Советы

Топ-5 согревающих осенних напитков

напиток, осенний напиток, осень, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 12:56 Фото: pixabay
Совсем скоро уйдут последние летние дни и осень вступит в свои права. В это время года особенно приятно коротать вечера за кружкой горячего чая или кофе. Какие напитки помогут согреться осенью и как их приготовить самому, в материале Zakon.kz.

Золотое молоко

Золотое молоко – напиток цвета осени. Целебную силу этому напитку золотого цвета придает набор пряностей, каждая из которых обладает своими полезными свойствами, а вместе они превращаются в мощное снадобье. Золотой оттенок молоку дает куркума. Врачи рекомендуют использовать эту пряность для лечения самых разных недугов. Куркума – сильнейшее противовоспалительное средство. Соперничать с ней может только имбирь, который тоже присутствует в этом напитке.

Фото: freepik

Ингредиенты:

  • 2 чашки миндального молока;
  • 1,5 чайной ложки молотой куркумы и корицы;
  • 1 чайная ложка кокосового масла;
  • 0,5 чайной ложки свежего имбиря и щепотка черного перца.

Приготовить золотое молоко достаточно просто. Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле. Доведите до кипения и убавьте огонь, чтобы смесь тихонько кипела. Варите примерно 5 минут до тех пор, пока молоко не станет однородного золотистого цвета и не почувствуется аромат пряностей. Как правило, золотое молоко пьют горячим. Перед употреблением молоко стоит процедить.

Глинтвейн

Прохладная осень – идеальное время для горячего глинтвейна. Первые рецепты, близкие к этому напитку, были известны в Древнем Риме. Тогда вино смешивали с пряностями, но не нагревали. Настоящее горячее вино появилось во времена Средневековья в странах Северной и Центральной Европы. Глинтвейн в основном готовят на основе бордо или другого красного вина. Однако специалист в области слабоалкогольных коктейлей из Павлодара Дарья Иванова советует не бояться экспериментов и попробовать изменить старый рецепт напитка на свой вкус.

"Для меня осень – это спелые яблоки, сочные груши и лесные ягоды, плоды боярышника после первых морозов и яркие специи. Если говорить о коктейлях, в том числе алкогольных, перенести эту палитру вкусов совсем несложно. К примеру, глинтвейн давно стал классикой и настоящим символом холодного сезона. Терпкость вина, согревающие специи – все это мы ценим и любим, словно теплый плед в ноябре. Но мало кто знает, что глинтвейн можно готовить и на белом вине", – рассказала специалист по коктейлям Дарья Иванова.

Фото: pexels

Ингредиенты:

  • белое сухое вино – 150 мл;
  • корица – 1 палочка;
  • бадьян – ½ звездочки;
  • гвоздика – 1 шт;
  • мед – 1 ст. л;
  • облепиха – 40 г;
  • апельсин – 2 дольки.
"В сотейнике прогреваем специи, чтобы они раскрыли аромат. Вливаем вино и растворяем в нем мед, добавляем облепиху и апельсин. Томим на очень медленном огне, не доводя до кипения, примерно 20 минут, периодически помешивая. После этого ягоды и апельсин слегка раздавливаем, выключаем огонь и оставляем настаиваться еще 20 минут. После разливаем по бокалам, берем интересную книгу, укутываемся в плед и наслаждаемся осенью", – сказала Дарья.

Рябиновый чай

В рябине содержится большое количество необходимых нам осенью витаминов (В1, В2, В9, РР, А, Е и С) и минералов (железо, цинк, магний, марганец, натрий, фосфор, кальций). Рябина может быть не только полезной, но и очень вкусной, если знать маленькие хитрости. Предлагаем убедиться в этом лично и попробовать рецепт рябинового чая.

Фото: pexels

Ингредиенты:

  • вода – 500 мл;
  • ягоды рябины (сушеные, замороженные или свежие) – 2 ст. л;
  • зеленый чай – 1 ст. л;
  • лист малины – 1 ст. л;
  • лист смородины – 1 ст. л.

Низкие температуры убивают горечь в ягодах, поэтому рябину нужно собирать после заморозков или заранее промыть холодной водой и убрать в морозильник на несколько суток. Разморозить рябину при комнатной температуре, смешать все ингредиенты и залить горячей водой. Настаивать 10-15 минут под плотно закрытой крышкой. Готовый напиток разлить по чашкам и по желанию добавить мед.

Тыквенно-медовый раф

Осеннюю хандру легко можно прогнать с помощью чашечки вкусного согревающего кофе. К примеру, алматинский бариста Рустам Краюшкин рекомендует попробовать приготовить тыквенно-медовый раф.

"Такой вид кофе – мой фаворит. Этот осенний кофейный напиток бодрит, согревает и дарит хорошее настроение своим мягким вкусом", – сказал Рустам Краюшкин.

Фото: pexels

Ингредиенты:

• тыквенное пюре – 40 грамм;
• корица – 1 ч. л;
• кардамон – 2 ч. л;
• гвоздика – 2 шт.;
• сахар тростниковый – 2 ст. л;
• сливки – 150 мл;
• вода – 100 мл;
• кофе молотый – 2 ч. л;
• мед – 2 ч. л.

"Сварите крепкий кофе. В блендере смешайте тыквенное пюре, мед, специи и горячий кофе. Добавьте сливки. Взбейте эту массу до получения пышной пены. Затем перелейте напиток в чашку и украсьте взбитыми сливками", – рассказал бариста.

Горячий шоколад с перцем чили

В этом напитке удачно сочетаются ингредиенты, способные преобразить даже самый хмурый осенний день. Перец чили обладает согревающим эффектом, шоколад улучшает настроение, пряный запах корицы создает ощущение уюта и тепла.

Фото: freepik

Ингредиенты:

  • 400 мл молока;
  • 60 г горького шоколада;
  • стручок перца чили;
  • палочка корицы;
  • сахар по вкусу.

Перец нужно разрезать пополам и удалить из него семечки и хвостик. Затем положить в кастрюлю вместе с палочкой корицы, налить молоко и нагреть, но не доводить до кипения. Следом надо добавить крупно натертый шоколад и греть напиток на медленном огне дальше. Его необходимо постоянно помешивать, пока сладкое полностью не растворится. Затем можно извлечь из кастрюли перец и корицу, разлить напиток по чашкам и подсластить по вкусу.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
