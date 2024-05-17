Аким Алматы осмотрел проблемные объекты города и ответил на вопросы жителей

Аким Алматы Ерболат Досаев совершил рабочий объезд проблемных точек Алматы. В ходе поездки градоначальник осмотрел соцобъекты после реконструкции, поговорил с населением, проинспектировал дворы и благоустроенные территории, а также ознакомился с планами по развитию инфраструктуры города.

Корреспондент Zakon.kz осмотрел ключевые локации в Бостандыкском и Алмалинском районах вместе с главой мегаполиса.

Первым пунктом посещения стала зеленая зона по проспекту Абая, являющаяся разделительной прогулочной аллеей между полосами движения автотранспорта. Общая площадь ее от ул. Муканова до ул. Тургут Озала – 5,2 га.

Фото: Zakon.kz

Работы стартовали в мае текущего года и по планам должны завершиться в октябре 2024 года.



Реконструкция данного объекта участвует в проекте "Бюджет народного участия". Это программа, по которой граждане представляют свои проекты экспертной комиссии на конкурсной основе, а лучшие из них воплощают в жизнь с помощью финансирования из местного бюджета.

По этому проекту благоустройства будут проведены следующие работы: вдоль прогулочной зоны установят скамейки, урны, современные детские площадки и качели, современное освещение.

Фото: акимат Алматы

Пешеходное покрытие также будет разных типов: от асфальта и брусчатки до инновационного полиуретанового покрытия в зонах, где будут развлекательные островки для детей.



Вокруг высадят цветущие кустарники, живую изгородь и газоны, которые оснастят современной поливочной системой.

Фото: акимат Алматы

Акиму представили несколько вариантов уличных скамеек, опор освещения и урн, которые он осмотрел вместе со специалистами и общественностью, выбрав самые оптимальные по качеству и удобству.



Фото: акимат Алматы

Следующим пунктом объезда у акима стала библиотека №14 по ул. Римского-Корсакова, которая была основана в середине XX века и, конечно, требовала капитального обновления. Модернизация в таком формате была проведена впервые. Вместе с тем обновлены книжный фонд и материально-техническая база.

Фото: акимат Алматы

Современная и невероятно комфортная, она вновь предстала перед своими читателями. Как рассказали сотрудники библиотеки, в число посетителей в основном входят взрослые алматинцы и студенты.

"Библиотеку посещают в основном школьники и студенты, здесь неподалеку расположены четыре школы и два университета. После модернизации количество читателей выросло на 50%. Здесь отличные условия для занятий, огромное разнообразие литературы на разных языках, научные труды, энциклопедии", – пояснила заведующая библиотеки-филиала №14 Кундыз Набидолла.

Фото: акимат Алматы

Библиотека адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Здесь имеются различные книги с шрифтом Брайля, а также прочая литература с использованием других медиатехнологий для разного читателя.

Фото: Zakon.kz

Для комфортной библиотечной среды создан современный дизайн: стильные стеллажи с мягкими зонами для чтения, ковровое напольное покрытие, удобные стулья и пуфы. Пространство оснащено модерновым освещением.



Библиотечный фонд насчитывает свыше 26 тыс. книг.

Аким Алматы Ерболат Досаев особо подчеркнул, что сотрудники библиотек должны постоянно расширять свои профессиональные навыки и изучать современные подходы к работе.

Объединение городских библиотек ежегодно отправляет за границу алматинских библиотекарей перенимать мировой опыт. В прошлом году в рамках Дорожной карты развития города Алматы 12 библиотекарей мегаполиса прошли успешную стажировку в Сеуле, где изучили современные подходы к библиотечному обслуживанию. Специалистов реконструированной библиотеки также регулярно отправляют на стажировку. В 2023 году от библиотеки-филиала №14 в Южную Корею ездили восемь сотрудников. В этом году специалисты отправятся на стажировку в Германию и Швейцарию.

Фото: акимат Алматы

После аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел одну из проблемных точек города – водопроводную сеть в Бостандыкском районе, которая тянется от ул. Маркова (уг. ул. Попова) до ул. Габдуллина. Трубопровод на этом участке введен в эксплуатацию в конце 50-х годов.



Проект реконструкции с общей суммой свыше 57 млн тенге был разработан еще в 2020 году, но по сегодняшний день так и не завершен.

Фото: акимат Алматы

Реконструкция данных инженерных коммуникаций водопровода протяженностью в 1,2 км начата в августе 2023 года и должна была быть завершена до конца того же года. На сегодняшний день проект осуществлен лишь на 12%. Его не могут завершить уже четыре года, потому как подрядная организация нарушила сроки строительства, в связи с чем был подан иск в суд о признании компании недобросовестным участником госзакупок.



Более того, у компании есть несоответствия в проектно-сметной документации. И хоть работы продолжаются, но на подрядчика подано исковое заявление в суд. К слову, этой организации доверено девять объектов в городе.

Кроме того, как заявил представитель организации, контролирующей проведение работ в рамках этого проекта, дорожная инфраструктура в проекте не была предусмотрена, что вызвало негодование и вопросы у акима.



