Учения на случай угрозы землетрясения проводят в Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане 3 июня прошел первый день республиканского командно-штабного учения "Жер-2024", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, в первый день учения были отработаны первоочередные меры при угрозе возникновения землетрясения. Для выработки и координации совместных действий служб спасения был развернут полевой республиканский штаб.

Фото: ДЧС ВКО

"В организованном полевом штабе заслушаны доклады руководителей оперативных групп о возможной обстановке в результате условного разрушительного землетрясения, готовности сил и средств к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Докладчики информировали о принятых решениях и проведенных мероприятиях по направлениям своей деятельности", – информирует пресс-служба.

Среагировав на условное землетрясение, вертолет "Казавиаспас" МЧС произвел облет и зафиксировал последствия стихийного бедствия, количество разрушенных зданий.

Фото: ДЧС ВКО

Жители области услышали звук сирен, покинули свои дома и прибыли в сборные эвакуационные пункты, которые начали действовать во всех городах и районах. Отметившись и получив необходимую помощь, они направились в палаточный лагерь пешими колоннами, на автомобильном и водном транспорте.

"В палаточном лагере предусмотрена жилая и коммунально-бытовые зоны, медицинский пункт, блок питания, места стоянки автотранспорта. Для обеспечения порядка и безопасности в лагере организовано дежурство сотрудников полиции. Специалисты Центра медицины катастроф развернули полевой госпиталь. Психологи и врачи МЧС оказывают экстренную помощь населению", – говорится в сообщении.

Вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов осмотрел технические возможности функционирования палаточного лагеря полевого ЦОНа, пункта приема гуманитарной помощи.

Фото: ДЧС ВКО

Также сообщается, что с жителями сейсмоопасных регионов проведены сейсмотренировки. Были развернуты пункты приема пострадавшего населения. Организовано выдвижение сил и средств из регионов в районы бедствия. Произведена выгрузка инженерной техники, прибывшей на железно-дорожном транспорте для проведения аварийно-спасательных работ в местах разрушений.

Фото: ДЧС ВКО

Ранее стало известно, что в девяти регионах Казахстана состоится Республиканское командно-штабное учение "Жер-2024".