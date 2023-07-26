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Законодательство РК

Генпрокуратура объявила о наборе на первоначальную профподготовку впервые поступающих на службу

Генпрокуратура объявила о наборе впервые поступающих на службу Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура сообщила о проведении отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, передает Zakon.kz.

Отбор проводится на должности прокурора прокуратуры района/города, в функциональные обязанности которых входит осуществление в установленном законом пределах и формах высшего надзора за соблюдением законности на территории республики, представление интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования.

Минимальная заработная плата составляет 164 052 тенге.

Прием документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями органов прокуратуры с 10 июля по 10 августа 2023 года.

Для участия в отборе на первоначальную профессиональную подготовку кандидатам необходимо:

  • пройти тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы (по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы);
  • подать следующие документы в территориальные подразделения правоохранительных органов (в планируемый для поступления орган):

- заявление установленного образца;

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК;

- копии документов об образовании, а также документы, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признание в соответствии с законом "Об образовании" (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки);

- заполненную подробную автобиографию, написанную собственноручно, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов по установленной форме;

- заявление о согласии проходить службу в любом регионе;

- военный билет или приписное удостоверение.

Как отмечается, предоставление неполного перечня документов, а также с нарушением установленного срока, является основанием для отказа в участии в отборе.

Основные требования к кандидатам:

  1. Гражданство РК.
  2. Возраст – от 18 лет, но не старше 35 лет.
  3. Высшее юридическое образование.

При этом в отборе не может участвовать лицо:

  • признанное в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • на которое в течение года перед поступлением на правоохранительную службу налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
  • на которое в течение трех лет до поступления на правоохранительную службу за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;
  • в отношении которого в течение трех лет перед поступлением на службу за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое в течение трех лет перед поступлением на службу освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;
  • совершившее коррупционное преступление;
  • уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения;
  • ранее судимое либо освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления на основании пунктов 3, 4, 9, 10 и 12 части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК, а также уволенное по отрицательным мотивам с государственной службы, из иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, судов и органов юстиции.

Отбор на первоначальную профессиональную подготовку включает в себя следующие этапы:

  • прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в отборе;
  • прохождение собеседования в территориальных подразделениях органов прокуратуры;
  • прохождение медицинского и психофизиологического освидетельствования в военно-врачебных комиссиях;
  • прохождение полиграфологического исследования;
  • сдача экзамена в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Экзамен в Академии проводится в форме устных ответов кандидата на три поставленных вопроса экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии.

Экзамен будет проводиться по следующим дисциплинам и нормативным правовым актам:

  1. Уголовный кодекс РК.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс РК.
  3. Гражданский кодекс РК.
  4. Гражданско-процессуальный кодекс РК.
  5. Кодекс об административных правонарушениях.
  6. Трудовой кодекс РК.
  7. Административный процедурно-процессуальный кодекс РК.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут проходить первоначальную профессиональную подготовку в Академии.

Срок первоначальной профессиональной подготовки составляет 1 год (6 месяцев обучение в Академии + 6 месяцев стажировка).

На период прохождения первоначальной профессиональной подготовки кандидаты обеспечиваются стипендией в размере 40 532 тенге.

Кандидаты, успешно завершившие первоначальную профессиональную подготовку, зачисляются на правоохранительную службу, при этом назначение на должность будет производиться без испытательного срока с одновременным присвоением классного чина.

В объявлении указывается, что кандидаты при поступлении на правоохранительную службу должны быть готовыми принять на себя ограничения, связанные с пребыванием на правоохранительной службе, и антикоррупционные ограничения.

Ограничения, связанные с пребыванием на правоохранительной службе:

Сотрудник не вправе:

  • быть депутатом представительных органов и членом органов местного самоуправления, состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, создавать в системе правоохранительных органов общественные объединения, преследующие политические цели, основанные на общности их профессиональных интересов для представления и защиты трудовых, а также других социально-экономических прав и интересов своих членов и улучшения условий труда;
  • заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности;
  • заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы;
  • быть представителем по делам третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами;
  • использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;
  • участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению служебных обязанностей, включая забастовки;
  • в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами физических и юридических лиц;
  • использовать свое служебное положение в корыстных целях, в том числе путем сговора с должностными и иными лицами;
  • занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой).

Вместе с тем сотрудник  в течение месяца после вступления в должность обязан на время прохождения правоохранительной службы передать в доверительное управление находящиеся в его собственности акции (доли участия в уставном капитале) коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих ему, а также иного имущества, переданного в имущественный наем. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

Однако сотрудник имеет право получать доход от переданного в доверительное управление имущества, в том числе в форме вознаграждения, дивидендов, выигрышей, доходов от сдачи в аренду имущества и других законных источников.

Антикоррупционные ограничения по:

  • осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
  • недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
  • использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
  • принятию подарков в связи с исполнением служебных обязанностей в соответствии с законодательством РК, за исключением случаев, установленных законами.

Вопросы вступительных экзаменов размещены на сайте Академии. Все подробности можно посмотреть здесь.

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