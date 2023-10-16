"Молюсь, чтобы это не повторилось": 90-летний аксакал из Кызылординской области о сталинских репрессиях

Кызылординская земля с давних времен становилась убежищем для многих национальностей. Здесь обрели свой дом корейцы, чеченцы, греки, турки-месхетинцы, евреи, поляки и немцы. На приаральскую землю каждый из них попал в разное время, но у всех общая трагедия – депортация.

Тысячи обездоленных, в одночасье лишенных родины людей стали искать возможности для того, чтобы выжить в чужом краю. Одна из них – 93 - летняя кызылординка Евдокия Лойзиди. Своими воспоминаниями старушка поделилась с корреспондентом Zakon.kz.



Бабушка попала в Казахстан в 1949 году. Ее семью, как и тысячи других греческих семей, выслали из города Сухуми Абхазской АССР. Отец ее работал на мельнице, занимался пасекой, у семьи были плантации табака и овощей, фруктовые сады.

"Когда началось переселение, мы не знали, что нас везут в степи. Многие думали, что едут в Грецию, так в Греции правили тогда коммунисты, и СССР был коммунистическим. Поэтому мы думали, что нам разрешили вернуться на родину, ведь у многих из нас в то время были греческие паспорта. О выселении не могли подумать еще и потому, что греки воевали на фронтах Великой Отечественной войны, многие погибли за СССР. Я сама тогда с матерью и сестрами помогала медсестрам в больницах ухаживать за ранеными. Все тогда верили в советскую власть, Сталину, и не могли даже подумать, что их везут на смерть, пока не увидели это своими глазами", — рассказывает Евдокия Лойзиди.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В марте 1949 года все население города собрали на центральной площади и сказали, чтобы за 2 часа все собрались, и вернулись на площадь. Отсюда их повезут на вокзал. Когда все были в сборе, с вокзала в вагонах для перевозки скота повезли в так называемую «Грецию». Две недели греки добирались в товарных вагонах до Казахстана. Тысячи из них погибли в дороге – дети, старики, мужчины и женщины умирали в муках, не вынеся трудного пути. Тела выбрасывали по дороге. Семью Евдокии (они все доехали живыми) оставили Пахта-Арале Чимкентской области (ныне Туркестанская область), а другую ее родню повезли в Кызылорду, в поселки Терень - Узяк, Джалагаш, Кармакчи.

"Привезли в колхоз, дали нашей семье юрту, других поселили в сараях, кому - то пришлось жить в вырытых ими же землянках. Руководил всем этим старейшина-казах. Его все слушались в колхозе, он распорядился, чтобы аулчане несли нам еду и одежду. Военные приходили только проверять нас, перекличку вели, забирали на работу. Местные были наслышаны, что к ним едут людоеды и изменники родины и им запрещали подходить к нам. Даже расстрелом грозили. На работу мы шли в 6 утра, приходили поздно, еды было мало, что удавалось найти, вначале отдавали женщинам и детям. Через некоторое время нам разрешили уехать в Кызылорду к родне, которая нас нашла, так мы здесь и остались", — вспоминает женщина.

В Кызылорде она вышла замуж за своего жениха, за которого ее сосватали еще в Сухуми. Он искал ее через своих знакомых и нашел. Его семью тоже выслали в Кызылорду. То время, по ее словам, было очень трудным, еды было мало, а работали греки много. Было три греческие бригады, которые принимали участие в строительстве Кызылординского гидроузла, Камышкомбината (ЦКЗ), лепрозория, машинно-испытательной станции. Вначале и мужчин и женщин брали только землекопами, потом увидели, что греки хорошие плотники, прорабы, шоферы, электрики, и определяли их уже на эти должности. Потом умер Сталин и им разрешили вернутся в родные края.

Многие уехали назад, некоторые остались. Семья Евдокии больше не вернулась в Сухуми, ездили потом только на отдых. Здесь она с мужем вырастила двоих детей, у нее внуки и правнуки. Половина уехала в Грецию, но она так и живет в родном ей, как она называет, городе.

Также, как и греки, появились в Кызылординской области турки – месхетинцы, корейцы, немцы Поволжья. В Кармакшинском районе в ауле "III Интернационал" до сих пор компактно живут турки – месхетинцы, потомки депортированных. Здесь есть музей, в котором хранятся экспонаты, документы о том времени.

"Корейцы появились у нас в 1937-1939 годах, турки – месхетинцы в 1944-м году. В то время в нашу область прибыл 21 эшелон с корейцами из Дальнего Востока. Из них 7 привезли в наш район. Когда началась Великая Отечественная война, корейцы, как и другие колхозники, как весь советский народ, работали под лозунгом "Все для фронта". В 1944 году привезли из Грузии турков- месхетинцев. Мои предки тоже были высланы в этот аул. Их вначале поселили в местной школе. Они стали обживаться здесь, выращивать овощи, работали на рисе, заводили скот. Так и сейчас живут. Есть кто уехал в Турцию на постоянное место жительства, но многие остались. У нас свой ансамбль, мы все свободно владеем и казахским, и турецким языками", — рассказывает завуч местной школы Дильфура Байрактар.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Один из старейшин аула - Мурадин Мардиев. Ему 88 лет, и попал он в этот аул из грузинской деревни Цихуцубан, когда ему было 6 лет.

"Маленьким был, но помню, как ранним утром нас стали будить военные и выгонять из домов. Мы в чем были, выбегали. Всех повезли на вокзал, погрузили в скотвагоны. Я хорошо не помню всех подробностей, так как мне повезло – меня и мою семью Аллах сберег, никто из нас не умер в пути. Когда мы приехали в этот аул, помню, хотел согреться. Мы привыкли к теплу, к зелени, к виноградникам, а здесь голая степь, поселили в землянке. Тогда многие умерли от холода и голода", — вспоминает аксакал.

Мурадин ата так и остался жить в этом ауле. Он работал рисоводом, был передовиком производства. С супругой, ныне покойной, он воспитал 8 детей. Почти все они до сих пор живут в этом же ауле. Сейчас у него 20 внуков и 25 правнуков.

"Мне обидно, что, когда наши деды и отцы ушли на фронты Великой Отечественной, нас приняли за врагов народа, предателей, и распорядились нашей судьбой. Многие тогда потеряли друг друга, некоторые так и не нашлись. Мне почти 90 лет, но я каждый день до сих пор прошу Аллаха, чтобы больше не повторилась такая трагедия, чтобы не было войны, чтобы не гибли наши дети и внуки", — делится аксакал.

В память о тех годах в Кызылординской области издана книга памяти. Репрессированными в то время также были и казахи. В нее вошли имена наших земляков, обвиненных в шпионаже, пропаганде антигосударственной и антипартийной политики. Все они были позже реабилитированы посмертно.