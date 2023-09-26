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КазСпас-2023: потомки тюрков из Европы удивили казахстанских спасателей

Как проходил Казспас в Жетысуйской области Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель
На тренировочном полигоне МЧС РК "Скальный город" завершились соревнования спасателей "КазСпас-2023". Впервые они прошли малочисленным составом – всего шесть команд. Казахстанского зачета не было, только международный. Корреспондент Zakon.kz запечатлел соревнования экстренных служб.

Чемпионом и вице-чемпионом сореванований стали две казахстанские команды – оперативно-спасательный отряд из Кызылорды и Республиканский оперативно-спасательный отряд (РОСО). Второе место заняла команда из Узбекистана, третье – из Кыргызстана. Почетное четвертое место завоевали спасатели из Венгрии, а последнее место досталось команде из Азербайджана.

Победители соревнований Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Казспас 2023 в Жетысуйской области

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

По сравнению с предыдущими соревнованиями, условия поисково-спасательных работ в техногенных катастрофах, а также в природной среде и в воде намного упростились. Раньше на прохождение каждого этапа дистанции давалось полтора часа, сейчас – 40 минут.

Казспас 2023 в Жетысуйской области

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Казспас 2023 в Жетысуйской области

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Но для иностранных команд и они были серьезным испытанием.

Казспас 2023 в Жетысуйской области

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Уровень подготовки у них был разный. К примеру, узбекские и кыргызские спасатели – военные. У них отличная физическая подготовка, выносливость, дисциплина, а свои технические навыки они отрабатывают именно на таких соревнованиях.

Казспас 2023 в Жетысуйской области

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Команду из Азербайджана представляли в основном профи по водолазным работам. Им без предварительной подготовки было опасно взбираться на отвесные скалы. Поэтому эти этапы они пропускали, за что получали ноль баллов. А вот к команде из Венгрии было приковано внимание всех без исключения участников "КазСпаса".

Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Спасатели десантируют пострадавшего

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"У нас в Венгрии нет отдельно такого понятия как спасатели, мы пожарные. И все функции, которые у вас возложены на спасателей, выполняют пожарные. Наши ребята успешно работали в Словакии, Румынии, Хорватии и Австрии. У многих есть отличная горная подготовка. Для нас нет разницы, где работать – в Европе или Азии. Это наша работа, в любых условиях", - сказал представитель команды Тамаш Тымар.
Соревнования Казспас 2023 в Жетысуйской области

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

В этот раз на полигоне "Скальный город" в урочище Тамгалы–Тас погода была вполне умеренная: солнце, ветер и небольшой дождь. Но в мае на ранее прошедших соревнованиях погодные условия были намного жестче. Тогда градусник зашкаливал за +40, а командам предстояло преодолеть 40 километров по пересеченной местности в полной экипировке и транспортировать "пострадавшего".

Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

В этом году дистанция поисково-спасательных работ в природной среде была 22 километра, в том числе 6 км по воде на лодке. Старт задавался по координатам GPS-навигатора, впрочем, как и каждый этап дистанции.

Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Команды должны были взять с собой все необходимое снаряжение для навесных переправ по ущельям, спуску и транспортировке "пострадавшего", прохождению траверса по скальному массиву.

Рюкзаки спасателей на международных соревнованиях Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

В среднем, рюкзак должен был весить порядка 20 кг. Когда на старт вышли венгры, то их рюкзаки весили значительно больше. Они взяли с собой все привезенное с собой снаряжение. Это их нормативы работы. Каждое передвижение команды фиксировал дрон.

"У европейцев свои стандарты работы. В первую очередь – это безопасность спасателя. Кстати, у американцев тоже. У них серьезные страховки. Отсюда и такой контроль на соревнованиях. Если кто-то получит даже незначительную травму, нужно будет доказать, что спасатель не нарушил правила", - отметил заместитель главного судьи, руководитель ОСО Восточно-Казахстанской области Игорь Лапенлавский.
Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Стандарты казахстанских спасателей - иные. Для них в приоритете – жизнь пострадавшего. По таким же нормам работают спасатели из других стран Азии. Отсюда и стремление быстро, на скорость, работать на этапах соревнований.

Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Единственным препятствием для венгерской команды был языковый барьер. Переводчику нельзя было сопровождать их на протяжении всей дистанции, но он должен был появляться перед стартом на каждом этапе, чтобы дать разъяснения. Это несколько тормозило передвижение, но венгерские спасатели не устраивали гонку. Делали все спокойно, четко, размеренно, без лишних движений и суеты.

Международные соревнования Казспас 2023

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"Мы первая европейская команда, которая побывала в Казахстане на соревнованиях спасателей. Это бесценный опыт. Это начало крепкой дружбы. Для нас большая удача, что выбор пал на нас. Казахстан – очень гостеприимная страна. Мы верим, что наше сотрудничество будет продолжаться, а дружба только крепнуть", - подчеркнул Ласло Кармош.
Международные соревнования Казспас 2023: финиш венгерской команды

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Когда венгерская команда собиралась на соревнования в природной среде, то они хотели взять шоколад и фитнес-батончики. Их убеждали в неправильности выбора из-за жары и обезвоженности организма при сильных физических нагрузках, но трудности перевода не позволяли детально объяснить, что такое курага и изюм.

Пришлось отвезти их в Кунаев и в супермаркете наглядно показать, что это такое. С недоверием и опаской венгры все же купили рекомендуемые продукты и ничуть не пожалели. Они по достоинству оценили не только курагу и изюм, но и курт. Все это они в качестве сувениров повезли на родину, а еще знаменитый казахстанский шоколад.

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