"Хочу, чтобы все казашки ткали ковры". О чем еще мечтает мастерица из Кызылорды

Изделия кызылординки Карлыгаш Ильясовой - мастера по возрождению национальных ремесел, члена Союза ремесленников Казахстана, давно узнаваемы в республике. Несколько раз она побеждала в региональных выставках-конкурсах "Лучший товар народного потребления".

Ее безупречно расшитые руками казахские камзолы, платья, комплекты приданого, головные уборы украшают международные, республиканские, областные выставки народных промыслов. Их охотно покупают не только соотечественники, но и иностранцы, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Карлыгаш Ильясова часто бывает в разъездах, участвует и проводит свои персональные выставки. Бывают у нее месяцы затишья, когда она никуда не выезжает, а только готовит заказы или обучает учениц. Чаще всего она обучает бесплатно, так как состоит в областном центре ремесленников, и члены объединения пропагандируют народное творчество. Много лет она и сама его возглавляла, и до сих пор участвует во всех проектах. Благодаря гранту от государства она открыла мини-цех по шитью лоскутных корпе и корпеше.



Первыми ее помощниками стали сын и дочь. В 2011 году она добилась того, чтобы в Кызылорде появился центр ремесленников, и занялась возрождением национальных ремесел. За 12 лет работы в этом центре обучилось немало казахских девочек, молодых невесток и пожилых женщин. Одна из главных целей центра – подготовить молодое поколение народных умельцев. Здесь работают почти 100 мастериц, ювелиров, гончаров из всей области.

"Казахскую одежду шью из велюра, бархата, в сочетании с шелком, атласом. Использую много бисера, жемчуга, пайеток, стекляруса и другой фурнитуры. Люблю шить изделия из войлока, ведь это наш народный материал, он легкий, мягкий, приятный на ощупь и держит тепло. Для кочевников это был незаменимый материал, и я рада, что сейчас он вернулся в национальную моду. Я даже сказала бы, что он претерпевает сейчас настоящий бум!", — рассказывает Карлыгаш Ильясова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Для изготовления войлока мастера берут овечью и верблюжью шерсть. Из него можно шить верхнюю одежду, обувь и головные уборы.

"Национальную одежду шить не трудно, но перед этим необходимо изучать, какие узоры и орнаменты должны быть на ней. Каждый узор несет информацию и требует точности исполнения. Казахские узоры отличаются от узоров узбеков, киргизов или других тюркских народов, хотя есть у нас общие корни. Казахский более крупный и в нем есть элементы в виде спирали. Цвета тоже подбираются контрастные – красный и белый, черный и белый, желтый и коричневый, а между ними всегда проходит окантовка. Но все, же казашки больше всего любят красный цвет, и все его оттенки. Ведь и в повседневной жизни у нас его много – красный платок и красный халат у невесты, к саукеле невесты тоже принято прикреплять красный платок, и этот цвет одежды султанов из рода торе – чингизидов", -рассказывает мастерица.

В орнаментах использовались растительные и животные мотивы. Поэтому одежда казахов расшивалась узорами в виде травы, цветов, означающих плодородие и изобилие. Еще об одном забытом ремесле казахов - ковроткачестве - рассказывает Карлыгаш.

"Хочу, чтобы все казашки умели ткать ковры и могли зарабатывать на этом. Ручной работы ковер – это всегда эксклюзив. Раньше в домах наших прабабушек всегда были такие ковры. Они согревали и украшали жилища. Ковроткачество сейчас большая редкость, но последние годы вновь привлекает к себе внимание. Делать один ковер очень долго, нужно завязать миллионы узлов, собрать их в единый рисунок. На поток поставить это дело не удастся, но настоящие шерстяные ковры можно продать за большие деньги в частные коллекции или в музеи", — продолжает Карлыгаш Ильясова.

Радует мастерицу и тот факт, что в последние годы казашки не выходят замуж без приданого, сшитого вручную. Самые популярные заказы у невест – это наборы корпеше, одеял из верблюжьей шерсти, постельные наборы из хлопка, даже кухонные принадлежности стараются заказывать – прихватки, полотенца, салфетки. Как она рассказывает, особенно популярны верблюжьи одеяла. Их охотно раскупают и иностранцы.

Например, несколько раз у нее были заказы в Россию, Италию, Турцию, Грецию. В Греции приданое от Карлыгаш покупали, конечно же, наши бывшие соотечественники - кызылординцы, но сам факт, что отправляли их в дальнее зарубежье, да еще и для невесты в приданое, дает повод гордиться своей работой.

"Верблюжья шерсть лечебная, и поэтому у меня много покупателей на изделия из нее. В Грецию я даже несколько раз отправляла носки, одеяла, пояса. Был даже один клиент, который долгое время не мог вылечить ноги и колени, они часто болели у него. И кто-то посоветовал ему лечиться изделиями из верблюжьей шерсти. Через общих знакомых они вышли на меня, и я в течение двух лет регулярно отправляла в Грецию носки и наколенники для этого клиента. Он утверждал, что полностью избавился от недуга благодаря моим носкам из верблюжьей шерсти", — вспоминает мастерица.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В ближайших планах известной казахстанской мастерицы – организовать еще больше мастер-классов по шитью, вышивке и ковроткачеству. Ведь даже во время пандемии коронавируса она и ее команда не прерывали своей работы. Тогда они создали онлайн уроки, которые стали популярными. Ее мечта, чтобы все казашки могли ткать ковры и делали это с удовольствием. И чтобы они с гордостью носили свою национальную одежду не только в праздники, но и в повседневной жизни.