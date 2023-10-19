Новые дороги, сквер и иск на подрядчика: как аким Алматы съездил в несколько районов

Ерболат Досаев совершил рабочий объезд проблемных объектов Алматы. В ходе поездки аким встретился с населением, проинспектировал строительство новых зданий и ознакомился с планами по развитию инфраструктуры города. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Рабочий объезд акима Алматы начался с микрорайона "14-я территория". Тут 7 лет существовала проблема, связанная с незавершенными инженерными сетями. Ерболат Досаев приезжал в микрорайон еще в прошлом году, сразу после своего назначения на пост акима. Местные жители отметили, что с того момента на проблемном участке начались работы. И сейчас они подходят к завершению, остается только закатать новый асфальт.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Местные попросили еще решить вопрос с уличным освещением. Глава города заявил, что акимат Алматы выиграл суд у частного партнера, который ранее занимался городским освещением, и этот момент тоже обязательно будет решен.



Аким отметил, что проведением освещения и установкой фонарей на улице займется районный акимат. Он заключит договор с подрядной компанией, это ускорит планируемые работы. А значит, все заявки от жителей будут рассмотрены и выполнены.

Фото: Zakon.kz

Также сейчас решается вопрос с износом инженерных сетей. Стоит отметить, что проект по прокладке новых коммуникаций был утвержден еще в 2017 году. Но из-за недобросовестного подрядчика эти работы так и не были выполнены. Акимат обратился в суд, а для завершения всех намеченных работ этой весной дополнительно было выделено 2,7 млрд тенге и заключен новый договор с подрядной компанией.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Работы на объекте завершены на 75%. Уже в декабре к новым инженерным сетям планируется подключить 630 домов, тем самым охватив более 5 тыс. человек. Ерболат Досаев поручил акиму Алатауского района завершить все строительные работы раньше установленного срока, при этом не снижая качество.

Позже аким Алматы отправился к пешеходному мосту на проспекте Райымбека. Этот проект реализован в рамках программы "Бюджет народного участия". Досаев осмотрел покрытие моста, лестничные ступени и отметил, что объект должен быть в первую очередь безопасным для горожан. Реконструкция сооружения обошлась бюджету в 45 млн тенге.



Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Посетил аким Алматы и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Алатауском районе. Спортивный объект возводится в микрорайоне Зерделі. Отметим, что площадка станет первой в этом районе, а посещать ее смогут до 400 детей в день.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Строительство ФОКа началось еще два года назад. Однако в связи с удорожанием строительных материалов работы неоднократно приостанавливались и были возобновлены только прошлым летом, и то после корректировки проекта. В итоге объект полностью готов, осталось только подключить водопровод и отопление, но и тут все пошло не так, как хотели подрядчики.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким Алматы не стал принимать спортивный объект в таком состоянии. Ерболату Досаеву не понравилось то, как строители распорядились имеющимися площадями. Он указал, что планировка помещений должна быть пересмотрена таким образом, чтобы посетителям было комфортно находиться в общих зонах и посещать занятия.

Дальше аким города поехал в Жетысуский район, где ему показали как ведется строительство нового детского сада в микрорайоне Айнабулақ-4.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

И здесь Ерболат Досаев указал ответственным лицам на допущенные ошибки при проведении строительно-монтажных и отделочных работ. По словам акима, в детском саду была некачественно выполнена покраска стен, игровая площадка оказалась неприспособленой для детей младшего возраста. В итоге все недочеты теперь должны устранить в кратчайшие сроки, а с подрядной компанией городская администрация намерена судиться.

"Город будет судиться с ТОО "АК Construction" – компанией-подрядчиком, которая вела проект по строительству детского сада в мкр. Айнабулақ-4, из-за несоответствия качества установленным стандартам и требованиям. Принимать объект в таком состоянии нельзя: необходим строгий контроль качества. Кроме того, ТОО "АК Construction" строительные работы ведутся со срывом сроков: завершить работы компания должна была в мае 2023 года", – заявил Ерболат Досаев.

В ближайшее время в порядок приведут и заброшенный пустырь в микрорайоне Карасу. Там планируют разбить небольшой сквер для местных жителей.

"Жители просили сделать сквер, в основном мы предусматриваем посадку деревьев, под ЛЭП планируем высадить карликовые деревья и кустарники, также будет аллея с брусчаткой, где будут расположены перголы, скамейки, урны, системы орошения и полива", – сообщил аким Алатауского района Азамат Калдыбеков.

В общей сложности в новом сквере появится порядка 4000 деревьев, а также районные власти планируют предусмотреть современную систему полива и орошения. Стоит отметить, что протяженность прогулочной аллеи составит 800 м, а территория благоустройства – 37 тыс. м².

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Уже в конце сегодняшнего рабочего объезда жители того же микрорайона попросили Ерболата Досаева запустить новый маршрут. Этим займется Управление городской мобильности, но только после того, как в Карасу отремонтируют дорожное покрытие.