Топ-5 согревающих осенних напитков
Золотое молоко
Золотое молоко – напиток цвета осени. Целебную силу этому напитку золотого цвета придает набор пряностей, каждая из которых обладает своими полезными свойствами, а вместе они превращаются в мощное снадобье. Золотой оттенок молоку дает куркума. Врачи рекомендуют использовать эту пряность для лечения самых разных недугов. Куркума – сильнейшее противовоспалительное средство. Соперничать с ней может только имбирь, который тоже присутствует в этом напитке.
Фото: freepik
Ингредиенты:
- 2 чашки миндального молока;
- 1,5 чайной ложки молотой куркумы и корицы;
- 1 чайная ложка кокосового масла;
- 0,5 чайной ложки свежего имбиря и щепотка черного перца.
Приготовить золотое молоко достаточно просто. Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле. Доведите до кипения и убавьте огонь, чтобы смесь тихонько кипела. Варите примерно 5 минут до тех пор, пока молоко не станет однородного золотистого цвета и не почувствуется аромат пряностей. Как правило, золотое молоко пьют горячим. Перед употреблением молоко стоит процедить.
Глинтвейн
Прохладная осень – идеальное время для горячего глинтвейна. Первые рецепты, близкие к этому напитку, были известны в Древнем Риме. Тогда вино смешивали с пряностями, но не нагревали. Настоящее горячее вино появилось во времена Средневековья в странах Северной и Центральной Европы. Глинтвейн в основном готовят на основе бордо или другого красного вина. Однако специалист в области слабоалкогольных коктейлей из Павлодара Дарья Иванова советует не бояться экспериментов и попробовать изменить старый рецепт напитка на свой вкус.
"Для меня осень – это спелые яблоки, сочные груши и лесные ягоды, плоды боярышника после первых морозов и яркие специи. Если говорить о коктейлях, в том числе алкогольных, перенести эту палитру вкусов совсем несложно. К примеру, глинтвейн давно стал классикой и настоящим символом холодного сезона. Терпкость вина, согревающие специи – все это мы ценим и любим, словно теплый плед в ноябре. Но мало кто знает, что глинтвейн можно готовить и на белом вине", – рассказала специалист по коктейлям Дарья Иванова.
Фото: pexels
Ингредиенты:
- белое сухое вино – 150 мл;
- корица – 1 палочка;
- бадьян – ½ звездочки;
- гвоздика – 1 шт;
- мед – 1 ст. л;
- облепиха – 40 г;
- апельсин – 2 дольки.
"В сотейнике прогреваем специи, чтобы они раскрыли аромат. Вливаем вино и растворяем в нем мед, добавляем облепиху и апельсин. Томим на очень медленном огне, не доводя до кипения, примерно 20 минут, периодически помешивая. После этого ягоды и апельсин слегка раздавливаем, выключаем огонь и оставляем настаиваться еще 20 минут. После разливаем по бокалам, берем интересную книгу, укутываемся в плед и наслаждаемся осенью", – сказала Дарья.
Рябиновый чай
В рябине содержится большое количество необходимых нам осенью витаминов (В1, В2, В9, РР, А, Е и С) и минералов (железо, цинк, магний, марганец, натрий, фосфор, кальций). Рябина может быть не только полезной, но и очень вкусной, если знать маленькие хитрости. Предлагаем убедиться в этом лично и попробовать рецепт рябинового чая.
Фото: pexels
Ингредиенты:
- вода – 500 мл;
- ягоды рябины (сушеные, замороженные или свежие) – 2 ст. л;
- зеленый чай – 1 ст. л;
- лист малины – 1 ст. л;
- лист смородины – 1 ст. л.
Низкие температуры убивают горечь в ягодах, поэтому рябину нужно собирать после заморозков или заранее промыть холодной водой и убрать в морозильник на несколько суток. Разморозить рябину при комнатной температуре, смешать все ингредиенты и залить горячей водой. Настаивать 10-15 минут под плотно закрытой крышкой. Готовый напиток разлить по чашкам и по желанию добавить мед.
Тыквенно-медовый раф
Осеннюю хандру легко можно прогнать с помощью чашечки вкусного согревающего кофе. К примеру, алматинский бариста Рустам Краюшкин рекомендует попробовать приготовить тыквенно-медовый раф.
"Такой вид кофе – мой фаворит. Этот осенний кофейный напиток бодрит, согревает и дарит хорошее настроение своим мягким вкусом", – сказал Рустам Краюшкин.
Фото: pexels
Ингредиенты:
• тыквенное пюре – 40 грамм;
• корица – 1 ч. л;
• кардамон – 2 ч. л;
• гвоздика – 2 шт.;
• сахар тростниковый – 2 ст. л;
• сливки – 150 мл;
• вода – 100 мл;
• кофе молотый – 2 ч. л;
• мед – 2 ч. л.
"Сварите крепкий кофе. В блендере смешайте тыквенное пюре, мед, специи и горячий кофе. Добавьте сливки. Взбейте эту массу до получения пышной пены. Затем перелейте напиток в чашку и украсьте взбитыми сливками", – рассказал бариста.
Горячий шоколад с перцем чили
В этом напитке удачно сочетаются ингредиенты, способные преобразить даже самый хмурый осенний день. Перец чили обладает согревающим эффектом, шоколад улучшает настроение, пряный запах корицы создает ощущение уюта и тепла.
Фото: freepik
Ингредиенты:
- 400 мл молока;
- 60 г горького шоколада;
- стручок перца чили;
- палочка корицы;
- сахар по вкусу.
Перец нужно разрезать пополам и удалить из него семечки и хвостик. Затем положить в кастрюлю вместе с палочкой корицы, налить молоко и нагреть, но не доводить до кипения. Следом надо добавить крупно натертый шоколад и греть напиток на медленном огне дальше. Его необходимо постоянно помешивать, пока сладкое полностью не растворится. Затем можно извлечь из кастрюли перец и корицу, разлить напиток по чашкам и подсластить по вкусу.