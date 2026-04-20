Отбор и первоначальная профподготовка поступающих на службу в прокуратуру и СЭР: обновлены правила

Генеральный прокурор и председатель АФМ совместным приказом от 10 апреля 2026 года утвердили Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры и службу экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок проведения отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры и службу экономических расследований, условия прохождения первоначальной профессиональной подготовки и основания отчисления от первоначальной профессиональной подготовки.

Лица, поступающие на должности среднего начальствующего состава органов прокуратуры и службы экономических расследований, проходят первоначальную профессиональную подготовку в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

В отборе участвуют лица, прошедшие тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы.

Для кандидатов в сфере информационной безопасности, противодействия киберпреступности и аналитики данных (кандидаты в области информационных технологий) устанавливаются специальные критерии отбора.

Порядок отбора

Отбор осуществляется через информационную систему, где кандидат проходит соответствующую регистрацию с помощью ИИН.

При регистрации кандидат обязан ознакомиться с политикой конфиденциальности, пользовательским соглашением, подтвердить свое согласие на сбор и обработку персональных данных и принять следующие обязательства:

о наличии доступа к персональному компьютеру с подключением к сети интернет со скоростью не менее 10 мб/сек, а также исправно работающих веб-камеры и микрофона, в случае отсутствия указанной компьютерной техники кандидат дает согласие на прохождение этапов отбора в специально оборудованных помещениях территориальных правоохранительных органах;

о согласии об исключении на любом этапе отбора в случаях несоблюдения кандидатом порядка прохождения отбора, предоставления недостоверной информации и документов, а также в случае выявления фактов привлечения иных лиц к выполнению заданий;

о нераспространении третьим лицам информации относительно содержания кейсовых задач, эссе и иных сведений на всех этапах отбора.

После регистрации кандидату в случайном порядке присваивается индивидуальный номер, который используется для обезличивания данных кандидата на всех этапах отбора.

Кандидат загружает и заполняет в личный кабинет информационной системы следующие документы:

подписанное ЭЦП заявление о допуске к отбору и о согласии прохождения службу в любом регионе;

документы об образовании и приложения к ним, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признание в соответствии с законом "Об образовании" (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки) загружается кандидатом собственноручно, а также иные сведения подтверждающие образование;

подробную автобиографию, согласно установленному образцу в информационной системе;

актуальное фото 3х4 размером не более 10 мбайт;

копии дополнительных характеризующих документов, в том числе в сфере информационных технологий (сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты, награды и другие) по желанию кандидата.

Отбор включает в себя прохождение ряда последовательных этапов в информационной системе:

публикация объявления о проведении отбора;

прием документов от граждан РК, изъявивших желание принять участие в отборе;

проверка документов на достоверность и полноту, а также на соответствие установленным квалификационным требованиям к кандидату для поступления на правоохранительную службу;

решение кейсовых задач;написание эссе;

прохождение психолого-социологического исследования;

прохождение медицинского и психофизиологического освидетельствования в военно-врачебных комиссиях (ВВК);

прохождение полиграфологического исследования;прохождение собеседования в онлайн режиме в информационной системе.

Прохождение этапов осуществляется на казахском или русском языках по выбору кандидата.

При принятии решения Комиссия учитывает результаты всех этапов отбора и тестирования на знание государственного языка.

Комиссия по итогам собеседования принимает одно из следующих решений:

"рекомендовать к прохождению первоначальной профессиональной подготовки";

"отказать в прохождении первоначальной профессиональной подготовки".

С курсантами первоначальной профессиональной подготовки в информационной системе подписывается посредством ЭЦП трехсторонний контракт с правоохранительным органом, Академией и курсантом.



Условия прохождения первоначальной профессиональной подготовки

Первоначальная профессиональная подготовка включает в себя три этапа:

обучение в Академии;

прохождение стажировки;

выпускной экзамен.

Основными критериями обучения являются практическая направленность, комплексный подход к процессу обучения посредством применения различных форм учебных мероприятий, использование отечественного и международного опыта и новейших достижений науки и практики.

