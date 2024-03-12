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Итоги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: "Барселона" против "Наполи" и "Арсенал" в борьбе с "Порту"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 03:53 Фото: Telegram/БАРСЕЛОНА
В ночь на 13 марта "Барселона" приняла "Наполи", а английский "Арсенал" сыграл дома с португальским "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Невероятная интрига в этих противостояниях сохранялась до последнего, сообщает Zakon.kz.

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Чтобы еще больше разжечь азарт болельщиков, за несколько часов до игры, в Telegram-канале одной из команд разместили ожидаемые стартовые составы на матч "Барселона" – "Наполи".

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 03:53

Фото: Telegram/БАРСЕЛОНА

Там же можно было увидеть шествие болельщиков "Барселоны", готовых к победе своей команды.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 03:53

Фото: Telegram/БАРСЕЛОНА

В свою очередь соперники "Барсы" на странице клуба в Instagramих выпустили анонс их совместного матча более лаконично.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 03:53

Фото: Instagram/officialsscnapoli

Теперь, что касается самих итогов. И все-таки сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1, а по сумме двух встреч "Барселона" выиграла у "Наполи" со счетом 4:2. Таким образом, "Барса" вышла в 1/4 ЛЧ впервые с сезона 19/20.

На другом стадионе бельгийский футболист Леандро Троссард на 41-й минуте матча открыл счет и вывел "Арсенал" вперед. Ему ассистировал Мартин Эдегор. Таким образом, лондонцы сравнялись с "Порту" по сумме двух встреч. В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Арсенала". Счет 4:2.

Несколькими часами ранее Olimpbet опубликовал аналитику на данные матчи.

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