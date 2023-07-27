В Алматы изменены пять схем автобусных маршрутов

В Алматы завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части на южной стороне проспекта от ул. Торайгырова до проспекта Достык – движение открыто, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по северной стороне отремонтирован участок от пр. Достык до пр. Сейфуллина, по которому тоже уже открыто движение.



Как уточнили в пресс-службе акимата города, следующий участок – средний ремонт от пр. Сейфуллина до моста через реку Есентай.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта данного участка будут приняты следующие меры:

с 23:00 27 июля до 07:00 29 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта;

с 07:00 до 24:00 28 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с южной стороны пр. аль-Фараби от пр. Сейфуллина до моста через р. Есентай. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по пр. аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;

во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 00:00 до 07:00 29 июля движение транспорта по пр. аль-Фараби в западном направлении (от пр. Сейфуллина) будет перекрыто полностью.

с 23:00 27 июля до 07:00 29 июля проезд с пр. Сейфуллина на пр. Аль-Фараби в западном направлении, заезд-выезд на ул. Маркова и ул. Шашкина в южном направлении будет ограничен, объезд будет организован по пр. Сейфуллина, ул. Попова и ул. Тимирязева, с установкой соответствующей схемы объезда.

движение транспорта по съездам с пр. аль-Фараби на пр. Сейфуллина в северном направлении в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

"Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обоих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые будут разделять транспортные потоки. Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС", – говорится в сообщении.

Напомним, ремонт дорожного полотна магистральных улиц в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет.

"Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше. Просим корректировать свой маршрут заранее", – пишет пресс-служба.

Временные схемы маршрутов

№38 - в западном направлении - пр. аль-Фараби - пр. Сейфуллина - ул. Сатпаева - ул. Жандосова - ул. Жарокова – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№38а – в обратном направлении – без изменений;

№63 - пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№63а – в обратном направлении - без изменений;

№86 – в западном направлении - пр. аль-Фараби – пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – пр. аль-Фараби - далее по схеме;

№86 – в обратном направлении – без изменений;

№127 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – ул. Исиналиева – далее по схеме;

№127 – в обратном направлении – без изменений;

№211 – в западном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – пр. аль-Фараби – далее по схеме;

№211 – в обратном направлении – без изменений.

Итого: изменены схемы 5 маршрутов.

Изменения будут действовать с 23:00 27 июля до 6:00 29 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, как ведутся ремонтных работы по проспектам Абая и аль-Фараби в Алматы.

