"Жер-2023": в Казахстане завершились учения по ликвидации разрушительных землетрясений

Во второй день Республиканского командно-штабного учения «Жер-2023» министр по ЧС Сырым Шарипханов провел смотр и оценил возможности Республиканского оперативного штаба, развернутого в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В течение двух дней в Казахстане проводилось масштабное учение по действиям при разрушительных землетрясениях. Аналогичные мероприятия проведены во всех сейсмически опасных регионах страны: Алматы, Шымкенте, Абайской, Жетысуской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. В оставшихся регионах было организовано выдвижение сил и средств в районы условного бедствия.

Первая часть учений началась в Университете "Нархоз" в Алматы. Начальник штаба гражданской обороны университета Турехан Турсынбеков подробно рассказал о готовности учебного заведения к ЧП. По словам начальника штаба, в случае природных катаклизмов университет может мобилизовать на помощь спасателям несколько сотен человек, в том числе студентов третьих и четвертых курсов, обучающихся на военной кафедре.

Фото: Zakon.kz

По сценарию учений в городе произошло землетрясение силой 6 баллов. В учебном заведении было объявлено о срочной эвакуации студентов и преподавательского состава. Пункт сбора – спортивный стадион университета. Стоит отметить, что с момента тревоги до окончания эвакуации прошла ровно минута. Студенты дисциплинированно покинули аудитории и собрались на футбольном поле.

Фото: Zakon.kz

Но не обошлось без условных жертв. По легенде учений, в результате подземных толчков различные травмы получили два человека. Медицинская бригада из числа персонала университета экстренно оказала пострадавшим первую медицинскую помощь.

Фото: Zakon.kz

Сырым Шарипханов отметил, что основная цель подобных занятий – подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

"Самое главное – это подготовка людей к ЧС. Если население будет знать, как действовать в таких экстремальных ситуациях, то, естественно, жертв будет меньше. Поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности и уметь в таких ситуациях хладнокровно, без паники и лишней суеты оказывать помощь пострадавшим. Также хотелось бы обратиться к руководителям предприятий, директорам вузов, колледжей и школ с просьбой постоянно проводить обучающие занятия с учащимися и работниками на тему поведения в условиях чрезвычайных ситуаций", – сказал Сырым Шарипханов.

Фото: Zakon.kz

Вторая часть учений "Жер-2023" была направлена на отработку уже практических действий аварийно-спасательных формирований при ликвидации последствий землетрясения.

Фото: Zakon.kz

Этот сценарий выглядел так. После мощного землетрясения обрушилось два жилых дома. Часть жильцов была эвакуирована, но около двухсот человек оказались под бетонными завалами. Перед спасателями была поставлена задача – экстренно разобрать обломки, вытащить пострадавших и оказать им медицинскую помощь.

Фото: Zakon.kz

На помощь сотрудникам МЧС пришли полицейские, бойцы Национальной гвардии и военнослужащие Министерства обороны.

Фото: Zakon.kz

Особое внимание на учениях уделялось организации медицинской помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Медики отрабатывали приемы оказания первой помощи при внутренних кровотечениях, переломах, травмах головы и не давали погибнуть пострадавшим от болевого шока.

Фото: Zakon.kz

По окончании тренировок Сырым Шарипханов поблагодарил личный состав за их нелегкий труд. Он отметил, что Алматы является одним из наиболее сейсмически опасных регионов страны. Спасателям необходимо особо внимательно следить за обстановкой, чтобы не допустить большого количества жертв, таких как в Турции и Марокко.

Кстати, министр отметил, что, несмотря на то, что многие страны уже отправили в африканскую страну своих специалистов, казахстанских спасателей к ликвидации ЧС пока не привлекали.

"Пока подобных просьб о помощи со стороны Марокко не поступало. Но если необходимость будет, мы придем на помощь. В беде не оставим", – пояснил министр.

Фото: Zakon.kz

После окончания практической части учений министр МЧС осмотрел технические возможности подвижных пунктов управления, функционирование мобильного госпиталя, палаточного лагеря для пострадавшего населения, полевого ЦОНа и пункта приема гуманитарной помощи.

По итогам республиканских командно-штабных учений "Жер- 2023" был произведен полный разбор учения, дана оценка готовности аварийно-спасательных формирований, определены приоритетные направления дальнейшего совершенствования деятельности государственной системы гражданской защиты.