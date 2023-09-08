Буйство красок и проливной дождь: осень пришла в Астану

Осень в этом году в Астане рано заявила о своих правах: в городе похолодало еще в последние дни августа. Столбики термометров не поднимаются выше 20° градусов по Цельсию. Как жители одной из самых холодных столиц мира встречают золотую пору, в материале Zakon.kz.

Климат в Астане - резко континентальный. И коренные жители знают, что солнечное утро может смениться запросто проливным дождем и порывистым ветром. Поэтому на всякий случай носят всегда с собой теплые вещи. Но нынешняя осень заняла особое место среди самых холодных. Уже в начале сентября она одела людей в куртки и шапки. Но это не мешает привычному ходу жизни астанчан: люди встречаются, гуляют и общаются.

Фото: Zakon.kz

По-прежнему любимой локацией является Центральный парк города и расположенный недалеко отсюда столичный "Арбат". Молодежь здесь собирается, чтобы пообщаться, послушать музыку и поделиться положительными эмоциями.

Фото: Zakon.kz

Здесь можно купить украшения в национальном стиле, книги, коллекционные значки всех времен и народов.

Фото: Zakon.kz

Атмосферы добавляет уличный музыкант.

Фото: Zakon.kz

Река Есиль разделяет город на две части и в эти дни она по-осеннему спокойна. Но тишину вокруг вдруг нарушила группа спортсменов - байдарочников.

Фото: Zakon.kz

А вот и речной пароход - люди успевают насладится водной прогулкой и последними, по меркам Астаны, теплыми деньками.

Фото: Zakon.kz

Молодежь в свободное от занятий время оттачивают мастерство в игре в шахматы.

Фото: Zakon.kz

Или катаются на самокатах.

Фото: Zakon.kz

Удивляет буйство красок в городе. Конечно, деревья в основной своей массе еще зеленые, но вот ягод и ранеток - в изобилии.

Фото: Zakon.kz

Вот такую картину можно увидеть, например, на правом берегу города.

Фото: Zakon.kz

Но Астана - вторая самая холодная столица в мире, после Улан-Батора, столицы Монголии. Так что здесь один солнечный день сменяется двумя, а то и более пасмурными днями. Так, что уже в пятницу горожан окатил холодный дождь.

Фото: Zakon.kz

Но город в любую погоду и любое время года прекрасен.

Фото: Zakon.kz

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