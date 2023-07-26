Большинство астанчан ездят в автобусах "зайцами"

Председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев на брифинге в РСК заявил, что больше половины пассажиров общественного транспорта Астаны не оплачивают проезд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили представители СМИ, астанчане жалуются на то, что подолгу ждут автобуса, а когда он все-таки приезжает, вынуждены ехать в переполненном транспорте. По мнению экспертов, такая ситуация складывается не только из-за нехватки автобусов, но и из-за неточного замера пассажиропотока, указали журналисты. Это связано с тем, что многие ездят "зайцами".

Однако Медет Шакаев не согласился с таким мнением.



"Мы не работаем таким образом, что если нет пассажиров, то мы уменьшаем поток. Нет, у нас есть четкие графики, четкие планы, все автобусы выходят на линию вне зависимости, есть ли пассажиры и оплата", – заявил он.

Председатель правления автобусного парка также привел данные, согласно которым большинство пассажиров не оплачивают проезд.

"Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный – 51%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша заработная плата, наши запасные части, вовремя купленные ГСМ. Хотел бы обратиться к жителям столицы с просьбой, чтобы они оплачивали проезд. На сегодня картина очень печальная. Если 100 человек перевозим, то 51 человек не платит за проезд", – заявил Медет Шакаев.

Однако повышать стоимость проезда столичные перевозчики пока не планируют. Единственное, о чем они просят, – чтобы пассажиры не забывали об оплате.

"Мы тоже много ездим и видим, что некоторые пассажиры забывают оплатить проезд. Когда заходят сотрудники контрольно-линейной службы, система оплаты блокируется, начинаются разборки: "Вот, я забыл оплатить". Поэтому, чтобы не было скандалов таких, нужно сразу оплачивать при входе через переднюю дверь", – заключил Медет Шакаев.

9 июня астанчане пожаловались на новые неудобные автобусы, в которые сложно сесть даже обычным людям, не говоря уже о людях с инвалидностью.