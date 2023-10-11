Медальон с проклятьями и кукла вуду: необычные заказы на столичном "Арбате"

Что можно купить на территории художников и ремесленников и с какими заказами к ним обращаются, рассказали мастера на "Арбате" в Астане, передает Zakon.kz.

Место максимальной концентрации творческой энергии – аллея мастеров "Арбат" находится в Астане на улице Мамбетова. Площадка, где художники и ремесленники могут представить и реализовать свои творения, была организована в 2017 году.

Идея создания "Арбата" в столице принадлежит общественному деятелю Арай Ордабаевой. Она со своей инициативой обратилась к общественности и столичному акимату. После множества попыток наконец удалось получить официальное разрешение и поддержку городской администрации.

Фото: Zakon.kz

Для художников и ремесленников установили полуюрты, на территории появились скамейки, малые архитектурные формы. Позднее именно здесь был установлен бронзовый памятник знаменитой четверке Beatles, трон из "Игры престолов", фонари-музыканты, множество "инстаграмных" местечек, открытая сцена для выступлений. Медленно, но неуклонно площадка "Арбата" совершенствуется. Ее питают энергией мастера, которые творят красоту при помощи холста и красок, нитей, металла и камня.

Сделай мне, мастер, куклу с лицом моего врага

В самом начале аллеи можно увидеть прилавки с игрушками ручной работы. Здесь и милые плюшевые звери, и вязаные осьминожки, и сшитые умелыми руками персонажи из фильмов и мультиков.

Фото: Zakon.kz

Одна из мастериц по имени Алия шьет кукол уже шестой год и третий год продает их здесь на "Арбате".

"Все началось с того, что у моего сына проявилась аллергия, а он очень хотел котенка. И вот я ему сшила кошку из бархата, из тех материалов, какие были дома. С этого момента я и начала шить кукол". Алия

В ее коллекции есть кукла Коралина из "Страны кошмаров", Уэнсдей, забавная, но очень похожая на свой прототип, старуха Шапокляк из мультфильмов про Чебурашку и компания персонажей из истории про домовенка Кузю.

Фото: Zakon.kz

"Иногда у меня просят сшить страшную куклу, я отказываюсь. Однажды пыталась сделать девушку из мультфильма "Труп невесты", но все время что-то ломалось, терялось, с самой куклой что-то происходило. В итоге я отказалась от этой идеи. Недавно мне предлагали сшить на заказ несколько чертей, а одна женщина просила сделать куклу вуду. Вообще несколько раз подходили и спрашивали, делаю ли я кукол для каких-то ритуалов. Конечно же я никогда такое не делаю". Алия

Куклами занимается и ее соседка Таисия. Правда, к ней за страшными заказами не обращаются, на ее прилавке милое плюшевое море с ласковыми глазками и лапками. Здесь даже дракон мягкий и пушистый.

Фото: Zakon.kz

Трогательные и приятные на ощупь игрушки Таисия вяжет уже пятый год, и все это время продает их на аллее мастеров.

Фото: Zakon.kz

"Я использую специальные гипоаллергенные материалы, потому что у меня у самой дети аллергики. У меня их четверо. Занимаюсь рукоделием, продаю и здесь, и через Инстаграм". Таисия

Пока на "Арбате" затишье, мастера рассказывают о странных заказчиках. Одни приходят и просят "сшить покойника" – страшную куклу в виде мертвеца, другие хотят на память куклу с лицом, похожим на умершего родственника.

Фото: Zakon.kz

Как выяснилось, столичное ведьмовское сестринство креативно подходит к "обработке" своих клиентов. В итоге те обращаются к швеям с неординарными просьбами сделать куклу с лицом их врага, конкурента в бизнесе или начальника. Девушки просят фигурку, похожую на своего избранника, чтобы сделать приворот или наоборот куклу с лицом разлучницы, чтоб навести на нее порчу.

Не философский камень

Над соседним столом расцветают сады из проволочных завитков и сверкающих бусин, бисера, стекляруса, фоамирана, крепа и множества других удивительных материалов, о существовании которых в обычной жизни мы и не догадываемся. Цветы, букеты, деревья, все кропотливо собрано из мелких деталей. Для мастерицы Ирины это – любимое хобби, которое она решила монетизировать и вышла на "Арбат".

