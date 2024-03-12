Как в Кызылординской области увековечивают память о погибших в годы политрепрессий

Кызылординская область в годы политических репрессий стала местом, куда на верную гибель отправляли целые народы. О темных страницах истории стало известно, когда Казахстан стал независимым государством.

В память о пострадавших в годы тоталитарного режима в области собрано немало документов, издана книга памяти. Улицы и школы названы именами выдающихся людей казахской интеллигенции, погибших в годы "красного" террора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"В годы репрессий в лагеря для политзаключенных попали тысячи представителей казахской интеллигенции. Многие из них прошли через лагеря ГУЛАГа и АЛЖИРа. В то время по ложным обвинениям уничтожали лучших сынов и дочерей нашей республики – поэтов, писателей, педагогов, врачей, партийных и комсомольских работников, рабочих, крестьян. Если в 2026 году в нашей республике проживало 12 млн казахов, то в 2039 году их было чуть более 3 млн, то есть нация была истреблена почти на 70%. С 1927 по 1939 год в Казахстане были казнены 25 тыс. человек, а 75 тыс. отправили в тюрьмы", – говорит руководитель отдела областного историко-краеведческого музея Енлик Баймурзаева.

Как рассказывает эксперт, в те годы в нашем регионе осудили 7 тыс. человек. Самое большее количество было в Кармакшинском районе области. Здесь по разным политическим доносам за решетку отправили 500 человек. Среди них были и партийные работники, и работники колхозов. Всем дали большие сроки заключения – от 10 до 20 лет.

"В те годы были те, кто писал доносы, возможно, делали это из зависти, жадности и губили жизни других людей. Например, в Кармакшинском районе доносы делали на 15 партийных видных сынов аула. Среди них – бывший председатель колхоза, секретарь сельского совета Кожамжар Жусипов. Несмотря на все его заслуги в становлении колхоза, его обвинили в создании националистической организации и умышленном уничтожении скота и пшеницы в колхозе. "Врага народа" осудили на 20 лет. Были те, кто умер, так и не получив срока заключения, а некоторые из осужденных отбывали тюремный срок в Магадане и на Колыме. Там же они и погибали", – говорит Енлик Баймурзаева.

Фото предоставлено Кызылординским историко-краеведческим музеем

Многих заключенных отправляли на острова Аральского моря. Там их использовали как бесплатную рабочую силу в рыбном промысле. Есть предположения, что на одном из аральских островов в заключении держали Фанни Коплан, которая стреляла в Ленина.

"Когда началась коллективизация, в Казахстан стали ссылать "кулаков" со всего СССР. В 1932 году их насчитали почти 140 тыс. – из представителей разных этносов СССР. В 1930-х годах для того, чтобы они несли свое наказание, в Аральске организовали экспериментальный лагерь. Сюда отправляли их на промысловый лов рыбы. Некоторых приговоренных как "кулаков" даже расстреливали. Все их имущество конфисковывалось в пользу государства. Их селили в бараки, которые строились наспех. Люди жили в тяжелых условиях. Не хватало еды, воды, было холодно зимой, а летом очень жарко. Стены бараков были в дырках, печей не было. Размещали как в самом Аральске, так и в Куланды, Кокарале. Среди прибывших встречались и богатые купцы, занимающиеся рыбным промыслом. У них было отнято все, чтобы они не занимались больше этим делом", – рассказывает кандидат исторических наук, руководитель кызылординского центра "Ассамблея народа Казахстана" Айтжан Оразбахов.

Об истории Аральска и Аральского моря в тот период репрессий рассказывается в книге ныне покойной Людмилы Сапожниковой "Педагогические раздумья, или Россияне у Арала". Она родилась в Аральске, была заслуженным учителем РК, написала немало книг об Аральском море, об Аральске, о том, как жили здесь люди в те времена, о Коркыте, Тарасе Шевченко, который в свое время отбывал ссылку в Приаралье.

В одном из своих произведений она пишет, что Арал был в ужасе от сталинских репрессий. Все острова Аральского моря заполонили "враги" народа. Причем, их продолжали искать повсюду и люди даже не спали ночами, боясь, что придут за кем-то из них. Сюда привозили то на расстрел, то на поселение, везли троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, отбывали сроки жены дипломатов, а актрисы, художницы, поэтессы трудились здесь на самых черных и тяжелых работах. Среди них и сестра маршала Тухачевского.

Как рассказывают эксперты, нужно найти еще много документов, которые доказывают, что на территории Кызылординской области располагались десятки лагерей для политзаключенных. Ученым предстоит большая работа по поиску тех, кто был невинно оклеветан и погиб в тех застенках. В городе и в окрестностях то и дело находятся захоронения, погребения, и они указывают, что в разное время здесь находились братские могилы. Кто в них похоронен, кого расстреляли в те суровые годы, хотят узнать ученые и краеведы Кызылординской области.

Благодаря уже найденным документам и доказательствам в области издан многотомник памяти жертв политических репрессий. Ведется большая работа по увековечению памяти тех, кто погиб в то страшное время. И это нужно, чтобы подрастающее поколение знало историю своей страны, своего края. Какая бы ни была эта история, ее нужно знать потомкам, чтобы больше никогда не допускать подобное.