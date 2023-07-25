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Сильная жара и ветер ожидаются в Астане и 13 областях Казахстана в среду

прогноз погоды Фото: pixabay
В Астане и 13 областях Казахстана на 26 объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, западе Улытауской области, днем на большей части области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара +40+42. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-западный ночью на востоке области 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается очень сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза, ветер северо-восточный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный утром и днем на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +40+44. Сохраняются на севере области высокая пожароопасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются ветер северный днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем сохраняется сильная жара +40+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ночью на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на юге, востоке области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара +43+45. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

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Елена Беляева
Казгидромет Астана Казахстан
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