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Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году

Казахстан, школьники, Минпросвещения Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана
Родители не первый год поднимают вопрос о том, чтобы разрешить детям свободную форму в школах Казахстана. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал Zakon.kz рассматривается ли ведомством такая возможность.

Родители не первый год поднимают вопрос о том, чтобы разрешить детям свободную форму в школах. Аналогичный вопрос корреспондент Zakon.kz адресовала министру просвещения Гани Бейсембаеву. 

"Форма будет прежней, как ранее было утверждено приказом. Там все прописано, в этом учебном году, по крайней мере, изменений не будет", - сказал он. 

Поблажек не будут делать даже ученикам начальных классов. Хотя именно родители учеников младших классов чаще всего жалуются на то, что в школьной форме их детям неудобно. По их мнению, она сковывает их, и, в конце концов, влияет на самочувствие и психофизическое развитие их детей.

"Школьная форма - это общемировая практика. Я готов пригласить вас на встречу с экспертами, которые вам более подробно объяснят, почему вообще необходима школьная форма. Но вы же видите и фильмы смотрите зарубежные, там тоже каждый колледж, каждая школа имеет собственную форму одежды. Есть научное объяснение и подходы. Единственное, с чем я согласен, что форма должна быть удобной, качественной", - резюмировал министр.

В пресс-службе Минпросвещения РК сообщили, что согласно Требованиям к обязательной школьной форме, утвержденным приказом, обязательная школьная форма организаций среднего образования должна соответствовать светскому характеру обучения.

"Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов.  В этом учебном году Требования к школьной форме остаются прежними. Родители и иные законные представители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организациях среднего образования", - заявили в ведомстве.

Требования к школьной форме для мальчиков включают: 

  • пиджак;
  • жилет, в зимний период - трикотажный жилет;
  • брюки свободного кроя;
  • парадную и повседневную рубашки;
  • трикотажный кардиган либо кофту;
  • рубашку поло или тенниску, а в зимний период - водолазку.

Требования в школьной форме для девочек включают: 

  • пиджак;
  • жилет и в зимний период трикотажный жилет;
  • юбку;
  • сарафан;
  • брюки свободного кроя;
  • классическую блузку и в зимний период водолазку;
  • трикотажную кофту, кардиган
  • рубашку поло или тенниску

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