В Алматы обновили "Арбат"
Как отмечают в городском акимате, работы успешно завершены ко Дню Республики Казахстан, став достойным подарком жителям района и символом обновления городской среды.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ходе проекта выполнен широкий комплекс работ по обновлению общественного пространства и созданию комфортных условий для жителей района.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В частности, произведены:
- укладка новой брусчатки площадью более 9,5 тыс. м²,
- установка 266 современных опор освещения,
- посев газона на площади 14,9 тыс. м²,
- монтаж системы автополива протяженностью 7,7 км,
- обустройство детской площадки,
- установка 6 остановочных комплексов,
- размещение 25 урн, 40 скамеек и 24 вазонов,
- монтаж 8 боллардов-ограничителей,
- устройство ограждений зеленых зон.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, в пешеходной зоне появились уникальные арт-объекты – декоративная арка в виде юрты и надпись с названием микрорайона. Особое внимание уделено созданию яркой пиксельной площадки для детей, которая стала новым центром притяжения для семейного отдыха.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Реализация проекта направлена на повышение качества городской среды, улучшение благоустройства и развитие эстетического облика Жетысуского района.