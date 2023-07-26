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Главное к утру: взятка за должность, испытание беспилотника и расследование смертей в больницах

Главное к утру: взятка за должность, испытание беспилотника и расследование смертей в больницах Фото: Оrtcom.kz, скриншот с видео, Zakon.kz
В антикоре экс-замглавы Наццентра экспертизы Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки. В Казахстане проводят испытания турецкого беспилотника. Три смерти пациентов в больницах стали причинами расследований, сообщает Zakon.kz.

Взятка за должность

Экс-заместителя председателя Национального центра экспертизы Садвакаса Байгабулова подозревают в коррупционном правонарушении. По версии следствия, он получил взятку в 2 500 долларов за перемещение директора Жетысуского областного филиала "Национального центра экспертизы" на ту же должность в Алматы.

Испытание беспилотника

Турецкий беспилотный комплекс Anka испытывают военные Казахстана. В случае, если проверка пройдет успешно, летательный аппарат примут на вооружение в казахстанскую армию.

Расследование смертей

Сразу два летальных случая в больницах расследуют в Казахстане. В Караганде проверяют обстоятельства смерти трехлетнего ребенка в реанимации. Смерть 32-летней роженицы и нерожденного ребенка расследуют в Жанаозене.

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