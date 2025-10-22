В Алматы обновили "Арбат"

По заказу аппарата акима Жетысуского района Алматы в рамках текущего ремонта завершены работы по благоустройству пешеходной зоны "Арбат" и дорожек по улице Макатаева в микрорайоне Айнабулак, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в городском акимате, работы успешно завершены ко Дню Республики Казахстан, став достойным подарком жителям района и символом обновления городской среды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе проекта выполнен широкий комплекс работ по обновлению общественного пространства и созданию комфортных условий для жителей района.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В частности, произведены:

укладка новой брусчатки площадью более 9,5 тыс. м²,

установка 266 современных опор освещения,

посев газона на площади 14,9 тыс. м²,

монтаж системы автополива протяженностью 7,7 км,

обустройство детской площадки,

установка 6 остановочных комплексов,

размещение 25 урн, 40 скамеек и 24 вазонов,

монтаж 8 боллардов-ограничителей,

устройство ограждений зеленых зон.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в пешеходной зоне появились уникальные арт-объекты – декоративная арка в виде юрты и надпись с названием микрорайона. Особое внимание уделено созданию яркой пиксельной площадки для детей, которая стала новым центром притяжения для семейного отдыха.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реализация проекта направлена на повышение качества городской среды, улучшение благоустройства и развитие эстетического облика Жетысуского района.