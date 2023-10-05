Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новая транспортная развязка: алматинцы смогут быстрее добираться в аэропорт

в Алматы открыли проезд по тоннельной части на аэропортовском кольце Фото: Zakon.kz
В Алматы открыли тоннельную часть улицы Бухтарминская с четырехполосным движением по транспортной развязке на пересечении с Кульжинским трактом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В целях снижения транспортной нагрузки в северо-восточной части Алматы в 2018 году городские власти разработали проект по строительству транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом. Строительство трехуровневой развязки начали в 2019 году. Одну сторону эстакады запустили еще в 2021 году, а вторую – в 2022 году. Сегодня очередь дошла до тоннельной части развязки.

в Алматы открыли проезд по тоннельной части на аэропортовском кольце

Фото: Zakon.kz

"Общая длина участка улицы Бухтарминская составляет 830 м, в том числе длина тоннельной части – 149 м. Тоннель обеспечит сквозной проезд по улице Бухтарминская в сторону Талгарского тракта. До этого все автомобили совершали маневр через кольцо из-за чего образовывалась большая пробка. Мы обеспечили сквозной проезд по улице Кульджинка, где транспортный поток составляет 50 тыс. автомобилей в сутки и по улице Бухтарминская, где поток30 тыс. автомобилей в сутки. Таким образом, будет разгружена кольцевая часть транспортной развязки", – рассказал руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.
в Алматы открыли проезд по тоннельной части на аэропортовском кольце

Фото: акимат Алматы

Транспортный узел представляет собой совокупность нескольких искусственных сооружений: тоннеля, эстакады и дороги с разворотным кольцом и правосторонними съездами во всех направлениях.

"В целом данный объект мы должны ввести в эксплуатацию в конце октября. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории и переустройству водопроводных сетей. А также по верхней части ведутся работы по устройству съезда. Этот съезд нужен для того, чтобы не заезжать на кольцо, когда вы едете со стороны аэропорта", – отметил Сагындык Телибаев.
в Алматы открыли проезд по тоннельной части на аэропортовском кольце

Фото: Алмаз Толеке

Он объяснил, почему строительство транспортной развязки затянулось на четыре года.

"Здесь под выкуп попало 35 земельных участков. Какое-то время мы ждали, пока закончится процедура выкупа. Транспортная развязка – это не просто построить эстакаду и тоннель. Самым сложным было переустроить Талгарский водопровод. То есть само переустройство инженерных сетей заняло определенное время", – уточнил глава Управления городской мобильности Алматы.
в Алматы открыли проезд по тоннельной части на аэропортовском кольце

Фото: Zakon.kz

На данном участке уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. По словам Телибаева, ремонт дороги не потребуется в ближайшие 10 лет.

в Алматы открыли проезд по тоннельной части на аэропортовском кольце

Фото: Zakon.kz

"Если мы строим новую развязку, то в течение 10 лет мы не имеем право проводить какие-то ремонтные работы за счет местного бюджета. Гарантия подрядчика три года. Мы уверенны, что в течение 10 лет здесь ремонтные работы не понадобятся", – заявил он.
в Алматы открыли проезд по тоннельной части на аэропортовском кольце

Фото: Zakon.kz

В целом строительство трехуровневой развязки позволит разгрузить два основных направления: движение из Международного аэропорта в сторону города Алматы, а также из города в сторону населенных пунктов – Талгара и Алатау. В часы пик данные направления перегружены, что создает значительный затор.

Генеральный подрядчик добавил, что пропускная способность узла увеличится почти в пять раз, за сутки пользоваться проездом смогут до 340 тыс. автомобилей. 

в Алматы открыли проезд по тоннельной части на аэропортовском кольце

Фото: Zakon.kz

Помимо этого проекта, городские власти строят еще две транспортные развязки: на пересечениях проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова со сроком завершениям в конце 2024 года; на пересечении улиц Саина и Монке би со сроком завершения проекта во втором квартале 2024 года.

Тамила Языкова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления