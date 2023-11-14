В Алматы представили премьеру спектакля к 120-летию Наталии Сац

В алматинском Государственном академическом русском театре для детей и юношества им. Н. Сац представили премьеру спектакля "Сац. Хроника одной репетиции", посвященного жизни Наталии Ильиничны Сац – "матери детских театров мира", которая основала этот театр.

Автором и режиссером постановки стала обладательница "Золотой маски" и одна из "матерей-основательниц" "ARTиШОКа", первого независимого театра в Казахстане, и его главный режиссер Галина Пьянова.

Фото: театр им. Н. Сац

Выход премьеры пришелся на 10 ноября, почти на дату 78-летия первого поставленного в Казахстане спектакля Наталии Сац – "Красная Шапочка", который был представлен юным зрителям 7 ноября 1945 года. "Октябрьская революция не фея!" – говорит Сац в спектакле, но во многом благодаря ей и в ее же годовщину состоялась премьера первого спектакля первого театра для детей в Казахстане.

Спектакль "Сац. Хроника одной репетиции" – реконструкция репетиции этой сказки, а также всей жизни этой удивительной женщины и истории воплощения ее мечты. Это первая постановка о Наталии Сац, что удивляет, поскольку биография у нее просто захватывающая.

Фото: театр им. Н. Сац

Родителя Наталии Ильиничны Сац познакомились в Париже, а родилась она 27 августа 1903 года в Иркутске, куда ее отец музыкант Илья Сац сам себя "сослал". После семья переехала в Москву, отец стал заведующим музыкальной частью в Московском художественном театре. Мама, Анна (в девичестве Щастная), пела в опере.

Наталия была театральным режиссером, публицистом, драматургом, педагогом, стала первой в мире женщиной – оперным режиссером, основательницей и руководительницей первого в мире драматического театра для детей (Детский театр Моссовета, создан по ее инициативе в ноябре 1918 года, когда Наталии было 15 лет), первого в Казахстане театра для детей (1944 год), первого в мире музыкального театра для детей (Московский детский музыкальный театр, 1964 год). Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат множества премий и обладатель нескольких орденов СССР.

В то время ставила спектакли в зарубежных театрах. Преподавала в ГИТИСе, член Союза писателей СССР. Осенью 1937 года была арестована как член семьи изменника Родины, в лагерях ГУЛАГа провела пять лет. После освобождения отправилась в Алма-Ату, поскольку пребывать в Москве не имела разрешения. Здесь ей предоставили должность режиссера Театра оперы и балета и в 1944 году она поставила "Чио-Чио-Сан" Пуччини. В 1958 году Сац вернулась в Москву. Трижды была замужем, мать троих детей. Прожила 90 лет, умерла и похоронена в Москве.

Фото: театр им. Н. Сац

В книге "Я родом из ТЮЗа" ныне покойной Людмилы Мананниковой, вся биография которой была связана с этим театром, так рассказывается о дне первой премьеры: "…Праздничным утром 7 ноября 1945 года алматинские малыши впервые переступили порог своего театра. Днем шел спектакль "Красная Шапочка" Евгения Шварца, поставленный Наталией Ильиничной Сац. А вечером – "Осада Лейдена" ("Тиль Уленшпигель") Исидора Штока в постановке Виктора Сергеевича Розова. Еще через три года, в 1948 году, сказкой Алексея Толстого "Золотой ключик" начала работу казахская труппа театра".

Фото: Zakon.kz

Судьба Наталии Сац сталкивала ее с выдающимися людьми, от одних имен которых у любого неравнодушного к культуре человека захватывает дух. В гостях у ее родителей были К. С. Станиславский, Е. Б. Вахтангов, С. В. Рахманинов, она инициатор создания и соавтор музыкальной сказки "Петя и Волк" С. С. Прокофьева, в Алма-Ате сотрудничала со многими знаменитыми артистами, бывшими здесь в эвакуации, работала и дружила с представителями казахской интеллигенции того времени – ныне легендами, в числе которых Куляш Байсеитова и Мухтар Ауэзов.

Фото: Zakon.kz

Чтобы отразить весь "пантеон" этих великих личностей, как, впрочем, и для многого другого, в спектакле очень удачно используется огромный экран – главная и "живая" декорация на сцене. Два основных ярких аллегоричных образа на нем – отважная Красная Шапочка, которая идет по лесу сквозь страхи, волков, к своей цели, и Синяя Птица, точнее много синих птиц – манящие мечты о высоком. И это делает Сац в спектакле собирательным образом всех, кто сквозь трудности идет к своей цели.