Фото: Zakon.kz

"Самое ходовое из моих изделий – это "денежные деревья", только успеваю делать. Все хотят какие-то талисманы, которые как бы привлекают богатство. Конечно, я всем объясняю, что "денежное дерево" это не гарантия прибыли, это для красоты". Ирина

К ней за колдовскими амулетами не обращаются, но иногда просят подарить что-то из изделий. Такое уж в нашем обществе отношение к ручной работе. Не как к чему-то ценному, а наоборот, как к тому, что ничего не стоит. К чести астанчан и гостей столицы, такие просьбы поступают редко.

Фото: Zakon.kz

Ажурные шали на аллее мастеров соседствуют с живописными полотнами, расписные игрушки с деревянными предметами в национальном стиле, кто-то приносит на продажу чеканные украшения, а кто-то – собранные из натуральных камней бусы, браслеты и серьги.

Фото: Zakon.kz

Мастерица Оксана рассказывает, что камни для этой красоты собраны со всего света, одни минералы заказывают из России, другие – из Китая или Индии.

"Символику камней я специально подробно изучала, а мой муж еще лучше меня знает все значения камней и по различным древним верованиям, и по знакам зодиака, и в традиционной медицине. Чаще всего, кстати, просят подобрать камень по гороскопу. Девушки приходят просят розовый кварц, считается, что этот камень предсказывает скорое замужество. Для здоровья берут гематиты, говорят, что они помогают гипертоникам, а нефриты – улучшают состояние почек и в целом иммунитет. Очень много разных значений люди придают камням". Оксана

Фото: Zakon.kz

К мастерам, которые работают с натуральными камнями и с чеканным металлом, иногда приходят весьма своеобразные клиенты. Есть те, кто просит подобрать браслет, помогающий сдать экзамены или выйти замуж. Другие не мелочатся и сразу заказывают "философский камень" или амулет бессмертия.

Матка искрится, футболка матерится

Есть на столичной аллее мастеров территория юной энергии и креатива. Следом за ностальгическими коллекциями старинных книг и пионерских значков открывается прилавок с футболками и шопперами, на которых напечатаны работы молодых художников.

Фото: Zakon.kz

Особенной популярностью пользуются рисунки на национальную тему с упоминанием жуза, ру и тайпа, с портретами красивых девушек в казахских национальных костюмах. На втором месте по популярности – рисунки с закодированными нецензурными словами на казахском, русском или английском. Не все художники соглашаются, но иногда заказчики бывают очень убедительными.

Фото: Zakon.kz

Рядом с футболками – прилавок с украшениями ручной работы, сделанными девушкой по имени Зада. Значки из фетра и других материалов, расшитые стразами, цветами, кружевами и бусинами. Кто-то ищет цветок, чтобы приколоть на пальто, кто-то – национальный орнамент. Но есть и весьма необычные заказы.

Фото: Zakon.kz

"Матку заказывают у меня. Значок есть в форме женской матки, вышитый стразами. Обычно берут такой на подарок врачу – гинекологу в благодарность. А недавно заказчица заявила, что матка – это символ главной чакры для женщины, поэтому она заказала себе такой значок". Зада

Полуюрты на "Арбате" предоставляются мастерам бесплатно. Но при условии, что они будут продавать то, что сделали своими руками. Перепродавать что-то, купленное в другом месте, здесь запрещено. Мастера воплощают свой талант во множестве творений, непохожих друг на друга. Вяжут, шьют, пишут картины, создают предметы интерьера и украшения. А покупатели видят каждый что-то свое в рисунках и узорах. Каждую надпись и завиток покупатели трактуют по-своему, то восхищаясь, то высказывая совсем уж абсурдные версии.

Фото: Zakon.kz

И просят картину, приносящую богатство, амулет, который гарантировано вылечит от всех болезней, снимет сглаз, или наоборот "черный крепкий камень, чтобы проклятие на него навести". Пытаются заказать гравировки и рисунки с какими-то "заклинаниями" для приворотов или порчи. По весне один субъект интересовался, какой из минералов подойдет для изготовления взрывчатки. А недавно осенью экстравагантная дама пришла с претензией – искала, у кого купили кулон, которым ее сноха якобы пытается лишить ее здоровья. Не нашла, но ругалась громко.

Фото: Zakon.kz

Здесь на "Арбате" бывает шумно и людно или тихо и таинственно, но никогда не бывает скучно. Аллея мастеров дышит красотой, полнится историями и завораживает творческой энергией.