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Шесть новых автобусных маршрутов планируют запустить в Астане

Шесть новых автобусных маршрутов запустят в Астане Фото: Автопарк №1
Председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев на брифинге в РСК поделился планами по поводу запуска шести новых автобусных маршрутов в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Медет Шакаев сообщил, что до конца 2023 года в столице планируют приобрести 320 новых автобусов марки Youtong, среди которых 20 – это современные 18-метровые электробусы, а 40 – 18-метровые дизельные автобусы.

"Когда все 320 новых автобусов придут, на все 38 городских маршрутов, которые мы обслуживаем, полностью добавим новые автобусы. Это позволит нам сократить расстояние между автобусами с 10-20 минут до 8-10 минут. Если конкретно говорить по маршрутам, то затронут маршруты №№4, 5, 8, 32, 54, 71 и 73. Это "Коктал-1", "Коктал-2". Маршруты №№24, 30 – район "Ондирис", маршруты №№35, 36, 45 – это жилой массив "Уркер", маршруты №№7, 9, 17, 29, 44, 61 – район Жагалау, Интернациональный, а также маршруты №№1, 6 – район Кирпичного завода. На эти маршруты полностью мы добавим дополнительные графики", – заверил председатель правления автопарка №1.

Также, по его словам, в текущем году в Астане планируют запустить шесть новых маршрутов, чтобы обслуживать новые микрорайоны и жилые массивы.

"Будет открыто дополнительно шесть новых маршрутов. Проработкой этих маршрутов сейчас занимается управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с компанией CTS", – отметил Медет Шакаев.

Ранее Медет Шакаев высказался о возможности запуска ночных маршрутов в Астане. 

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