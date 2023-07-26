Появятся ли ночные и экспресс-маршруты в Астане, рассказали перевозчики

Председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев на брифинге в РСК высказался о возможности запуска ночных маршрутов и возврата экспресс-автобусов в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что ранее в городе курсировали экспресс-маршруты, благодаря чему пассажиры могли быстрее добираться до пункта назначения. Но потом экспресс-автобусы убрали с городских улиц. Журналисты поинтересовались, есть ли вероятность, что такие маршруты снова появятся в Астане.

"В 2018 году в городе экспресс-автобусы курсировали, стоимость проезда в них была выше. Но, несмотря на это, они были убыточными, так как горожане часто не использовали их, поэтому мы их сняли", – пояснил Медет Шакаев.

По его словам, перевозчики также не рассматривают и вопрос о запуске ночных маршрутов.

"На сегодняшний день запуск ночных маршрутов не считаем целесообразным, поскольку они не будут рентабельными, не будет пассажиропотока, и также это может привести к убыткам", – отметил спикер.

Ранее Медет Шакаев заявил, что больше половины пассажиров общественного транспорта Астаны не оплачивают проезд.

