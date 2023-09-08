Буйство красок и проливной дождь: осень пришла в Астану
Климат в Астане - резко континентальный. И коренные жители знают, что солнечное утро может смениться запросто проливным дождем и порывистым ветром. Поэтому на всякий случай носят всегда с собой теплые вещи. Но нынешняя осень заняла особое место среди самых холодных. Уже в начале сентября она одела людей в куртки и шапки. Но это не мешает привычному ходу жизни астанчан: люди встречаются, гуляют и общаются.
Фото: Zakon.kz
По-прежнему любимой локацией является Центральный парк города и расположенный недалеко отсюда столичный "Арбат". Молодежь здесь собирается, чтобы пообщаться, послушать музыку и поделиться положительными эмоциями.
Фото: Zakon.kz
Здесь можно купить украшения в национальном стиле, книги, коллекционные значки всех времен и народов.
Фото: Zakon.kz
Атмосферы добавляет уличный музыкант.
Фото: Zakon.kz
Река Есиль разделяет город на две части и в эти дни она по-осеннему спокойна. Но тишину вокруг вдруг нарушила группа спортсменов - байдарочников.
Фото: Zakon.kz
А вот и речной пароход - люди успевают насладится водной прогулкой и последними, по меркам Астаны, теплыми деньками.
Фото: Zakon.kz
Молодежь в свободное от занятий время оттачивают мастерство в игре в шахматы.
Фото: Zakon.kz
Или катаются на самокатах.
Фото: Zakon.kz
Удивляет буйство красок в городе. Конечно, деревья в основной своей массе еще зеленые, но вот ягод и ранеток - в изобилии.
Фото: Zakon.kz
Вот такую картину можно увидеть, например, на правом берегу города.
Фото: Zakon.kz
Но Астана - вторая самая холодная столица в мире, после Улан-Батора, столицы Монголии. Так что здесь один солнечный день сменяется двумя, а то и более пасмурными днями. Так, что уже в пятницу горожан окатил холодный дождь.
Фото: Zakon.kz
Но город в любую погоду и любое время года прекрасен.
Фото: Zakon.kz
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