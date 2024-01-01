Как Алматы встретил первый день 2024 года

Первый день Нового года выдался спокойным. Если ночью город шумел фейерверками, а площади, улицы, дороги были полны людей, то 1 января, к обеду все утихло. Как просыпается самый крупный город страны, читайте в материале Zakon.kz.

Первое, что бросается в глаза – это мусор, оставшийся от массовых новогодних гуляний. На тротуарах, во дворах можно заметить явные следы вчерашнего торжества. Мишура, фрагменты петард и другой мусор был разбросан практически везде.

Фото: Zakon.kz

Кстати, разрывы петард, и запуски фейерверков сказалось и на экологии города. С утра над Алматы висел смог, а улицы окутала легкая дымка.

Фото: Zakon.kz

Практически до обеда улицы и проспекты города были пусты и безлюдны. Не было и заторов на самых оживленных участках Алматы. Добраться из одного конца города в другой можно было примерно за полчаса.

Фото: Zakon.kz

На площади Абая тоже мало людей. Встречались только люди с детьми, которые идут в гости или возвращаются домой.

Фото: Zakon.kz

Стоит отдать должное коммунальным службам: с утра идет активная уборка мусора и ремонтируются некоторые объекты.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz