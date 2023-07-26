Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Появятся ли ночные и экспресс-маршруты в Астане, рассказали перевозчики

Появятся ли в Астане ночные и экспресс-автобусы Фото: pixabay
Председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев на брифинге в РСК высказался о возможности запуска ночных маршрутов и возврата экспресс-автобусов в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что ранее в городе курсировали экспресс-маршруты, благодаря чему пассажиры могли быстрее добираться до пункта назначения. Но потом экспресс-автобусы убрали с городских улиц. Журналисты поинтересовались, есть ли вероятность, что такие маршруты снова появятся в Астане. 

"В 2018 году в городе экспресс-автобусы курсировали, стоимость проезда в них была выше. Но, несмотря на это, они были убыточными, так как горожане часто не использовали их, поэтому мы их сняли", – пояснил Медет Шакаев.

По его словам, перевозчики также не рассматривают и вопрос о запуске ночных маршрутов. 

"На сегодняшний день запуск ночных маршрутов не считаем целесообразным, поскольку они не будут рентабельными, не будет пассажиропотока, и также это может привести к убыткам", – отметил спикер. 

Ранее Медет Шакаев заявил, что больше половины пассажиров общественного транспорта Астаны не оплачивают проезд.

Читайте также

43-градусная жара, дожди, град, шквал: погода в Казахстане на ближайшие три дня

Мадина Мамырханова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
Арестован иностранец, пнувший маленькую девочку в ТЦ Алматинской области
Арестован иностранец, пнувший маленькую девочку в ТЦ Алматинской области
США призывают Россию вернуться к зерновой сделке
США призывают Россию вернуться к зерновой сделке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления