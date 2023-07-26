"Арсенал" – "Барселона": тренерская дуэль Артеты и Хави

27 июля нас ждет один из самых интересных матчей предсезонной подготовки. На стадионе "СоуФай" в Инглвуде сойдутся давние соперники по Лиге Чемпионов – "Арсенал" и "Барселона". Какой исход будет у этого противостояния, рассказали эксперты Parimatch.

"Арсенал"

Минувший сезон стал для "канониров" прорывным: команда Микеля Артеты долгое время лидировала в Английской Премьер-лиге, при этом показывая яркий футбол. Однако из-за травм и слабой глубины состава "пушкари" забуксовали в концовке чемпионата, уступив титул "Манчестер Сити".

Лондонцы серьезно взялись за решение этих проблем в межсезонье – клуб уже подписал Кая Хавертца, Деклана Райса и Юрриена Тимбера. Правда в матче с "Манчестер Юнайтед" новички не впечатлили: "канониры" пропустили от "красных дьяволов" 2 безответных гола.

"Барселона"

Несмотря на чемпионство в Ла Лиге, прошедший сезон вряд ли можно записать в однозначный актив "блауграны": команда полностью провалилась в еврокубках и уступила Кубок Испании своему главному сопернику – мадридскому "Реалу". Однако благодаря слаженно выстроенному как в атаке, так и в обороне футболу, руководство целиком и полностью доверят главному тренеру Хави Эрнандесу.

Перестройка "сине-гранатовых" продолжается и в это межсезонье: клуб покинули Серхио Бускетс, Антуан Гризманн и Самюэль Умтити, а взамен из "Манчестер Сити" пришел Илкай Гюндоган. Также активно ходят слухи о переходе еще одного игрока "горожан" – плеймейкера Бернарду Силвы. Однако увидеть обновлённую "Барсу" в деле пока не удалось – матч с "Ювентусом" был отменён из-за вспыхнувшей кишечной инфекции в стане каталонцев.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Обе команды играют в яркий атакующий футбол, поэтому в обилии голов сомневаться не стоит. Так же считают и эксперты Parimatch: коэффициент на "тотал больше 2,5" равен 1,66, а значит стоит ожидать как минимум 3 взятия ворот. Причём высока вероятность, что забьют обе команды – аналитики оценивают этот исход в 1,56

Что касается фаворита, то шансы "Арсенала" и "Барселоны" на победу примерно равны. Однако специалисты Parimatch все же отдают предпочтение "канонирам" – 2,35 против 2,75 у каталонцев. А вот исход ничьи маловероятен – 3,80.

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