Плюс триллион тенге: банки стали выдавать больше кредитов предпринимателям в 2024 году

По итогам первого квартала года банки выдали новых кредитов бизнесу заметно больше, чем в прошлом году. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам первого квартала 2024 года банковский сектор выдал бизнесу 4 трлн тенге новых займов, что на 33%, или один триллион, больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в обзоре аналитического центра АФК.

В разрезе субъектов кредитования произошел двузначный прирост по всем направлениям: малым предпринимателям – на 37%, средним – 21%, крупным – 33%.

"При этом сохраняется доминирование двух отраслей – промышленности и торговли – в выдаче займов (75% от всех новых кредитов) и в портфеле кредитов (62%), что обусловлено высокой концентрацией их долей в структуре ВВП (28,8% и 16,6%, соответственно)". АФК

Поясняется, что прирост в промышленности формируют займы на производство продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, металлургия, а также производство авто и прочих транспортных средств (60% от всех займов промышленности).

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В обзоре АФК указано, что спрос на корпоративные займы немного ухудшился, это отразилось и в снижении доли одобрений.

Портфель кредитов бизнесу показал нейтральную динамику во многом из-за предпочтений краткосрочных кредитов средним (70% новых кредитов имеют срок до года) и крупным бизнесом (81% новых займов привлечены на срок до года) на фоне ожиданий снижения ставок, поясняют аналитики центра.

"В этом ключе отметим, что из-за экономической нецелесообразности брать сейчас длинные займы большая часть кредитов привлекалась на поддержание текущей деятельности, а не на обеспечение структурной трансформации экономики". АФК

Подавляющее большинство субъектов бизнеса (69%) привлекали кредиты для финансирования оборотных средств, 1,5% – для покупки основных средств, 1,7% – для инвестиций и приобретения ценных бумаг, оставшаяся часть (28%) – – на прочие цели.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

При этом доля одобрений по поступившим заявкам снизилась по всем категориям. В АФК считают, что это отражает как повышенный кредитный риск бизнес-заемщиков, так и высокую базу предыдущего квартала. Так как в конце прошлого года некоторые банки запустили залоговые и беззалоговые скоринговые продукты для бизнеса.