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Казахстанские спасатели показали свои будни во время паводков

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 21:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС РК опубликовала фото и видео, как спасатели в разных регионах помогают горожанам справиться с паводками, сообщает Zakon.kz.

К примеру, спасатели ДЧС СКО, Туркестанской и Акмолинской областей совместно с местными исполнительными органами участвуют в откачке воды с микрорайона Подгора города Петропавловска.

Задействованы передвижные насосные станции и водооткачивающая техника.

Отмечается, что в городе Атырау и Курмангазинском районе за сутки возведено дамб протяженностью порядка 300 м. Работы продолжаются.

"8 мая с утра в городе Кульсары Атырауской области откачано 8989 кубометров талой воды. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Силами МЧС продолжаются противопаводковые мероприятия. Ситуация на контроле", – говорится в сообщении.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 21:43

Фото: пресс-служба МЧС РК

Кроме того, спасатели регулярно помогают животным и людям безопасно добраться до берега.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 21:43

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что акмолинские спасатели в СКО за сутки откачали 75 тыс. кубометров воды.

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