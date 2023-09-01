День знаний в Казахстане: как прошли линейки 1 сентября

В стране прошли торжественные линейки, дав старт новому учебному году. Корреспондентам Zakon.kz удалось побывать на нескольких мероприятиях в разных регионах Казахстана и сделать фоторепортаж.

Традиционно в День знаний прошли праздничные мероприятия и в школах Алматы. Согласно данным Управления образования Алматы, в 2023 году в государственные школы принято 30 850 детей. Языки обучения распределились почти поровну: преподавание на казахском языке выбрали 16,4 тыс. школьников, на русском – 14,4 тыс.

Ребята всех возрастов собрались после летнего отдыха во дворе родной школы. Совсем юные участники торжественного построения сегодня впервые переступили порог своих классов: школа пополнилась 121 первоклассником.

Нарядные и отдохнувшие ученики выстроились на площади перед школьным входом. Торжественная линейка началась с исполнения гимна.

Фото: Zakon.kz

По традиции первыми представили первоклассников.

Фото: Zakon.kz

Директор школы выступила с напутственной речью в адрес ребят, поздравив собравшихся со стартом учебного года. Она отметила, что праздник 1 сентября всегда остается незабываемым и трепетным и для учащихся, и для их преподавателей. Пусть новый учебный год станет плодотворным, а знания школьникам даются легко и с интересом.

"От всей души хочу поздравить вас, дорогие ребята, уважаемые родители и коллеги, с замечательным праздником. 1 сентября – день особенный. Он запомнится для каждого из наших учеников интересными встречами, звонким смехом и добрыми воспоминаниями. Особенно трепетно и то, что в этом году наша школа пополнилась нашими маленькими, любознательными и талантливыми первоклассниками. Дорогие наши малыши, для вас открывается новая страничка в жизни: интересная, незабываемая школьная пора. Ваши учителя на первом в жизни уроке выдадут учебники – буквари. Помните, что самое главное – это вечные ценности, о которых вы должны всегда помнить: о доброте, ответственности, честности и порядочности. Ваши успехи в первую очередь зависят от вас, насколько вы хотите учиться. Поэтому берите все от обучения, будьте любознательными на каждом уроке, и тогда в конце следующего года вы перейдете во второй класс с багажом знаний". Директор школы №127 Гульмира Адилова

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также Гульмира Сембековна обратилась к родителями со словами благодарности за доверие к школе, выразив уверенность, что педагоги оправдают его, и детишки непременно получат хорошее образование.

"Пусть новый учебный год станет для всех ярким и плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, интересным и полезным общением", – с теплыми пожеланиями обратилась директор к первоклашкам.

Продолжили мероприятие ответным выступлением первоклассники, которые с выражением прочли заранее выученные стихи, чем растрогали присутствующих.

Эстафету подхватили старшеклассники. Участницы школьного ансамбля исполнили изящный танец под аплодисменты собравшихся.

Фото: Zakon.kz

Наступило время первого школьного звонка в этом учебном году. 11-классники торжественно прошлись с самыми юными участницами линейки, которые звонко оповестили всех о начале классного часа.

Фото: Zakon.kz

В 2023-2024 учебном году в Алматы в первый класс пошли более 30 тысяч детей. В День знаний свои двери распахнули 323 алматинские школы, из них 215 – государственные и 108 – частные.

Фото: Zakon.kz

По поручению акима Алматы более 133 тыс. учащихся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. А сумма помощи из фонда "Всеобуч", финансируемого из местного бюджета, составила 43 тыс. тенге на одного ребенка для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей. Помощь из данного фонда получили более 15 тыс. алматинских школьников из категории социально уязвимых слоев населения.

Фото: Zakon.kz

Также в новом учебном году внедрен масштабный проект по предоставлению школьных автобусов для бесплатных перевозок детей школьного возраста от места проживания к учебному заведению и обратно.

Проект "Школьный автобус" охватит 30 государственных школ. Он ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих отдаленно от школы. В этих целях коммунальным автопарком совместно с Управлением образования Алматы закуплены 100 школьных автобусов. Данные автобусы соответствуют международным стандартам безопасности и техническим требованиям: аварийный выход, ремни безопасности, пандус для детей с ограниченными возможностями, система пожарной безопасности и другое. Развозка детей будет осуществляться в присутствии сопровождающего педагога и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей.

Как прошли торжественные линейки в школах Шымкента

Фото: Zakon.kz

В Шымкенте в этом году впервые за парты сядут больше 28 тысяч учеников. Поддержать маленьких школьников сегодня приходят вместе с родителями их родственники. Так, своего ребенка первенца в первый класс отправила жительница Шымкента Асем Таубасарова. Женщина рассказывает, что 1 сентября волнительный день не только для первоклашек, но еще и для их мам и пап.

"Мы начали готовиться к 1 сентябрю еще в июле, купили все, что нужно для школы: портфель, тетради, ручки, форму, спортивную форму. Мой сын - мой первенец, поэтому я очень волнуюсь за него, как и все родители думаю. Ведь, когда твой ребенок уже идет в школу, ты начинаешь понимать, что твой ребенок растет, а вместе с ним и ты. Я очень рада за своего сына", – рассказывает Асем.

