. В магазинах ассортимент увеличивается".Серик Жумангарин

Несколько дней назад в Кызылорде подорожала мука первого и высшего сортов. В Шымкенте подорожали лепешки, а в Актобе c прилавков исчезла мука первого сорта дешевого сегмента. Цены на муку и другие продукты отследили корреспонденты Zakon.kz.

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