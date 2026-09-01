День знаний в Казахстане: как прошли линейки 1 сентября – фоторепортаж

В Казахстане прошли торжественные линейки, дав старт новому 2026-2027 учебному году. В День знаний корреспондентам Zakon.kz удалось побывать на нескольких мероприятиях в разных регионах страны.

Утро Дня знаний традиционно прошло под звуки музыки, аплодисментов и первого школьного звонка. Особенно волнительным этот день оказался для первоклассников – для многих из них школа сегодня стала совершенно новым миром.

Алматы

Нарядные ученики вместе с учителями и родителями собрались во дворах своих учебных заведений. В этот день особенно заметны первоклассники – с большими бантами, букетами и чуть растерянными улыбками, ведь они только начали свой школьный путь.

Более 32 тысяч детей в Алматы в этом году впервые сели за школьные парты. Под звуки музыки на торжественную часть праздника Первого звонка первоклассники пришли вместе с мамами и папами на встречу с классными руководителями.

В школе №127 начало учебного года встретили официальной линейкой. С поздравлением к школьникам, родителям и педагогам обратилась директор учебного заведения Раиса Цой.

Она отметила, что 1 сентября для каждого поколения учащихся имеет свое значение: для первоклассников это начало нового этапа, для остальных ребят – возвращение к друзьям, учителям и привычной школьной жизни, а для выпускников – последний школьный год.

Особое напутствие директор адресовала самым маленьким участникам праздника.

"Пусть школа станет для всех местом, где интересно узнавать новое, где вас поддерживают, где появляются настоящие друзья и где каждый день приносит маленькие победы", – сказала Раиса Цой.

Школьникам она пожелала не бояться задавать вопросы, пробовать новое, участвовать в олимпиадах, конкурсах и проектах. При этом директор подчеркнула, что успех определяется не только оценками, но и трудом, ответственностью, уважением к другим и верой в себя.

Отдельно она поблагодарила родителей за доверие и призвала школу и семью оставаться единой командой, а педагогам пожелала терпения, вдохновения и благодарных учеников.

"Наша школа встречает этот учебный год обновленной, красивой и готовой к новым достижениям. Впереди нас ждет много интересного – новых идей, проектов – и, конечно, побед", – добавила директор.

После выступления взрослых слово взяли самые маленькие участники мероприятия. Первоклассники прочитали подготовленные стихи, вызвав улыбки и аплодисменты родителей и педагогов.

Затем эстафету приняли старшеклассники. Артистки школьного ансамбля исполнили танец, а во дворе школы прозвучал гимн Казахстана.

Первый звонок дает старт новому учебному году. В городе открылись семь новых школ общей вместимостью 10 500 ученических мест, а в микрорайоне "Зерделі" начала работу общеобразовательная школа еще на 550 мест. После реконструкции вновь открылась школа №160.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, завершено строительство новой школы-интерната №15 на 340 мест, а в школах №112 и №174 появились дополнительные корпуса. В общей сложности это позволило создать в Алматы 12 065 новых ученических мест. Три новых образовательных объекта в День знаний открылись в Алатауском районе. Среди них – школа №230 на 2 тысячи учащихся, построенная в рамках проекта "Келешек мектептері".

Всего в новом учебном году в системе образования Алматы работают более 42 тысяч педагогов. А для более чем 32 тысяч первоклассников сегодняшний день стал первым школьным днем. Для них школьная история только начинается.

Павлодар

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Так же торжественно прошел первый школьный день для первоклассников Павлодара.

В Павлодарской области 1 сентября за парты впервые сели почти 11 тысяч первоклассников.

Несмотря на хмурую сентябрьскую погоду, школьный двор с самого утра был заполнен детьми, родителями и педагогами. Первоклассники с белыми бантами и букетами старались не потерять из виду своих учителей, а родители наблюдали за происходящим чуть поодаль.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Для многих детей эта линейка стала первым большим школьным событием. В этом году в школе-лицее имени Аманжола Шамкенова сформировали шесть первых классов – впервые за парты здесь сядут 150 мальчишек и девчонок.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Букеты в руках первоклассников были самые разные – от нескольких ярких хризантем до больших цветочных композиций. Для многих семей цветы для учителя 1 сентября все-таки остаются неизменной традицией.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Жительница Павлодара Ирина Шаповалова привела в первый класс сына Никиту. Мальчик стал уже третьим школьником в семье.

"Этот день для Никиты запомнится навсегда. С самого утра готовились, бабушка принесла букет и сказала: как же первое сентября без цветов для учителя? Это наша семейная традиция", – рассказала Ирина.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

По словам директора школы-лицея Ирины Тургульдиновой, в этом учебном году 11-й класс здесь будут заканчивать 90 учеников.