"Как вы будете восстанавливать дорожное полотно? Зачем вы запустили проект в 2020 году, если у вас дорога не предусмотрена проектом?" – задал вопрос во время встречи Досаев.

В ответ от представителей компании прозвучало, что асфальтом улицу покроют за свой счет, а работы на данном объекте закончат до 26 июня. В таком заявлении аким усомнился.

Аким мегаполиса поручил Управлению градостроительного контроля Алматы провести проверку по этому объекту, восстановить дорожное полотно, чтобы движение в городе не прерывалось, а также разобраться с подрядчиком.

В завершение Ерболат Досаев заявил, что за срыв сроков и безответственное отношение к работе недобросовестных подрядчиков к реализации городских проектов не будут допускать.

Фото: Zakon.kz

Еще один проект, который вызвал недовольство со стороны руководства города, это общеобразовательная школа №70 в мкр. Казахфильм.



Учебное заведение имеет проектную мощность в 1250 учащихся. Общая площадь здания – 10,4 тыс. кв. м. Количество классов – 44.

На этом объекте капитальный ремонт с сейсмоусилением начался в декабре 2022 года. Согласно проектной документации, строительные работы по договору должны были завершиться в ноябре 2023 года, но до сих пор школа на стадии ремонта. На него школе выделили более 2 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Еще не успев зайти в здание школы, аким Алматы Ерболат Досаев обратил внимание на то, что около центрального входа отсутствует ливневка.



"Во время дождя двор будет заполняться водой. Школа же под наклоном находится. Где ливневка? Где ближайшие арыки?" – обратился к представителям учебного заведения и районному акиму градоначальник.

Осмотрев помещения внутри здания, глава города сделал замечания относительно качества краски, которой покрывали стены, отметил неровности полов.

Фото: акимат Алматы

Акиму доложили, что к началу нового учебного года все будет сделано качественно, а строительные работы вскоре закончатся – фактический срок завершения строительства объекта запланирован на 5 июня 2024 года. Подрядная организация провела все основные работы, на данный момент осталась чистовая отделка в здании и благоустройство территории.



Фото: аким Алматы

На улице к акиму Алматы обратились с вопросами местные жители. Женщина поинтересовалась судьбой местной автостоянки, которую сейчас закрыли. Она уточнила, будет ли начато строительство нового ЖК на этой земле и как быть жителям, имеющим автомобили.



"Строительства многоэтажки на этом месте не будет. Постановление уже принято. Если мы будем выкупать такие участки в государственную собственность, то будем решать вопрос создания многоярусной парковки. К прежнему варианту автопарковки мы возвращаться не будем", – ответил Ерболат Досаев.

Аким отметил, что мкр. Казахфильм значительно разросся, поэтому по поводу инфраструктуры нужно принимать целесообразные решения.

"Закончим все необходимые процедуры, обычно это занимает достаточно долгое время, обсудим, пройдем все инстанции и решим. В городе я пока не видел ни одного земельного участка, который мы предлагаем по рыночным ценам, где добровольно бы соглашались поддержать. Все хотят получить сверхпремию. Дальше пойдем в районный суд, потом в городской. В среднем, возврат собственности занимает от года до полутора лет. Стоимость земли выше проспекта аль-Фараби, к сожалению, высокая. Мы сначала выкупим землю, потом начнем проектировать. Придется немного потерпеть", – ответил аким.

Фото: Zakon.kz

Также глава города посетил отреставрированный Алматинский колледж технологии и флористики. Ранее на его месте находилось старое здание, не отвечающее требованиям времени и архитектурным нормам как снаружи, так и внутри.

Фото: акимат Алматы

14 февраля 2023 года был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Управлением образования, Управлением строительства, КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики" и ТОО "Алтын Сапа ALM". Прошлым летом начаты работы по строительству нового учебного корпуса – возведено одноэтажное здание с цокольным этажом, в котором разместились учебные кабинеты (6), мастерские (6), а также актовый, тренажерный и спортивные залы с раздевалками и душевыми кабинками.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем в учебном заведении обучаются студенты с особыми образовательными потребностями. Для них были созданы специальные условия для получения образования: подъемник и санузлы для инвалидов.



Фото: акимат Алматы

В колледже на сегодняшний день обучаются около 900 студентов, чтобы в будущем стать специалистами швейного и обувного дела, операторами компьютерного аппаратного обеспечения или получить профессию слесаря, цветовода-флориста, работать на мебельном производстве или заниматься авторемонтом. На территории колледжа есть обучающее СТО.

Фото: акимат Алматы

роме того, вблизи модернизированного учебного заведения появится новое место для прогулок и отдыха. В проект инвестировано 4,5 млрд тенге.



Фото: акимат Алматы

В рамках социальной ответственности проведут благоустройство сквера, расположенного в квадрате улиц Райымбека – Сейфуллина – Торекулова – Муратбаева. На месте ветхих объектов, которые в скором времени снесут, появится современный и комфортный оазис для семейных прогулок и отдыха горожан. Создание для алматинцев новых парковых зон – приоритетная задача властей города.

