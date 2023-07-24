Посмотри, какое лето: как спасаются от жары в Шымкенте, Алматы и Павлодаре

Нынешнее лето во многие регионы Казахстана принесло если и не небывалую, то по крайней мере давно не виданную жару. Сограждане вынуждены разными методами спасаться от палящего зноя. Корреспонденты Zakon.kz изучили ситуацию.

В Шымкенте люди ночуют прямо на улице

С наступлением лета в Шымкенте началась аномальная жара. Несколько дней столбики термометров держатся на отметке плюс 40-41 градусов. Всего 10 минут на солнце – и лоб покрывается каплями пота, а голова начинает болеть. Днем большинство горожан стараются не выходить из дома. Самым комфортным местом для многих стали водоемы, фонтаны и реки. Излюбленное место шымкентцев сейчас река Кошкар-Ата. Здесь спасаются от жары как дети, так и взрослые.

"Очень жарко, жара прям невыносимая. Поэтому приходим на реку Кошкар-Ата вместе с семьей. Вода здесь ледяная, при этом она здесь лечебная, поэтому вместо аквапарков выбираем чаще всего Кошкар-Ату. От жары спасаемся как можем. Пьем холодную воду, носим шляпу, белую одежду и ждем, когда станет прохладнее", – рассказывает жительница Шымкента Алтынай Омирбаева.

А вот те шымкентцы, кто покреативней, придумали другой способ. Из-за аномальной жары в многоэтажных домах становится душно. Не помогают даже кондиционеры и вентиляторы. Поэтому молодые девушки решились выйти ночью на улицу с комплектом постельного белья и переночевали во дворе. Видео с оригинальным способом борьбы от жары девушки выложили в TikTok. Пользователи сети оценили смелый поступок молодых ребят и поддержали их в комментариях.

"Поймут те, у кого нет кондиционера", "Да, в многоэтажках очень жарко, ночью из-за жары не можем спать. Хорошая идея, может тоже переночевать на улице", "Живу в микрорайоне Нурсат, недавно в 6 утра вышла на пробежку и увидели людей, которые также спали на улице", – пишут пользователи Казнета.

Советами по борьбе с духотой в жаркие дни делятся и спасатели. В знойную погоду сотрудники ДЧС советуют исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошка. Не рекомендуют спасатели также употреблять алкоголь и газированные напитки.

"В соответствии с недельным прогнозом Казгидромеда в Шымкенте 24-26 июля сохраняется сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим департамент по ЧС призывает жителей и гостей Шымкента носить легкую и из натуральных тканей одежду, обязательно головные уборы, носить с собой бутылку воды. Также просим жителей не выходить на улицу без особой надобности, особенно в период максимальной солнечной активности, это с 11 утра до 17:00", – сказал корреспонденту Zakon.kz Агзам Саипов, начальник управления кризисными ситуациями ДЧС Шымкента.

Из-за жары в Шымкенте выросло количество вызовов скорой помощи. Если раньше в сутки за помощью обращалось 1800 человек, то в последние дни этот показатель возрос до 2000. По словам врачей, знойная погода чаще всего негативно влияет на пожилых шымкентцев. Пациенты жалуются на высокое давление и тепловые удары.

В Алматы жара сохранится до конца недели

В южной столице уже вторую неделю температура воздуха днем держится на уровне +35+38°C. Кто-то спасается от палящего солнца с помощью зонтов, а кто-то ищет тень от деревьев или освежается вблизи фонтанов. В офисах и жилых домах не смолкает гул кондиционеров, которые иной раз не справляются с горячим воздухом. Только ближе к вечеру температура снижается до комфортной.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, такая жара обусловлена выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Афганистана. В ближайшие три дня жара на территории Алматинской области и города Алматы сохранится.

"До 26 июля дано два штормовых предупреждения. Первое штормовое предупреждение о том, что на большей части Алматинской области ожидается сильная жара +35+39°C, в Алматы на все три дня ожидается сильная жара +36+38°C. В другом говорится, что на севере Алматинской области в ближайшие три дня (24, 25, 26 июля) ожидается очень сильная жара до +42°C. На 25-26 июля в Конаеве также ожидается очень сильная жара +40+42°C. На большей части территории области сохранится пожарная опасность", – объяснил специалист.

Он добавил, что к концу недели температура начнет постепенно спадать.

"Температурный фон должен прийти к своему среднеклиматическому значению и максимум должен быть в пределах +30+33 градусов", - заключил синоптик.

По информации горздрава, за последний месяц в Центр детской неотложной медицинской помощи 15 детей обратились за помощью с солнечными ожогами. Трое из них были госпитализированы и получали лечение в условиях стационара. Остальным оказали помощь в приемном отделении, после чего отпустили на лечение домой.

В Детскую городскую клиническую больницу №2 обратились родители одного ребенка с признаками солнечного удара.



В Департаменте по ЧС алматинцам рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности в дни сильной жары:

не стоит включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию. При возникновении чрезвычайной ситуации наберите телефон экстренной службы 101 и 112;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка;

медики призывают воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов;

если вы находитесь на отдыхе в горах, нельзя разводить костры, следует воздержаться от курения на природе, не бросать горящие спички и окурки.

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"Не надо пить сладкие напитки, потому как они содержат глюкозу. При этом они не утоляют жажду, а только повышают уровень сахара в крови. Причем лучше, если вода будет не сильно холодной, а комнатной температуры. Хорошо утоляет жажду мята, которую можно добавить в воду", – сообщила Анар Кадырова.

Не следует в жаркую погоду употреблять алкоголь или кофе, которые вызывают обезвоживание.

Говоря о еде, специалист отметила, что лучше кушать легко усваиваемую пищу, ведь чтобы переварить тяжелую еду, богатую углеводами, организму понадобится много ресурсов, что приведет к повышению температуры тела.

Полезно есть в жару такие овощи и фрукты, в которых содержится большое количество вод, как помидоры, огурцы, клубника, арбузы и дыни.