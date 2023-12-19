Малькова-Солопова: Каждый гражданин страны обязан знать государственный язык

Член "Центра по пропаганде и развитию государственного языка при Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана" Алена Малькова-Солопова призвала казахстанцев учить казахский язык, сообщает Zakon.kz.

Как тренер курсов "Сөйле", где она преподает государственный язык для жителей города Кокшетау, Малькова-Солопова заявила, что на обучение к ней может попасть любой желающий освоить казахский. Вот уже несколько лет она учит акмолинцев государственному языку.

Отметим, что ее имя известно далеко за пределами Кокшетау, уроки, обучающие казахскому языку весьма популярны. Подписчики в социальных сетях восхищаются ее талантом, ведь она действительно та самая красавица, спортсменка, которая смогла привить любовь к государственному языку сотням людей. К тому же, является мастером спорта РК по пауэрлифтингу .

Алена родилась в поселке Троицкое Зерендинского района, примечательно, она закончила школу и университет на русском языке, однако, это не стало препятствием для изучение государственного языка. Единственная девочка в семье выучила казахский еще во время учебы в школе. Будучи ученицей 6 класса, приняла участие в районном конкурсе на знание государственного языка, где одержала первую победу. С той поры активно участвовала в областных и городских конкурсах на знание государственного языка, где занимала призовые места.

Фото: из личного архива Алены Мальковой-Солоповой

По мнению тренера, знать язык должен каждый гражданин страны.

"Каждый гражданин нашей страны, вне зависимости от национальности, обязан знать государственный язык. Это священный долг настоящего патриота своей Родины. Я всегда внушаю это своим ученикам. Очень люблю наш государственный язык, можно сказать до глубины души, эта любовь изменила мою жизнь и открыла новые возможности", – говорит Алена.

По ее словам, в знания языка большую лепту внесли школа и учителя, несмотря на то что она училась на русском языке, благодаря сильным наставникам смогла достичь высоких результатов.

"В школьные годы я участвовала в областных олимпиадах и совершенствовала свои знания казахского языка. Когда училась на первом курсе университета, я стала победителем областного конкурса и получила путёвку на республиканский. В результате отстояла честь нашего региона и заняла на этом конкурсе третье место. Я окончила русскую школу и училась в русской группе университета. Однако это не остановило мою любовь к национальному языку", – акцентировала Алена Малькова-Солопова.

Тренер обладает талантом разговорного жанра и хорошей памятью, знает наизусть более 30 стихотворений великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Как поделилась сама девушка, ей очень нравится поэзия Абая, с удовольствием читает его произведения, которые захватывают ее сердце.

Помимо наград за вклад в развитие казахского языка, Алена добилась больших успехов в спорте. Является мастером спорта по пауэрлифтингу, 3-кратная чемпионка Азии, 13-кратная чемпионка РК по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.

Удивительно, как такая хрупкая девушка может обладать сильным спортивным духом, успевает преподавать казахский язык и посвящает себя общественной работе.

"С выбором профессии определилась еще в детстве. Всегда мечтала быть учителем. Ведь это прекрасно – делиться своими знаниями с будущим поколением", – говорит девушка.

На данный момент Алена является преподавателем биологии и казахского языка в "Строительно-технологическом колледже города Кокшетау" и успешно преподает государственный язык для горожан. Безусловно, Алена четкий пример патриотизма, сильного бойцовского духа и преданности своему выбору профессии.