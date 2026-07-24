В Кызылординской области прошла масштабная акция "Таза Қазақстан – таза болашақ"

В рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" в парке имени Ы. Жакаева Шиелийского района с участием молодежи была организована экологическая акция по благоустройству и уборке территории, сообщает Zakon.kz.

В ходе акции территория парка была очищена от бытового мусора и приведена в порядок. Молодые участники на практике продемонстрировали, что забота о чистоте окружающей среды является общей обязанностью каждого гражданина, и внесли свой вклад в сохранение чистоты родного края.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Перед началом работ с приветственным словом выступил директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" Шиелийского района Ержан Абдешов. В своем выступлении он отметил важность охраны природы и формирования экологической культуры, призвав молодежь бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и активно поддерживать инициативу "Таза Қазақстан".

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

По завершении акции участники подчеркнули, что чистота – это не разовая акция, а неотъемлемая часть повседневной жизни, и выразили готовность и впредь вносить вклад в благоустройство и развитие своего района.

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