Продолжительность обучения курсантов, поступающих в органы прокуратуры и службу экономических расследований, составляет пять месяцев.

На период обучения в Академии курсант обеспечивается бесплатным питанием и проживанием в общежитии учебного заведения.

Курсант на период обучения в Академии:

соблюдает требования действующего законодательства Республики Казахстан, распорядка и дисциплину, установленные приказами ректора Академии;

посещает все виды занятий и выполняет в установленные сроки все виды заданий, своевременно сдает все виды контроля, предусмотренные и утвержденные образовательными программами, эффективно использует время, отведенное на самостоятельную работу;

проявляет уважение к профессорско-преподавательскому, учебно-вспомогательному и иному составу Академии;

проживает в общежитии Академии;

обеспечивает сохранность государственного имущества, в том числе Академии;

незамедлительно сообщает о фактах совершения им правонарушений, привлечения его к административной или уголовной ответственности, а также участия в уголовном процессе либо производстве по делу об административном правонарушении;

пользуется учебными аудиториями, учебно-методическими кабинетами, спортивными, читальными, актовыми залами, компьютерными классами, библиотекой, учебно-методической и научной базами;

получает групповые и индивидуальные консультации по изучаемым образовательным программам.

Продолжительность стажировки для курсантов, поступающих в органы прокуратуры и службу экономических расследований, составляет один месяц.



Стажировка включает в себя:

разработку индивидуального плана стажировки;

закрепление наставника;

реализацию плана;

составление курсантом отчета о реализации плана;

подготовку наставником характеристики на курсанта.

Наставник закрепляется из числа сотрудников, обладающих соответствующей профессиональной подготовкой, практическим опытом и имеющим стаж работы в органах не менее пяти лет.

За одним наставником закрепляется не более трех курсантов.

По завершении стажировки курсант и наставник заслушиваются на заседании Комиссии по стажировке, результаты рассмотрения которой оформляются протоколом.

По завершению стажировки курсант в течение трех рабочих дней прибывает в Академию для продолжения учебного процесса и сдачи выпускных экзаменов.

Результаты выпускного экзамена оцениваются экзаменационными комиссиями, состав которых утверждается ректором Академии.

Курсант, выполнивший требования образовательной программы по первоначальной профессиональной подготовке, получает сертификат по форме, установленной приказом ректора Академии и зачисляется в кадры правоохранительного органа для решения вопроса о дальнейшем его назначении на должность.

Также в правилах говорится, что распределение и зачисление в кадры курсантов Академии в территориальные органы правоохранительного органа осуществляется в автоматическом режиме в информационной системой, с применением алгоритма случайного выбора, с учетом региона подачи документов каждым курсантом, а также наличия вакантных должностей в территориальных правоохранительных органах.

Основаниями отчисления от первоначальной профессиональной подготовки являются:

нарушение действующего законодательства, правил внутреннего распорядка, проживания и дисциплины;

отсутствие курсанта по месту обучения и/или прохождения стажировки без уважительных причин более трех часов подряд за один учебный день;

нахождение курсанта в период обучения (стажировки) в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения, в том числе употребление веществ, вызывающих такое опьянение;

получение оценки «F» (неудовлетворительно) на любом этапе контроля, определяемом Академией;

отрицательные результаты обязательной специальной проверки;

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта при прохождении первоначальной профессиональной подготовки, в том числе отказ от прохождения службы в правоохранительном органе после завершения обучения, нарушение режима обучения и дисциплины, повлекшее дисциплинарное взыскание, сокрытие информации или предоставление заведомо недостоверных сведений при поступлении или в период обучения, совершение действий, несовместимых со статусом курсанта и будущего сотрудника правоохранительного органа, иные существенные нарушения условий контракта;

собственное желание курсанта;

по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, не позволяющих продолжать обучение;

неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий контракта.

Совместный приказ вводится в действие с 27 апреля 2026 года.