Фото: Zakon.kz

Художник-постановщик Евгений Лемешонок и художник мультимедиа Дмитрий Соболев благодаря игре с образами на экране погружают зрителей то в прекрасный сказочный мир, то в суровую, временами тоже не менее сказочную, реальность.

На экране все обретает налет мультяшности: и Париж, где встретились родители Наталии, и совещание партийных лидеров, и ссылка, и Алма-Ата 1950-х с архивными снимками зданий и известных людей. Все это вместе с костюмами, ретро-музыкой, игрой актеров создает особый стиль спектакля, который можно назвать посвящением всем людям театра.

Одна из декораций, отсылающих почти на 80 лет назад – реплика первого занавеса театра, который был в 1945 году, именно он распахивается, приглашая на премьеру первых зрителей.

Фото: театр им. Н. Сац

Важнейшие пункты очень насыщенной биографии Сац режиссер спектакля Галина Пьянова умудрилась уложить в полтора часа спектакля, который проходит без антракта. Акценты сделаны на главном – любви к своему делу, силе духа, силе искусства, единстве всех сопричастных к нему. Однако показана и "темная" сторона этого мира, сложности, с которыми пришлось столкнуться Наталии.

Фото: театр им. Н. Сац

"Я пришла к Олегу Михайловичу Гостеву (и. о. директора театра. – Прим. ред.) и попросила его дать мне сделать спектакль, не зная о том, что готовится торжественное мероприятие. Он и Анна Валерьевна Кузембаева (заместитель директора театра. – Прим. ред.) дали мне возможность выйти не в концерт, а в спектакль. В театре это не было запланировано спектаклем. Я встала внепланово, очень экстремально для всего театра. Экстремально прежде всего для всех создающих спектакли артистов, цехов, потому что в театре готовится две премьеры, они вот-вот выйдут. И вне плана мы начали репетировать в очень экстремальных темпах. Сдача спектакля – а мы на сцене всего третий день", – рассказала режиссер.

Фото: театр им. Н. Сац

Несмотря на это, задействованные в спектакле артисты справляются настолько, что некоторые из зрителей с трудом сдерживали слезы. Главные роли – самой Сац в возрасте и молодой – блестяще исполняют заслуженная артистка Казахстана Татьяна Тарская и кавалер ордена "Құрмет" Татьяна Костюченко.

Любопытно сценическое решение, при котором Наталия в возрасте режиссирует и комментирует сцены, где задействована Наталия молодая. У всех других артистов, занятых в спектакле, по несколько ролей. Наиболее ярко на предпоказе проявились Никита Коньшин и Фатима Сагимбекова.

Одна из самых трогающих сцен – когда Вера Марецкая в исполнении заслуженной артистки РК Ольги Коржевой приходит к Наталии Сац в исполнении Татьяны Костюченко, оказавшейся в Алма-Ате после ГУЛАГА, и уговаривает ее вернуться в режиссуру.

Фото: театр им. Н. Сац

Вот как отозвались о спектакле первые зрители.

"Мне очень понравилось, много классных режиссерских решений. Экран, музыка, состав! Не знаю, как у вас, у меня четкое ощущение, что Наталия Сац как Галя Пьянова. Я прям считала ее, и актриса, которая ее играла, Татьяна Костюченко, очень похожа временами была на Галину движениями, манерами. Были моменты, когда хотелось заплакать. Наверное, Галина сделала одну из своих лучших работ, потому что вместить такую историю в полтора часа – это очень мощно. Молодые ребята, которые и поют, и танцуют, и делают сальто – все настолько гармонично! Конечно же, Тарская, которая великолепно подчеркнула этот актерский ансамбль", – поделилась журналист и режиссер Надежда Пляскина.

Часть зрителей была не в меньшей степени впечатлена силой личности и биографией Сац.

"Я в восторге от спектакля, мне очень и очень понравилось! Периодически на меня накатывало до слез. Особенно этот надрыв, когда она пробивала свои идеи. Такая сила личности! С 15 лет болеть театром и через всю жизнь это пронести через лагеря, через все эти тяжелые вещи! Настолько четко артисты передали именно эту силу личности! Очень понравились технические решения, слаженная работа актеров, то, как главную героиню на ходу переодевали в валенки – это такой яркий образ", – рассказывает мастер-кукольник Лариса Еропкина.