Фото: Zakon.kz

К слову, в новом учебном году в Шымкенте впервые ликвидировали трехсменное обучение. По данным Управления образования, в городе несколько лет работали 4 образовательных учреждения в три смены. Проблему удалось решить с помощью дополнительной пристройки возле школы. Помимо этого, в десятках образовательных учреждениях города закончился капитальный ремонт. Также для учеников в этом году открыли свои двери 18 школ на 18 500 мест: из них 3 государственных и 15 частных школ.

Фото: Zakon.kz

Первый звонок прозвенел в 305 школах Абайской области

В День знаний за школьные парты в Абайской области сели более 100 тыс. школьников. Корреспондент Zakon.kz побывал на торжественной линейке, посвященной 1 сентября, в общеобразовательной школе №28 в Семее.

Фото: Zakon.kz

Торжественная линейка назначена на 10 утра, но уже с 9:30 к школе стали подходить первые ученики с мамами, папами, братьями и сестрами. Шолпан Мурзабаева привела сегодня в 1 "Г" класс своего сына – Абая Мурзабаева.

"Мы готовились к поступлению в школу. Абай посещал предшкольную подготовку и теперь готов к учебе", – считает Шолпан Мурзабаева.

Фото: Zakon.kz

По словам мамы первоклассника, Абай с нетерпением ждал начала учебного года, знакомства с одноклассниками, школой и первым учителем. Вместе с Абаем Мурзабаевым в первый класс СОШ №28 в Семее пришли еще 160 ребят. Их распределили по пяти классам.

Всего же количество первоклассников в Абайской области бьет все рекорды - 10760 детей, из которых 70% выбрали обучение на государственном языке. В целом, в 305 школах Абайской области будет учиться в новом учебном году свыше 100 тыс. ребят.

Фото: Zakon.kz

По словам директора СОШ №28 в Семее Ерсаина Мухамедиева, нынешним летом в школе отремонтировали все классы, а вот в кабинетах биологии, иностранного языка и технологии для девочек полностью заменили мебель и необходимое оборудование. На подходе новая мебель и станки для кабинета технологии для мальчиков.

"Большая работа была проведена в школьной столовой в связи с обеспечением горячим питанием всех учащихся начальной школы. Их у нас насчитывается около 560 человек, 19 классов", – отметил Ерсаин Мухамедиев.

Однако не во всех школах Абайской области так безоблачно и оптимистично обстоят дела. Как признался накануне учебного года руководитель Управления образования Абайской области Нуржан Ахметкалиев отметил, что еще есть школы, которые требуют пристального внимания к решению накопившихся проблем.

В первую очередь, это три аварийные школы, ученики которых сейчас вынуждены учиться в других корпусах.

Чтобы решить проблему аварийных школ, специалисты управления образования Абайской области совместно с коллегами из строительного ведомства разрабатывают проекты по строительству новых школ. Это же решит и проблему дефицита ученических мест в 45 школах области.

В целом, дефицит ученических мест в Абайской области составляет 8698 мест. В 2023-2024 годах в регионе запланировано строительство 11 школ на 5700 мест. Все они будут построены в рамках национального проекта "Комфортная школа".

В Акмолинской области – 15 тыс. первоклассников

Фото: Zakon.kz

В новом учебном году в первый класс в Акмолинской области в первый класс пошли почти 15 тысяч детей. 7 341 из них выбрали обучение на казахском языке, 7355 – на русском. В целом, в 542 школах региона будут обучаться более 137 тысяч человек. А в организации образования прибыли 154 молодых специалиста.

Особое внимание уделили инклюзивному образованию. В четырех школах начали работу кабинеты для маленьких акмолинцев с особыми образовательными потребностями. В СШ №4 города Кокшетау обучают больных аутистического спектра и детей с задержкой психологического развития. Особенных учеников учат не только общеобразовательным предметам, но и адаптации в обществе, приучают к социуму. Впервые за 20 лет в этом году выпускники начальных коррекционных классов перейдут в среднюю школу в составе обычных общеобразовательных групп.

Отметим, что в области внедрили новую методику оценивания.

Фото: Zakon.kz

В казахстанских школах учеников первых классов не оценивают по бальной системе. По мнению кокшетауских педагогов, эта реформа в образовании значительно снизила мотивацию и успеваемость детей. Поэтому учителя общеобразовательной школы №1 Тамила Нечаева и Актоты Назарова разработали методику оценивания для своих первоклассников.

"Бывает, что некоторые ребята приходят в школу с уже хорошей подготовкой: умеют читать и писать. А по программе мы по несколько уроков тратим на прохождение одной буквы, допустим. Детям это все наскучивает. Тут еще и оценок нет. Отсюда теряется мотивация, начинаются пропуски, нежелание отвечать на уроках. Возмущения исходят не только от учеников, но и от родителей. Я их всех прекрасно понимаю, потому и решили с коллегой придумать свою систему оценивания", – поделилась молодой педагог-эксперт Актоты Назарова.

Согласно методике, демонстрируя успехи в учебе, дети зарабатывают определенные знаки отличия. Достигнув их максимального количества, ученики получают грамоту от директора. Те, у кого к концу обучения дипломов больше, участвуют в школьном турнире.

Методикой заинтересовались и учителя других школ.