Как выглядит полигон, на котором проходят учения казахстанских спасателей
Учебно-тренировочный полигон "Скальный город – Астана" – это полигон, универсально приспособленный для проведения всех видов спасательных работ. Он расположен в урочище Тамгалы тас в Алматинской области.
Фото: gov.kz
По данным МЧС РК, здесь прошли переподготовку более 20 тыс. спасателей, совершенствуют свое мастерство водолазы, альпинисты, кинологи, операторы беспилотных летательных аппаратов, отрабатывает навыки пилотирования спасательная авиация.
Фото: gov.kz
Также сообщается, что на полигоне ежегодно проходят соревнования по спасательному многоборью.
"За годы независимости Республики Казахстан в учениях спасателей "Қазқұтқару" приняли участие представители стран Содружества Независимых Государств, Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки, международных организаций – НАТО, ШОС, ООН, ОДКБ, Евросоюз".Пресс-служба МЧС РК
Фото: gov.kz
Как отметили в МЧС РК, "Қазқұтқару" стал одним из важнейших мероприятий в спасательном деле. На соревнованиях спасатели оттачивают свое мастерство и навыки спасения человеческих жизней, осуществляют обмен практическим опытом.
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