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Законодательство РК

Минцифровизации: Между пожарами и незаконной вырубкой леса нет взаимосвязи

Минцифровизации не нашло связи между пожарками и незаконной рубкой леса Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Председатель аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Баубек Оралмагамбетов рассказал в СЦК, что специалисты не замечали зависимости между незаконной вырубкой леса и пожарами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о взаимосвязи между пожарами и незаконными вырубками был связан с недавними чрезвычайными происшествиями. В первую очередь речь о пожаре в Абайской области, который разгорелся 8 июня и уничтожил, согласно последним оценкам, 60 тысяч гектаров леса. Погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. 

15 июня в Казнете стали распространять рассылку о том, что из "Семей Орманы" в неизвестном направлении вывозят деревья. Пользователи соцсетей предположили, что пожары могли быть связаны с незаконной вырубкой деревьев. 

Выступая на брифинге в СЦК, Баубек Оралмагамбетов ответил на вопрос, возможно ли при космическом мониторинге выявлять места незаконной вырубки леса и тем самым предотвращать возможные пожары. Он отметил, что прямой взаимосвязи между этими двумя факторами специалисты не выявили. 

"Мы такую зависимость не замечали. Мы еще раз проведем анализ. На сегодня мы выявили количество выгоревших участков и направили информацию в уполномоченные органы", – сказал Баубек Оралмагамбетов.

Он уточнил, что данные о вырубке регулярно направляют в уполномоченные органы. 

"Мы данные о вырубках направляем на постоянной основе, но конкретной зависимости нет. Вырубки происходят ежегодно, и многие из них разрешенные, санитарные и другие. Если там, где была незаконная вырубка, произошел пожар, это можно легко выявить и определить причину. Но таких примеров сейчас не припомню". Баубек Оралмагамбетов

Заместитель председателя АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Оскен Тойшибеков добавил, что для изучения причин пожара в Абайской области сформирована комиссия, в составе которой работают специалисты ведомства. 

"Идет расследование причин пожара. Мы изучим в комплексе все возможные причины, в том числе по вырубкам. По вырубкам у нас есть вся информация по территории и за предыдущие годы. Все факты мы покажем в составе комиссии. Думаю, мы определим причины, и будет соответствующее заключение от Минэкологии". Оскен Тойшибеков

11 июня 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Абайской области, на котором заявил, что уполномоченным ведомствам требуется впредь работать над предотвращением таких масштабных бедствий, а при возникновении чрезвычайных ситуаций все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне.

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Оксана Скибан
МЦРИАП Казахстан
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