События

В Алматы обновили "Арбат"

дорожка, Арбат, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:08 Фото: пресс-служба акимата Алматы
По заказу аппарата акима Жетысуского района Алматы в рамках текущего ремонта завершены работы по благоустройству пешеходной зоны "Арбат" и дорожек по улице Макатаева в микрорайоне Айнабулак, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в городском акимате, работы успешно завершены ко Дню Республики Казахстан, став достойным подарком жителям района и символом обновления городской среды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе проекта выполнен широкий комплекс работ по обновлению общественного пространства и созданию комфортных условий для жителей района.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В частности, произведены:

  • укладка новой брусчатки площадью более 9,5 тыс. м²,
  • установка 266 современных опор освещения,
  • посев газона на площади 14,9 тыс. м²,
  • монтаж системы автополива протяженностью 7,7 км,
  • обустройство детской площадки,
  • установка 6 остановочных комплексов,
  • размещение 25 урн, 40 скамеек и 24 вазонов,
  • монтаж 8 боллардов-ограничителей,
  • устройство ограждений зеленых зон.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в пешеходной зоне появились уникальные арт-объекты – декоративная арка в виде юрты и надпись с названием микрорайона. Особое внимание уделено созданию яркой пиксельной площадки для детей, которая стала новым центром притяжения для семейного отдыха.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реализация проекта направлена на повышение качества городской среды, улучшение благоустройства и развитие эстетического облика Жетысуского района.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
