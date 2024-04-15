Сила голоса: мужской хор "Княжичи" едет в Петропавловск

Мужской хор "Княжичи" продолжает покорять казахстанцев своими голосами. В этот раз ансамбль даст большой концерт в Петропавловске. Какие песни прозвучат и чем певцы удивят северного слушателя – в материале Zakon.kz.

"Княжичи" по праву признаны лучшим мужским коллективом в Казахстане. В хоре 18 молодых профессионалов. У мужских голосов редкое звучание с общим диапазоном более трех октав. В хоровом ансамбле выступают солисты Евгений Шагаров и Азамат Малышов, а также певцы из хора оперного театра – Бахыт Ильясов и Феодор Романенко, исполнитель хоровой капеллы Алмат Есимханов и лучшие студенты Алматинской музыкальной консерватории. Руководит мужским хором "Княжичи" опытный дирижер и педагог Сергей Редькин.

Фото: предоставлено мужским хором "Княжичи"

Стоит отметить, что "Княжичи" – коллектив, который не имеет аналогов в своем направлении. Ансамбль уже неоднократно доказал, что хоровое пение стало более прогрессивным и заняло должное место в культурной среде нашей страны.

Зародился мужской хор в Алматы, здесь же в июне прошлого года ансамбль дал свой первый концерт. Дебютное выступление имело успех среди ценителей хорового пения. С того момента алматинцы с нетерпением ждут каждый концерт своих любимчиков.

Теперь "Княжичи" отправились в тур по городам Казахстана. Уже 20 апреля они выступят в Петропавловске.

"Наш коллектив с большой радостью выступит на сцене филармонии имени Акан Серы в 18:00. Билеты уже в продаже. Все члены хора очень ответственно относятся к грядущему выступлению. Репетиции проводятся ежедневно. Надеемся, наше выступление надолго запомнится петропавловцам", – рассказал руководитель мужского хора "Княжичи" и дирижер Сергей Редькин.

Репертуар "Княжичей" постоянно обновляется и ориентирован на слушателей разных возрастов. В их коллекции немало популярных мелодий, народных казачьих песен и казахских произведений. Особенно слушатели любят такие песни, как "Гул Алматы", "Отан Ана" и "Құсни Қорлан". Каждое выступление хора не похоже на предыдущее. Не так давно "Княжичи" выступили на легендарном казахстанском телешоу X-Factor.

Фото: предоставлено мужским хором "Княжичи"

Там певцы исполнили не свойственные для хора произведения из репертуара группы Pentatonix, сделав попурри на песни Daft Punk. На концерте, который был организован в Астане, они показали целое шоу с участием звезд казахстанской эстрады. Вместе с мужским хором пела группа URKER. Для жителей Петропавловска подготовлена не менее насыщенная программа.

"На концерте в Петропавловске мы планируем исполнить песни, с которыми мы начинали свой творческий путь. Петропавловцы услышат такие казачьи песни, как "Не для меня", "Когда мы были на войне", "Конь" и "Позови меня тихо по имени". Также коллектив представит несколько песен из репертуара Розы Рымбаевой", – поделился Сергей Редькин.

Приобрести билеты на концерт мужского хора "Княжичи" можно здесь.