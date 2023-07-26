Главное к утру: взятка за должность, испытание беспилотника и расследование смертей в больницах

В антикоре экс-замглавы Наццентра экспертизы Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки. В Казахстане проводят испытания турецкого беспилотника. Три смерти пациентов в больницах стали причинами расследований, сообщает Zakon.kz.

Взятка за должность

Экс-заместителя председателя Национального центра экспертизы Садвакаса Байгабулова подозревают в коррупционном правонарушении. По версии следствия, он получил взятку в 2 500 долларов за перемещение директора Жетысуского областного филиала "Национального центра экспертизы" на ту же должность в Алматы.

Испытание беспилотника

Турецкий беспилотный комплекс Anka испытывают военные Казахстана. В случае, если проверка пройдет успешно, летательный аппарат примут на вооружение в казахстанскую армию.

Расследование смертей

Сразу два летальных случая в больницах расследуют в Казахстане. В Караганде проверяют обстоятельства смерти трехлетнего ребенка в реанимации. Смерть 32-летней роженицы и нерожденного ребенка расследуют в Жанаозене.

Новости Казахстана

В Уральске двухлетняя девочка погибла после падения в уличный туалет. Ребенок играл во дворе частного дома, где и провалилась в выгребную яму.

В Алматы обсуждают массовую драку сотрудников базы отдыха и клиентов. В конфликте участвовала администрация бассейна и несколько посетителей. Факт зарегистрирован в УП Карасайского района по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Вылетевший из Актобе самолет по технической причине вернулся в аэропорт. Задержанный рейс, который был намечен на утро, перенесли на 01:30 26 июля.

Полицейские Павлодарской области придумали новый способ борьбы с мошенничеством: предупреждения появятся на продуктах питания.

В городе Алтай Восточно-Казахстанской области уволили воспитателя, которая недоглядела за ребенком и тот выпал из окна. Строгий выговор получила помощница воспитателя.

Учащийся столичной школы завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии, которая прошла в швейцарском Цюрехе. Еще трое школьников из разных регионов привезли серебряные и бронзовую медали.