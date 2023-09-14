Как выглядит полигон, на котором проходят учения казахстанских спасателей

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК показало учебно-тренировочный полигон "Скальный город – Астана", на котором спасатели проходят переподготовку, сообщает Zakon.kz.

Учебно-тренировочный полигон "Скальный город – Астана" – это полигон, универсально приспособленный для проведения всех видов спасательных работ. Он расположен в урочище Тамгалы тас в Алматинской области.

Фото: gov.kz

По данным МЧС РК, здесь прошли переподготовку более 20 тыс. спасателей, совершенствуют свое мастерство водолазы, альпинисты, кинологи, операторы беспилотных летательных аппаратов, отрабатывает навыки пилотирования спасательная авиация.

Фото: gov.kz

Также сообщается, что на полигоне ежегодно проходят соревнования по спасательному многоборью.

"За годы независимости Республики Казахстан в учениях спасателей "Қазқұтқару" приняли участие представители стран Содружества Независимых Государств, Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки, международных организаций – НАТО, ШОС, ООН, ОДКБ, Евросоюз". Пресс-служба МЧС РК

Фото: gov.kz

Как отметили в МЧС РК, "Қазқұтқару" стал одним из важнейших мероприятий в спасательном деле. На соревнованиях спасатели оттачивают свое мастерство и навыки спасения человеческих жизней, осуществляют обмен практическим опытом.

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