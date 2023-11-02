Вспомнить прошлое: в Алматинской области воссоздали уникальную битву в долине Карадала

В Алматинской области в селе Чунджа прошла реконструкция одного из ключевых сражений XVII века между казахскими и джунгарскими войсками в долине Карадала. Мероприятие приурочили к 300-летию великого бедствия "Актабан шубырынды, Алкакол сулама". Подробнее – в материале Zakon.kz.

В XVII веке все сражения на территории современного Казахстана отличались особой ожесточенностью. Восточные соседи – джунгары – совершали регулярные набеги на казахские земли.

Легендарная битва при Карадале произошла в 1683 году. Защитить страну от беспощадного войска отправилось несколько сотен батыров. Тогда казахские воины смогли остановить продвижение джунгарских захватчиков в глубь территории казахских жузов. Победа в этой тяжелой битве оказала значительное влияние на казахский народ и его общую судьбу.

Спустя 300 лет киноактеры и каскадеры решили воссоздать атмосферу тех битв. Чтобы повторить образы, все участники и организаторы старательно изучали архивы. На каждом батыре были доспехи казахских и джунгарских воинов.

Фото: Zakon.kz

Участники создали настоящее театральное представление, которое состояло из трех действий. В первом показали набег джунгар на мирный казахский аул, где громили буквально все на своем пути, не оставляя ничего.

Актеры старались донести до зрителя то, как жители аула ожесточенно защищали свои дома и родных от захватчиков. Второе действие было посвящено курултаю, который собрали после битвы. На нем представители знати казахского народа решили дать организованный отпор ойратским племенам. В этой же части было показано, как джунгарский хунтайджи (правитель) был разъярен сопротивлением и приказал стереть с лица земли все казахские поселения.

Фото: Zakon.kz

Заключительное действие было самым динамичным. Актеры показали само сражение при Карадале. Согласно историческим источникам, джунгары имели численное превосходство над казахами. Также на стороне захватчиков было современное, по тем меркам, вооружение.

Каждый джунгарский воин имел огнестрельное оружие. Атака кавалерии и пехоты начиналась только после общего залпа из кремневых ружей и пистолетов. Казахи на это могли ответить лишь стрельбой из лука. Единственным преимуществом у защитников Великой степи была сильная конница. Сарбазы были более искусными наездниками, чем джунгары.

Фото: Zakon.kz

Битва началась с поединка двух командующих армий. Казахский батыр смог одолеть джунгарского предводителя, что очень сильно повысило боевой дух его войска. Ойраты, надеясь на огневую мощь и свою численность, пошли в лобовую атаку.

Фото: Zakon.kz

Немногочисленные профессиональные казахские воины – батыры – приняли удар и смогли сохранить боевые порядки. Джунгарская пехота и конница завязли в обороне защитников.

Фото: Zakon.kz

В самый тяжелый момент битвы в тыл врагу ударило конное казахское ополчение. В результате той битвы джунгары были разбиты.

Фото: Zakon.kz

В оргкомитете рассказали, что восстановление событий 300-летней давности является третьим этапом масштабного проекта "Ұлы даланың ұлы есімдері". Что касается воссоздания батальных сцен, то это напоминание сегодняшнему поколению о важных исторических моментах в истории становления страны. Подобные реконструкции популярны во многих странах мира.

"Проект организовало Управление внутренней политики Алматинской области. На первом этапе прошла специальная историческая экспедиция с целью изучения историко-культурных ценностей Великой степи, а также археологических памятников древности. Уже на втором этапе проведена международная научная конференция с приглашением историков из Кыргызстана и России", – пояснил Ерасыл Толымбекулы, руководитель КГУ "Қоғамдық келісім және даму орталығы"

В исторической реконструкции приняла участие знаменитая каскадерская группа "Kazakh Union Action Team", а также известные киноактеры Казахстана. Всего в реконструкции было задействовано порядка 80 человек.







На реконструкцию пришло посмотреть более двух тысяч человек. Вспомнить историческое событие приехали гости со всей Алматинской области. Для всех собравшихся организовали 6 различных тематических площадок. Но больше всего зрителей заинтересовала зона, где свои работы представили местные ремесленники. Местные умельцы продавали украшения ручной работы, выполненные в национальном стиле.

Фото: Zakon.kz

Еще одной площадкой притяжения стал фестиваль "Бауырсақ PARTY". Лучшие пекари района угощали всех желающих национальной выпечкой.

Фото: Zakon.kz

Кроме этого все желающие могли принять участие в спортивных состязаниях, таких как армреслинг, казакшы курес и асык ату.

Фото: Zakon.kz

Завершилось мероприятие танцевальными и вокальными выступлениями местных творческих коллективов.