"Наша гордость – это 90 одиннадцатиклассников. Все эти 11 лет они были окружены заботой, получили образование и воспитание и теперь завершают долгий путь школьной жизни. Для них первое сентября – это тоже приятный праздник", – отметила директор.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Торжественная часть началась с выноса Государственного флага. Во дворе школы собрались ученики разных возрастов, педагоги и родители.

После официальных поздравлений праздник продолжился небольшой концертной программой, которую подготовили педагоги. Самыми заметными участниками линейки, конечно, оставались первоклассники. Кто-то внимательно следил за программой, кто-то разглядывал новых одноклассников, а кто-то хмурился, как сентябрьское небо: погода в Павлодаре в первый день осени оказалась прохладной.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Рядом с каждым первым классом находился педагог с табличкой. После завершения линейки детям предстояло впервые отправиться вместе со своим учителем в школьный кабинет.

В школе к новому учебному году обновили часть помещений и оборудования. Как рассказала Ирина Тургульдинова, приобрели новую мебель и touch-панели, отремонтировали санузлы и спортивный зал, привели в порядок раздевалки.

"А еще сегодня уже заработала наша столовая. С самого утра здесь вкусно и аппетитно пахнет. Ученики начальных классов обеспечены бесплатным питанием", – рассказала директор.

После линейки школьники отправились на единый классный час. В его основу легли ценности "Адал азамат", "Адал еңбек", "Таза Қазақстан", "Закон и Порядок" и "Толық адам".

Всего 1 сентября в Павлодарской области открыли двери более 362 школ. Новый учебный год начали 116 тысяч учеников, почти 11 тысяч из них первоклассники.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

В регионе продолжают развивать школьную инфраструктуру. За последние три года в сельской местности построили 10 новых школ. Недавно учебные заведения открылись в селе Кызылкак Иртышского района и селе Атыгай Экибастузской сельской зоны. В микрорайоне "Усольский" Павлодара строят еще одну школу на 1 200 мест.

Атырау

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Для многих учеников Атырау первый звонок прозвучал в новых школах – в Атырауской области 1 сентября появилось семь новых школ.

С самого утра у школы №53 в микрорайоне "Көктем-2" собрались дети, родители и педагоги. Белые банты, строгие костюмы, букеты цветов и новые учебники – для первоклассников этот день стал первым знакомством со школьной жизнью.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

На торжественной линейке многие дети выглядели серьезными и сосредоточенными. Пока взрослые произносили поздравительные речи, будущие ученики внимательно наблюдали за происходящим.

Особенным этот день стал и для жителей микрорайона "Көктем-2". До появления новой школы детям приходилось ездить на занятия в другие районы города.

"Мы очень рады, что в нашем микрорайоне открылась школа. Раньше приходилось возить детей в разные школы. У меня трое школьников, и все они будут учиться здесь. Для детей это большие возможности и комфортные условия", – рассказала родительница Индира Мукашева.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Одним из главных моментов церемонии стала передача директору школы Айнур Калиевой символического ключа от нового здания.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Почетное право открыть школу и перерезать красную ленту предоставили ветерану образования Ерболату Даулетказиеву. После официальной части ученики впервые вошли в свои классы.

Школа №53 рассчитана на 600 учащихся. В начальные классы уже приняты 200 детей, еще 150 зарегистрированы в 5-10-х классах. В группе предшкольной подготовки будут заниматься 20 детей.

Кабинеты в новой школе полностью подготовлены к занятиям. В классах установлены новые парты, оборудованы учебные зоны, стены оформлены яркими образовательными материалами.

Для первоклассников на партах приготовили подарочные наборы с канцтоварами в виде школьных рюкзаков.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Еще несколько часов назад эти классы были пустыми, а теперь за партами сидят первые ученики. По словам директора школы Айнур Калиевой, главная задача педагогического коллектива – создать для детей комфортную и безопасную среду.

"Подготовка к новому учебному году проводится в соответствии с планом. Также продолжается работа по подбору педагогических кадров", – отметила она.

Сейчас формирование коллектива еще продолжается. Учителей принимают на конкурсной основе, часть педагогов начальных классов переводится из близлежащих школ. В школе также предусмотрены актовый зал на 210 мест и столовая, рассчитанная на одновременное питание 160 детей.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Школа №53 стала одной из семи новых школ, открывшихся в Атырауской области 1 сентября.

По данным управления образования, три из них построены в рамках национального проекта "Келешек мектептері" в Жылыойском и Курмангазинском районах, остальные – в Атырау. Еще три школы планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

В новом учебном году в общеобразовательных школах Атырауской области будут обучаться 155 500 детей. Почти для 15 тысяч первоклассников 1 сентября стало первым школьным днем.

Отметим, учебный год в Казахстане начался для более 4 млн школьников.