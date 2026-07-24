#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
476.07
541.86
6.08
События

В Кызылординской области прошла масштабная акция "Таза Қазақстан – таза болашақ"

акция Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 21:09 Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
В рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" в парке имени Ы. Жакаева Шиелийского района с участием молодежи была организована экологическая акция по благоустройству и уборке территории, сообщает Zakon.kz.

В ходе акции территория парка была очищена от бытового мусора и приведена в порядок. Молодые участники на практике продемонстрировали, что забота о чистоте окружающей среды является общей обязанностью каждого гражданина, и внесли свой вклад в сохранение чистоты родного края.

акция Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 21:09

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Перед началом работ с приветственным словом выступил директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" Шиелийского района Ержан Абдешов. В своем выступлении он отметил важность охраны природы и формирования экологической культуры, призвав молодежь бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и активно поддерживать инициативу "Таза Қазақстан".

акция Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 21:09

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

По завершении акции участники подчеркнули, что чистота – это не разовая акция, а неотъемлемая часть повседневной жизни, и выразили готовность и впредь вносить вклад в благоустройство и развитие своего района.

Чистая природа – общее достояние нации. Чистота начинается с каждого из нас!

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Улытауская область, Жана Казакстан
17:05, 24 июня 2024
"Таза Қазақстан": в Улытауской области прошла масштабная санитарная акция
Масштабные мероприятия
11:35, 16 августа 2024
В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия
В рамках акции &quot;Таза Қазақстан&quot; в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия
16:32, 19 июля 2024
В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Top Rank
21:37, Сегодня
Фьюри одержал победу нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе
Фото: ATP
21:06, Сегодня
Обидчик Скатова Рублёв проиграл 78-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Эшториле
Фото: instagram.com/tysonfury
20:34, Сегодня
Тайсон Фьюри объявил, что после 2026 года завершит карьеру в профессиональном боксе
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:14, Сегодня
"Кайрат" официально перенёс еврокубковый матч из Алматы из-за концерта Канье Уэста
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: