"Мое сердце свободно": откровения "Мисс Алматы-2023"

"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри объявила, что ее сердце свободно, и описала, каким видит своего будущего возлюбленного. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с самой красивой алматинкой.

Наталье Петри 20 лет. Родом она из Уральска, в Алматы приехала в 2020 году. Учится на четвертом курсе по специальности "Научная физика" в КазНПУ имени Абая.

"В школе мне нравились все предметы, и я была примерной ученицей. В старших классах, готовясь к ЕНТ, я долго думала, какую профессию выбрать и остановилась на физике. Но планирую далее поступить на казахский язык и литературу, стать преподавателем этих предметов". "Мисс Алматы-2023" Наталья Петри

Отец Натальи – немец, а мама – казашка. Несмотря на то, что девушка окончила русскую школу и на этом же языке продолжила учебу в вузе, предпочитает говорить по-казахски.

"После конкурса красоты в соцсетях распространилось видео с моим награждением, в комментариях было много хейта по поводу того, якобы, почему выиграла русская. Это меня немножко задело. Я чисто говорю на казахском языке. Люблю свою страну. С удовольствием соблюдаю казахские традиции. Даже мой папа стал настоящим күйеу бала. Все хвалят мои баурсаки и бешбармак. Мне нравятся казахские тои и я хочу, чтобы в будущем моя свадьба прошла по нашим национальным обрядам". "Мисс Алматы-2023" Наталья Петри





Победительница конкурса с детства занимается казахскими народными танцами. Свое будущее связывает с Алматы. Ждет своего принца, однако замуж пока не торопится выходить.

"Мое сердце свободно. Хочу, чтобы мой молодой человек обладал такими качествами, как мужественность, честность, он должен быть умным и заботливым". "Мисс Алматы-2023" Наталья Петри

Наталья Петри – шопоголик. При выборе одежды прежде всего обращает внимание на качество. Цена не столь важна, если нравится вещь. И торговаться, как признается девушка, она не умеет.



"В жизни я мало крашусь. Мне нравится естественность, я против всяких операций и наращиваний. Моя сильная сторона – довожу начатое дело до конца, слабая – я сентиментальная, могу заплакать по любому поводу, особенно не переношу неприятные слова в свой адрес". "Мисс Алматы-2023" Наталья Петри

За свою красоту и стройность "Мисс Алматы-2023" благодарит родителей. И самым красивым человеком на земле считает маму.

"У меня рост – 173 см, вес – 50 кг. Размер одежды – XS-S. Никакие диеты не держу. Сколько бы ни ела – не толстею. Спасибо генам, папа и мама стройные. Они живут в Уральске. Также у меня есть старший брат и младшая сестренка". "Мисс Алматы-2023" Наталья Петри





Именно поддержка близких помогла уроженке Уральска стать обладательницей короны конкурса красоты в Алматы.

"На протяжении восьми месяцев мы в поте лица готовились к конкурсу. Это был очень интересный процесс и новое направление для меня. И поддержка родных только мотивировала, потому что они знают, как я с детства любила наблюдать за конкурсами красоты и мечтала участвовать в них. Но то, что именно я выиграю, – это, конечно, невероятная удача. Когда услышала свое имя среди победительниц, я не показывала настоящие эмоции, сдерживала себя, стояла и просто улыбалась. После награждения находилась в эйфории. А сейчас я осознаю всю ответственность, возложенную на меня". "Мисс Алматы-2023" Наталья Петри

Победа принесла студентке не только большое количество поклонников в соцсетях, но и интересные предложения по работе, в частности, в качестве модели. Однако основная ее цель – главная корона красавицы Казахстана, к чему сейчас она усердно готовится.

12 сентября стали известны результаты конкурса красоты "Мисс Алматы-2023", его победительницей стала 20-летняя студентка КазНПУ им. Абая Наталья Петри.