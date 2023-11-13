"Хочу, чтобы все казашки ткали ковры". О чем еще мечтает мастерица из Кызылорды
Ее безупречно расшитые руками казахские камзолы, платья, комплекты приданого, головные уборы украшают международные, республиканские, областные выставки народных промыслов. Их охотно покупают не только соотечественники, но и иностранцы, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
Карлыгаш Ильясова
часто бывает в разъездах, участвует и проводит свои персональные выставки. Бывают
у нее месяцы затишья, когда она никуда не выезжает, а только готовит заказы или
обучает учениц. Чаще всего она обучает бесплатно, так как состоит в областном
центре ремесленников, и члены объединения пропагандируют народное творчество. Много
лет она и сама его возглавляла, и до сих пор участвует во всех проектах. Благодаря
гранту от государства она открыла мини-цех по шитью лоскутных корпе и
корпеше.
Первыми ее помощниками стали сын и дочь. В 2011 году она добилась того, чтобы в Кызылорде появился центр ремесленников, и занялась возрождением национальных ремесел. За 12 лет работы в этом центре обучилось немало казахских девочек, молодых невесток и пожилых женщин. Одна из главных целей центра – подготовить молодое поколение народных умельцев. Здесь работают почти 100 мастериц, ювелиров, гончаров из всей области.
"Казахскую одежду шью из велюра, бархата, в сочетании с шелком, атласом. Использую много бисера, жемчуга, пайеток, стекляруса и другой фурнитуры. Люблю шить изделия из войлока, ведь это наш народный материал, он легкий, мягкий, приятный на ощупь и держит тепло. Для кочевников это был незаменимый материал, и я рада, что сейчас он вернулся в национальную моду. Я даже сказала бы, что он претерпевает сейчас настоящий бум!", — рассказывает Карлыгаш Ильясова.
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
Для изготовления войлока мастера берут овечью и верблюжью шерсть. Из него можно шить верхнюю одежду, обувь и головные уборы.
"Национальную одежду шить не трудно, но перед этим необходимо изучать, какие узоры и орнаменты должны быть на ней. Каждый узор несет информацию и требует точности исполнения. Казахские узоры отличаются от узоров узбеков, киргизов или других тюркских народов, хотя есть у нас общие корни. Казахский более крупный и в нем есть элементы в виде спирали. Цвета тоже подбираются контрастные – красный и белый, черный и белый, желтый и коричневый, а между ними всегда проходит окантовка. Но все, же казашки больше всего любят красный цвет, и все его оттенки. Ведь и в повседневной жизни у нас его много – красный платок и красный халат у невесты, к саукеле невесты тоже принято прикреплять красный платок, и этот цвет одежды султанов из рода торе – чингизидов", -рассказывает мастерица.
В орнаментах использовались растительные и животные мотивы. Поэтому одежда казахов расшивалась узорами в виде травы, цветов, означающих плодородие и изобилие. Еще об одном забытом ремесле казахов - ковроткачестве - рассказывает Карлыгаш.
"Хочу, чтобы все казашки умели ткать ковры и могли зарабатывать на этом. Ручной работы ковер – это всегда эксклюзив. Раньше в домах наших прабабушек всегда были такие ковры. Они согревали и украшали жилища. Ковроткачество сейчас большая редкость, но последние годы вновь привлекает к себе внимание. Делать один ковер очень долго, нужно завязать миллионы узлов, собрать их в единый рисунок. На поток поставить это дело не удастся, но настоящие шерстяные ковры можно продать за большие деньги в частные коллекции или в музеи", — продолжает Карлыгаш Ильясова.
Радует мастерицу и тот факт, что в последние годы казашки не выходят замуж без приданого, сшитого вручную. Самые популярные заказы у невест – это наборы корпеше, одеял из верблюжьей шерсти, постельные наборы из хлопка, даже кухонные принадлежности стараются заказывать – прихватки, полотенца, салфетки. Как она рассказывает, особенно популярны верблюжьи одеяла. Их охотно раскупают и иностранцы.
Например, несколько раз у нее были заказы в Россию, Италию, Турцию, Грецию. В Греции приданое от Карлыгаш покупали, конечно же, наши бывшие соотечественники - кызылординцы, но сам факт, что отправляли их в дальнее зарубежье, да еще и для невесты в приданое, дает повод гордиться своей работой.
"Верблюжья шерсть лечебная, и поэтому у меня много покупателей на изделия из нее. В Грецию я даже несколько раз отправляла носки, одеяла, пояса. Был даже один клиент, который долгое время не мог вылечить ноги и колени, они часто болели у него. И кто-то посоветовал ему лечиться изделиями из верблюжьей шерсти. Через общих знакомых они вышли на меня, и я в течение двух лет регулярно отправляла в Грецию носки и наколенники для этого клиента. Он утверждал, что полностью избавился от недуга благодаря моим носкам из верблюжьей шерсти", — вспоминает мастерица.
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
В ближайших планах известной казахстанской мастерицы – организовать еще больше мастер-классов по шитью, вышивке и ковроткачеству. Ведь даже во время пандемии коронавируса она и ее команда не прерывали своей работы. Тогда они создали онлайн уроки, которые стали популярными. Ее мечта, чтобы все казашки могли ткать ковры и делали это с удовольствием. И чтобы они с гордостью носили свою национальную одежду не только в праздники, но и в повседневной жизни.