Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев

На улицы Алматы вышел и спел народные песни первый казахстанский мужской хор "Княжичи". Корреспондент Zakon.kz побывал на небольшом концерте и понаблюдал за реакцией прохожих, которые по достоинству оценили выступление молодых ребят.

18 молодых, крепких и красивых парней с уникальными голосами запели казахские и русские народные песни на улице Панфилова. Несмотря на то, что здесь было немноголюдно, буквально с первых нот исполнителей окружила толпа восторженных зрителей. Ребятам подпевали, бурно аплодировали и просили спеть еще что-нибудь.

"Алматинцы привыкли, что на улицах часто поют талантливые исполнители. И было приятно, что нас тепло поддержали. Вообще, в нашем городе самая культурная публика. Уже совсем скоро состоится наш второй концерт, мы на 95% готовы, 5% – все равно остается волнение. Но сегодня мы вновь наблюдали за тем, как нашим песням рады. Нам с парнями легко вместе работается, потому что нас всех здесь связывает любовь к музыке и хоровому пению", – отметил один из исполнителей Медет Урумбаев.

Фото: Zakon.kz

Особенно слушателей завели казахская народная песня "16 қыз" в обработке композитора Галымжана Берекешева и русская народная песня "Ой, мороз, мороз".

"Мы сидели за 200 метров и услышали этот прекрасный хор. Каждый мужчина затронул до мурашек своим голосом. Это чувство не передать словами. Впервые вижу нечто подобное", – поделился впечатлениями от услышанного горожанин Дамир Амангельдиев.

Фото: Zakon.kz

Приглянулся слушателям и 19-летний участник хора. Несмотря на свой юный возраст, ему удалось своим талантом произвести неизгладимое впечатление.

"Это большой опыт для меня и первый коллектив, в котором я начал работать. Мне очень повезло попасть сюда. Я студент Сергея Редькина, он искал еще одного тенора в хор, сказал, что у меня хороший голос и пригласил петь", – рассказал о себе самый молодой участник хора Ернар Мамбетов.

Фото: Zakon.kz

А вот Кирилл Усольцев всю жизнь связан с музыкой. Он признается, что с радостью согласился, когда его позвали петь в хоре. Ребята говорят, что у него уникальный слух и голос.

"Меня родители в музыку отдали в возрасте 3,5 лет. Окончил музыкальную школу, затем консерваторию. Вся моя жизнь связана с музыкой, поэтому профессией своей я живу и ее очень люблю. Я преподавал в частной школе и пел в хоре. Потом меня пригласили в мужской хор, мне стало сразу интересно. Самый сильный инструмент – это человеческий голос, он заставляет вибрировать тонкие материи человеческой души", – считает Кирилл Усольцев.

Фото: Zakon.kz

Художественный руководитель Сергей Редькин пояснил, почему хор называется "Княжичи".

"Наши занятия проходят в культурном центре имени князя Владимира, если смотреть по словарю "княжичи" - это как раз дети князя. С другой стороны, княжичи – это молодые, бравые ребята высшего сословия, которые обладают определенной силой, как доброта, прийти на помощь, взаимовыручка. Наша особенность в том, что это первый и единственный профессиональный мужской хор. Идея назрела давно, потому что в Казахстане мужские хоры есть, но мы их не слышим". Художественный руководитель мужского хора "Княжичи" Сергей Редькин

Фото: Zakon.kz

27 октября в 19:00 в ТЮЗ имени Н. Сац состоится концертный вечер хора "Княжичи". Особое звучание мужских голосов общим диапазоном более трех октав, точный строй, фантастические по своим возможностям и редкие голоса этого коллектива не оставят никого равнодушным.

"Ожидаем наплыв, потому что первый концерт был удачным, народу было полный зал. В этот раз в программу вошли песни на разных языках: казахском, русском, итальянском и английском. Будут народные песни и современные. Мы учли возрастные особенности зрителя, оригинальностью порадуем и молодежь. Есть песня "Гүл Алматым", ее композитор –Александр Зацепин. Он очень часто приезжал в Алматы. Сейчас ему 97 лет, живет он в Германии. Он писал музыку для кинофильмов, таких как "Бриллиантовая рука" – "Песня про зайцев", "Помоги мне", для советской эстрады писал много музыки. И когда в Алматы появились фестивали, ему настолько понравился наш город, что он сочинил музыку про него, она стала популярной благодаря композитору Галымжану Берекешеву. И вот она вновь зазвучит в ярких красках", – анонсировал концерт Сергей Редькин.

Фото: Zakon.kz

В частности, на концерте будут исполнены такие казачьи песни, как "Не для меня", "Когда мы были на войне", "Конь" и "Позови меня тихо по имени". Также коллектив представит русские народные песни в современной обработке. Но уникальность проекта в том, что исполнители возродят забытые и редкие композиции.

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Примечательно, что в июне мужской хор "Княжичи" дал дебютный концерт, который увенчался грандиозным успехом.