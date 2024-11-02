Российская певица Алсу Алсу дала понять, свободно ли сейчас ее сердце. Она заявила, что открыта для приглашений на свидания, сообщает Zakon.kz.

После развода с Яном Абрамовым Алсу много работает: записывает треки в студии, репетирует, дает концерты и непривычно часто общается с журналистами на красных дорожках. Поклонники не устают гадать, а что у певицы на личном? Представители СМИ прямо спрашивают певицу об этом.

Например, на презентации "Вечерний звук" на вопрос, хватает ли времени на личную жизнь, Алсу ответила:

"Вся в творчестве. Вообще не до этого". Однако артистка считает, что "все совмещать можно". Тогда журналисты портала "Страсти" поинтересовались, может ли молодой человек пригласить Алсу на свидание. "Может, конечно", – сообщила изданию свежеразведенная певица.

Получается, звездное сердце по-прежнему свободно.

Ранее Алсу обратилась к женщинам.

