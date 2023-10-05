Новая транспортная развязка: алматинцы смогут быстрее добираться в аэропорт

В Алматы открыли тоннельную часть улицы Бухтарминская с четырехполосным движением по транспортной развязке на пересечении с Кульжинским трактом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В целях снижения транспортной нагрузки в северо-восточной части Алматы в 2018 году городские власти разработали проект по строительству транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом. Строительство трехуровневой развязки начали в 2019 году. Одну сторону эстакады запустили еще в 2021 году, а вторую – в 2022 году. Сегодня очередь дошла до тоннельной части развязки.

Фото: Zakon.kz

"Общая длина участка улицы Бухтарминская составляет 830 м, в том числе длина тоннельной части – 149 м. Тоннель обеспечит сквозной проезд по улице Бухтарминская в сторону Талгарского тракта. До этого все автомобили совершали маневр через кольцо из-за чего образовывалась большая пробка. Мы обеспечили сквозной проезд по улице Кульджинка, где транспортный поток составляет 50 тыс. автомобилей в сутки и по улице Бухтарминская, где поток30 тыс. автомобилей в сутки. Таким образом, будет разгружена кольцевая часть транспортной развязки", – рассказал руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

Фото: акимат Алматы

Транспортный узел представляет собой совокупность нескольких искусственных сооружений: тоннеля, эстакады и дороги с разворотным кольцом и правосторонними съездами во всех направлениях.



"В целом данный объект мы должны ввести в эксплуатацию в конце октября. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории и переустройству водопроводных сетей. А также по верхней части ведутся работы по устройству съезда. Этот съезд нужен для того, чтобы не заезжать на кольцо, когда вы едете со стороны аэропорта", – отметил Сагындык Телибаев.

Фото: Алмаз Толеке

Он объяснил, почему строительство транспортной развязки затянулось на четыре года.



"Здесь под выкуп попало 35 земельных участков. Какое-то время мы ждали, пока закончится процедура выкупа. Транспортная развязка – это не просто построить эстакаду и тоннель. Самым сложным было переустроить Талгарский водопровод. То есть само переустройство инженерных сетей заняло определенное время", – уточнил глава Управления городской мобильности Алматы.

Фото: Zakon.kz

На данном участке уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. По словам Телибаева, ремонт дороги не потребуется в ближайшие 10 лет.

Фото: Zakon.kz

"Если мы строим новую развязку, то в течение 10 лет мы не имеем право проводить какие-то ремонтные работы за счет местного бюджета. Гарантия подрядчика три года. Мы уверенны, что в течение 10 лет здесь ремонтные работы не понадобятся", – заявил он.

Фото: Zakon.kz

В целом строительство трехуровневой развязки позволит разгрузить два основных направления: движение из Международного аэропорта в сторону города Алматы, а также из города в сторону населенных пунктов – Талгара и Алатау. В часы пик данные направления перегружены, что создает значительный затор.



Генеральный подрядчик добавил, что пропускная способность узла увеличится почти в пять раз, за сутки пользоваться проездом смогут до 340 тыс. автомобилей.

Фото: Zakon.kz

Помимо этого проекта, городские власти строят еще две транспортные развязки: на пересечениях проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова со сроком завершениям в конце 2024 года; на пересечении улиц Саина и Монке би со сроком завершения проекта во втором квартале 2024 года.

