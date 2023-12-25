Новогодний калейдоскоп сказок в театре им. Наталии Сац

Предновогоднее время – время для сказок, волшебства и, конечно же, елочек. Попав на зимнее шоу в алматинский театр для детей и юношества имени Наталии Сац, дети окунутся в атмосферу праздника и познакомятся сразу с несколькими сказками из репертуара театра, передает корреспондент Zakon.kz.

Постановка так и называется – "Новогодний калейдоскоп сказок". И в этом калейдоскопе есть "Бременские музыканты", "Золушка", "Красавица и Чудовище", "Руслан и Людмила" и "Снежная Королева".

Фото: Zakon.kz

Кроме героев названных сказок, на сцене будут Добрый Дед и Злая Бабка, Избушка на курьих ножках, Баба-Яга вместе с Жалмауыз кемпир, Сыщик, Снегурочка и Дед Мороз.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Мы стремились создать что-то свое, не похожее на все остальное. И сделали микс из сказок нашего театра. Новую фабулу придумали, что, оказывается, Дед Мороз каждый год выбирает Снегурочку из героинь разных сказок. Интрига нашей новогодней сказки в том, что злые силы спрятали Снегурочку, и главные герои, бременские музыканты, путешествуют по сказкам в поисках этой самой Снегурочки. В конце концов они ее находят в образе злой Снежной Королевы, но добро побеждает, ее расколдовывают и на нашем празднике появляется Снегурочка", – рассказал режиссер и сценарист новогодней постановки, заслуженный деятель Казахстана Евгений Дубовик.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В качестве "опознавательного знака" Снегурочки используется потерянная в лесу рукавичка. Евгений Дубовик впервые выступает сценаристом и режиссером спектакля на большой сцене и новогоднего действа в театре. При этом на камерной сцене уже давно с успехом идут три срежиссированных им спектакля, а сам он является педагогом и руководителем детской студии Sats ComUnity.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Дети воспринимают приключения героев сказки с большим интересом и откликаются на их вопросы хором и всем залом. Как и во многих других спектаклях театра, здесь в качестве фона используется огромный экран. Постановка ожидаемо легкая и яркая, с красивыми декорациями, костюмами, веселыми песнями, юмором, и, разумеется, активностями возле елки в фойе.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В ролях героев сказок на сцену выходят как молодые актеры, для которых это, по словам режиссера, "боевое крещение в массовом новогоднем драйве", так и более опытные и знакомые зрителям Никита Коньшин, Алишер Эйнис, Кристина Золочевская, Ирина Арнаутова, Елена Багрянцева и другие.

Фото: Zakon.kz

Фото: пресс-служба Театра им. Н. Сац

Спектакль рассчитан на детей старше шести лет и в общей сложности идет 1 час 20 минут. Показы будут идти до 30 декабря 2023 года и продолжатся 2-6 января в 2024 году.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К слову, Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац проводит серию благотворительных показов спектакля в рамках соцпрограммы Sats Social Day и дает возможность стать волшебником и поучаствовать в акции "Елка добра" своим зрителям. Акция организована как для детей, так и взрослых, которые не могут себе позволить купить билет в театр.