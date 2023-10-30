Как воспитывать настоящих джигитов, рассказал 80-летний аксакал из Кызылординской области

Байга и кокпар с обретением Казахстана независимости стали особенно популярными. Крупные торжества во всех областях республики сейчас не проходят без этих национальных игр.

Увлекательное развлечение – это еще и способ объединения духовного единства казахстанцев. Кто может участвовать в скачках, сколько километров нужно преодолеть скакуну, какие породы участвуют в захватывающем соревновании, узнал корреспондент Zakon.kz на прошедших состязаниях в Кызылорде.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В Кызылорде байгу и кокпар жители любят. Они часто проходят в областном центре и районах. Сейчас их приурочили к завершению жатвы.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

На городской ипподром народ собирался с раннего утра. Несмотря на прохладную и пасмурную погоду, все места были заняты. На зрелищное мероприятие прибыли 82 участника из шести регионов страны. Они состязались в 4 видах – аламан байге, кунан байге, тай жарыс, ток байге.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Лошади всадников были как на подбор – с шелковой гривой, статные, высокие, видно, что они породистые.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Как выяснилось, на скачках в этот день участвовали четыре породы лошадей - чистокровные английская и арабская, ахалтекинская и казахская Казанат.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Для скачек не подходит беспородистая лошадь. Чтобы вывести сюда хотя бы двухлетнего жеребца, нужно долгое время его тренировать. Еще труднее купить его – ведь цена за жеребенка благородного происхождения доходит до 1 миллиона долларов. Если же его родители – неоднократные чемпионы - скакуны, то до 10 миллионов долларов. И оказывается, любители лошадей, которые отдают такие деньги, есть и в Кызылординской области.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Скачки начались с состязаний, которые называются тай жарыс - это дистанция на 5 километров. Здесь участвуют двухгодовалые лошади. Хоть я и тренер по легкой атлетике, но каждый год меня и других тренеров приглашают наблюдать, записывать время каждого всадника на каждом круге и выделить тройку лучших. Все данные передаем в жюри. На кунан байге всадники преодолели 11 километров. Самый большой забег – это аламан байга – ее дистанция 25 километров", - рассказывает тренер Дмитрий Панов.

Более подробно о состязаниях рассказал тренер клуба национальных видов спорта Бахытжан Анламасов. Начал он с того, что в последние годы все больше мальчишек приходят на ипподром учиться верховой езде.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"У нас секции всех видов национальных игр – бесплатные. Я работаю здесь семь лет, и каждый год количество посещающих секции увеличивается. Мальчишки приходят не только на конный спорт, но на казак куресы, асыки, тогызкумалак и другие виды игр. Я рад, когда к нам приходят дети. За время, проведенное здесь, они отвлекаются от улиц, Интернета, проводят время на свежем воздухе. Радует и то, что мальчишки узнают о том, что у нашего народа есть духовное наследие, что в этих играх можно развивать силу и ловкость. Здесь самым лучшим наездникам и хозяевам скакунов достается хорошее денежное вознаграждение". Бахытжан Анламасов

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Для управления скакунами на байге выбирают легких жокеев. Один из них - Абзал Турганбек из Шиелийского района. Сегодня он выиграл забег на дистанциях 5 и 11 километров на двух разных жеребцах – Мархабат и Лашын. Обе лошади – чистокровной английской породы.

"Мы заранее договариваемся с хозяином скакуна, сколько денег в случае победы достанется мне и ему. Ведь и от моего управления зависит результат забега. Лошадь меня слушается, рассчитываю ее силы на каждом километре, чтобы она не уставала", — рассказывает жокей.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Кокпар тоже наиболее популярная игра казахов. Самым опытный наездник Кызылординской области, а возможно, и всего Казахстана, это Калдан Шамшеев. Ему 80 лет. В нынешних скачках он не участвовал, а на прошлых покорил кызылординцев своей ездой. Живет старейшина в ауле Солотобе Шиелийского района. Всю жизнь он трудился в этом ауле трактористом. У него 7 детей, 20 внуков и 20 правнуков. Дети и правнуки в кокпар не играют, а вот внуки давно в седле.

Фото: Багдат Есжанов

"Я этому только рад. Пусть не слоняются на улицах, пусть становятся наездниками, настоящими джигитами. Пусть ухаживают за лошадьми, берегут их. Всему обучаю, что сам умею. С самого детства я на коне, может, поэтому в свои 80 лет я прекрасно себя чувствую", - рассказывает аксакал.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Калдан ата, несмотря на возраст, сам садится в седло. На заднем дворе его приусадебного участка – огромная неогороженная территория. Здесь он обучает ребят.

Фото: Багдат Есжанов

Акдаулету Карысбеку 18 лет. Он живет в этом ауле. Пришел на обучение к аксакалу в 12 лет.

"Ни одну скачку я не пропустил, благодаря нашему ата. Он научил обращаться с конем, играть в кокпар так, чтобы побеждать соперника. До этого я часто видел его на коне. Всегда удивлялся, ведь он немолодой, но так быстро скачет. Теперь нас в его команде много, почти все мальчишки у него учатся", - рассказывает Акдаулет.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Есть у Калдана ата и десятилетний ученик - Даниял Абсатар. Он уже два года, как участвует в областных соревнованиях по кокпару.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Кокпар – это игра для смелых и сильных мужчин. Верхом на коне отобрать и удержать тушу козла, которая тебя преследуют соперники, не каждый сможет. При этом нужно еще и лошадью управлять.

Фото: Багдат Есжанов

"В советское время, когда у нас был запрет играть в кокпар, мы все равно тайком уезжали в степь, там проводили соревнования. Все-таки мы и в то время хотели сохранить наши обычаи. Я считаю, что наша игра была не просто развлечением, а еще и закалкой для воинского духа кочевника. Правила несложные - две команды борются за тушу козла. Раньше наши предки играли с тушей волка и уносили выигранную тушу в свой аул. Сейчас играют с тушей козла и ее забрасывают в ворота соперника", - говорит аксакал.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Калдан ата кроме кокпара, еще рыбачит, ездит на мотоцикле, играет в шахматы и читает книги. Он мудрый и добрый человек.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Мог бы сидеть дома, отдыхать, но я не могу. Радуюсь, что ребята растут, зная о своих традициях, тянутся к национальным корням". Калдан ата

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Заканчивая беседу, он поделился, что и дальше будет тренировать детей. Он считает, что казахские мальчики должны расти настоящими джигитами, им нужно научиться сидеть в седле, быть смелыми и сильными, достойным памяти батыров страны.