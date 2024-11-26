"У нас ее сжигают, а за рубежом на нее спрос" – кызылординская мастерица о верблюжьей шерсти

Кызылординская мастерица Карлыгаш Ильясова много лет занимается ковроткачеством, шьет национальную одежду и даже образовала в Кызылорде областной центр ремесленников. В последние годы много заказов у нее появилось на изделия из верблюжьей шерсти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Немалые заказы у мастериц Приаралья на одеяла из верблюжьей шерсти, а особенно на носки. Покупают их не только местные жители, но и приезжие.

"Люди стали больше покупать вещей из натуральных тканей и шерсти. Войлочные изделия, а также жакеты, камзолы, сумки, пледы и одеяла. Особенно популярны изделия из верблюжьей шерсти. Покупают и заказывают люди носки, повязки на колени, жилеты, пояса для того, чтобы греть спину, рукавицы и даже гамаши. Стоят они не дорого, а эффект отличный. Хорошо греют зимой, не вызывают аллергии, мягкие, пушистые. В последние годы много покупателей на одеяла из верблюжьей шерсти. Их берут детям, в приданое, на подарки для разных мероприятий. Но самое интересное, что верблюжьи носки и одеяла лечат, и об этом не раз говорили наши покупатели", — говорит мастерица.

Фото Индиры Жумашевой

Карлыгаш Ильясова рассказывает, что у нее есть и постоянные покупатели из Греции. Однажды ей позвонили знакомые и попросили срочный заказ, — пять пар носков из верблюжьей шерсти. Сказали, что они нужны на лечение суставов пожилому родственнику, и что ищут они их в Казахстане по рекомендации врачей.

"Я очень удивилась, что в Греции рекомендуют лечиться верблюжьей шерстью. У нас шерсть валяется под ногами, ее фермеры закапывают в землю, сжигают, так как она стоит копейки и фермерам невыгодно даже стричь верблюдов. А где – то в Европе эту шерсть считают за ценность, и она у них в дефиците. Потом мне позвонили и поблагодарили за то, что помогла человеку излечиться от недуга. С того времени эти клиенты у меня VIP, теперь они покупают мои изделия для профилактики", — рассказывает Карлыгаш Ильясова.

Одна из заказчиц кызылординской рукодельницы, — Виолетта Атмачиди. Она уже 30 лет живет в Греции, в курортном месте Халкидики. Переехала туда из Тараза. Семья ее выращивает оливки, производит оливковое масло.

"Помню, что в детстве мы носили носки из верблюжьей шерсти. Когда несколько лет назад моему свекру врачи рекомендовали их как вспомогательный метод для лечения суставов, я была удивлена. Попросила знакомых в Казахстане, они нашли мне Карлыгаш Ильясову. С того времени мы ее постоянные покупатели, хотя наш дедушка уже хорошо чувствует себя и не жалуется на боли в ногах", — говорит Виолетта.

Точно такие же заказы были у Карлыгаш Ильясовой от покупателей из Турции, Америки и России.

"Мы привыкли даже ради профилактики покупать и принимать какие-то иностранные препараты, добавки, БАДы, но вместе с этим забываем о том, что у нас есть свои народные средства, о которых мы незаслуженно забыли. Хотя лечебные свойства натуральной шерсти давно уже известны — благодаря ей проходят воспалительные процессы, боли в мышцах и ревматические боли. Надо больше обращать внимание на наши народные средства и использовать их в жизни", — считает мастерица.

Фото Индиры Жумашевой

Одеяла из верблюжьей шерсти часто заказывают в приданое и раскупают жители России, Италии, Турции. Приданое для невест от Карлыгаш покупали и жители Греции. Это наши бывшие соотечественники — кызылординцы, но сам факт, что отправляли их в дальнее зарубежье, дает повод гордиться своей работой.

Немало одеял из верблюжьей шерсти сшила и жительница города Аральска Индира Жумашева. Чтобы получить сырье, она сама держит на подворье верблюдов. На дому шьет одеяла и приданое для невест. Выбрала для этого натуральное сырье – хлопок и верблюжью шерсть.

"Я – инвалид третьей группы, руководитель общественного объединения для поддержки людей с ограниченными возможностями. Недавно открыла ателье, всего у меня работают 15 человек. Есть заказы из Алматы, Астаны, Кызылорды и других городов, благодаря "сарафанному" радио появляются постоянные клиенты. Недавно мои одеяла купили в подарок в Италию и Турцию", — говорит Индира.

Женщина признается, что верблюжьей шерсти в Аральске много, люди держат этих животных во дворах, на пастбищах. Когда надо стричь их, в районе появляется много шерсти, кто-то отдает ее бесплатно, так как ее нужно чистить. Кто-то продает уже чистую. Дефицита в ней в Казахстане нет.

"Много лет я работала и училась в Китае, и во время обучения нам рекомендовали выписывать наравне с лекарственными препаратами терапию из верблюжьих повязок, жакетов, носков, одеял. Кроме того, что пациент лечится, ему еще назначается ношение изделий из верблюжьей шерсти и обязательным укрытием верблюжьим одеялом. Оно согревает, отводит лишнюю влагу, благодаря этому сон становится хорошим. А если спишь в таких носках, или ходишь каждый день, то ноги остаются сухими. Для лечения ревматизма и артрита это самая полезная вещь. Еще снимается стресс. Она очень популярна в Китае, в местных клиниках", — говорит врач-терапевт Гуляим Канатбаева.

Как врач, Гуляим Канатбаева рекомендует своим пациентам "верблюжью терапию". На местных рынках немало изделий из шерсти корабля пустыни. Она считает стоимость носков для взрослого человека относительно недорогой – 2 тысячи тенге.

"Пояса и одеяла стоят дороже, но ненамного, чем обычные лекарства в аптеках. От такой терапии точно не будет побочных эффектов, как случается от медицинских препаратов", – поделилась своим мнением доктор.

Можно быть уверенным в мудрости наших предков, которые тоже выбирали этот материал как защиту для своего организма. Возможно, со временем, верблюжью шерсть не будут закапывать и сжигать, а широко применять в казахстанской медицине.